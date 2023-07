Es ist wieder soweit: Die „Bachelorette“ sucht die große Liebe. Alles zu den Sendeterminen und dem Start der Serie erfahrt ihr hier.

Fans der Reality-TV-Serie „Die Bachelorette“ wissen sicher, welcher Termin jetzt ansteht: eine neue Runde der Serie steht an! Die Bachelorette ist Jennifer Saro, die in Thailand nach ihrem idealen Partner sucht. Neben Romantik kommt es auch zu viel Drama, denn am Ende jeder Episode müssen die Jungs nach Hause gehen, die von Jennifer keine Rose erhalten. Die anderen, die eine Rose erhalten, kämpfen weiter um das Herz und die Liebe Jennifers.

Start der neuen Staffel „Die Bachelorette“

Im Jahr 2004 wurde die Reality-TV-Show das erste Mal ausgestrahlt. Seit dem produziert und strahlt der Sender RTL jährlich eine neue Staffel aus. Die Ausstrahlung im Free-TV auf RTL startete am Mittwoch, dem 12. Juli 2023 um 20:15 Uhr. Abonnenten von RTL+ können schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung die neusten Folgen schauen. Das Ganze gibt es dann bei RTL+ im Streaming-Abo.

Die Sendetermine von „Die Bachelorette“ im Free-TV

Seit dem 12. Juli 2023 habt ihr die Möglichkeit, jeden Mittwoch die Suche der Bachelorette nach der großen Liebe zu verfolgen. Im Folgenden sind alle Ausstrahlungstermine der laufenden Staffel aufgelistet. Früher als im Fernsehen steht euch der Vorabstream schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung im Abo auf RTL+ zur Verfügung.

Folge 1: 12. Juli 2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 19. Juli 2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 26. Juli 2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 2. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: 9. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 16. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 7: 23. August 2023 um 20:15 Uhr

Folge 8: 30. August 2023 um 20:15 Uhr

Im Stream: „Die Bachelorette“

Wenn es euch nicht möglich ist, die laufende Staffel während der Hauptsendezeit anzusehen, könntet ihr ein Abo bei RTL+ in Betracht ziehen. Die Episoden der aktuellen Staffel werden nämlich nicht erneut im Fernsehen ausgestrahlt. In der Mediathek habt ihr nicht nur rund um die Uhr Zugriff auf die Folgen, sondern sogar schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Deshalb könnt ihr dort schon seit dem 5. Juli 2023 die erste Folge streamen. Das Finale steht euch dort ab dem 23. August 2023 zur Verfügung.

Das ist die neue „Bachelorette“

Jennifer Saro ist die Bachelorette, die ab dem 12. Juli 2023 im Fernsehen großzügig Blumen verteilt. Ursprünglich stammt sie aus Köln, aber mittlerweile hat sie ihr Zuhause in der trendigen Hauptstadt Berlin gefunden. Mittlerweile sind es fünf Jahre, in denen Jennifer Single ist. Jetzt ist sie aber bereit für ihr neues Abenteuer in Sachen Liebe. Sie ist nicht nur Content Creatorin und Influencerin, sondern auch eine selbstbewusste Dame, die mit Leidenschaft Mutter ist. Sie teilt ihr Leben als Mama mit ihren Fans in „Mom Life“-Videos. Interessanterweise begleitet sie ihr einjähriger Sohn nach Thailand. Dieser wird währenddessen von einer Freundin betreut. Ihr zukünftiger Traummann sollte daher kinderlieb sein. Die wichtigsten Informationen über Jennifer auf einem Blick:

Name : Jennifer Saro

: Jennifer Saro Alter : 27 Jahre

: 27 Jahre Wohnort : Berlin

: Berlin Beruf : Content Creatorin & Influencerin (sie hat rund 200.000 Follower*innen auf Instagram)

: Content Creatorin & Influencerin (sie hat rund 200.000 Follower*innen auf Instagram) Kinder: ein einjähriger Sohn

Die Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2023

Die Männer, die ab dem 12. Juli 2023 Jennifers Herz erobern wollen, wurden von RTL bekannt gegeben. Wir haben die 18 Männer unter die Lupe genommen. Damit ihr alles auf einen Blick habt, stellen wir sie euch vor.

