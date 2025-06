„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus nach Folge 1?

Auch 2025 werden in einer Bachelor-Jubiläumsstaffel zum 15. Mal rote Rosen verteilt. Was bisher zu Teilnehmern, Start und Sendeterminen bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Wann startet „Die Bachelors“ Staffel 15?

Nun steht der Starttermin für die beiden neuen Bachelors endlich fest – die beiden Rosenkavaliere suchen ab dem 18. Juni nach ihrer großen Liebe. Wie gehabt wird die neue Staffel sowohl im linearen Fernsehen am Mittwochabend bei RTL, als auch zum Streamen bei RTL+ zu sehen sein.

Sendetermine und Staffelstart für die Bachelors 2025

„Die Bachelors“ startet offiziell am Mittwoch, dem 18. Juni zur Primetime auf RTL. Eine genaue Anzahl der Episoden hat der Sender bislang nicht bekanntgegeben. Falls RTL erneut mit zehn Folgen plant, so würden die Sendetermine wie folgt aussehen:

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 25. Juni 2025

Mittwoch, 25. Juni 2025 Folge 3: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 4: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 8: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 9: Mittwoch, 13. August 2025

Mittwoch, 13. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 20. August 2025

Bittet beachtet, dass es sich um keine offiziell bestätigten Sendetermine handelt und dass sich Details zu den Ausstrahlungen somit noch ändern können (Stand: Mai 2025).

„Die Bachelors“ Staffel 15 eine Woche vorher bei RTL+ streamen

Wenn ihr ein RTL+ Abo habt, seid ihr der TV-Sendezeit wahrscheinlich etwas voraus und könnt alle Folgen wie gewohnt eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen. Gemäß dem „Online First“-Prinzip stellt der Privatsender die erste Folge somit ab dem 11. Juni 2025 auf RTL+ zum Abruf bereit.

Wer ist bei „Die Bachelors“ raus nach Folge 1?

Bei „die Bachelors“ suchen die beiden Junggesellen Martin und Felix nach der großen Liebe. Doch beim ersten Kennenlernen fliegen nicht bei allen direkt die Funken – die beiden Rosenkavaliere sortieren ordentlich aus und nehmen von 26 möglichen Kandidatinnen nur 22 mit nach Südafrika. Den Beginn macht Martin mit seinen Blinddates, bei denen er auf insgesamt 15 Frauen trifft. Das erste Date mit Lena führt den Bachelor auf den Tennisplatz. Mit ihrer freundlichen Art kann Lena punkten und bekommt eine Rose. Jedoch gehen vier Frauen bei der Rosenvergabe leer aus: Bei Christina und Vanessa fühlte Martin die Verbindung leider nicht, sodass beide Frauen nicht mit nach Südafrika reisen. Auch Lisann und Nadine M. bekommen keine Rose von Martin, sodass auch sie in Südafrika nicht dabei sind.



Felix indes trifft zunächst inkognito in seiner Rolle als Pressefotograf auf die Frauen und kann ihnen unerkannt auf den Zahn fühlen. Tatsächlich haben nur wenige Frauen wie etwa Mareike die Vermutung, dass sich der Bachelor als Pressefotograf ausgibt. In Kapstadt lernen sich dann schließlich die beiden Rosenkavaliere kennen und haben direkt einen guten Vibe zueinander. Abends ist dann die Überraschung groß, als die Frauen in die Villa kommen und erfahren, dass es wie im Jahr zuvor zwei Bachelors gibt. Bevor der Abend endet, vergeben die beiden Bachelors noch jeweils eine Rose an eine Dame, die damit sicher in der nächsten Runde ist. Hierbei fällt Martins Wahl auf Lena, während sich Felix sich für Aylin entscheidet.



Wer sind die neuen Bachelors 2025?

Auch in diesem Jahr hält RTL am Konzept des Doppel-Bachelors aus der vergangenen Staffel fest und erhöht die Chancen der Teilnehmenden auf das perfekte Match. Daher kommen die Rosenkavaliere wieder im Doppelpack und haben eine schöne Gemeinsamkeit: Beide sind Väter (Quelle: RTL.de).

Felix Stein

Der erste Bachelor heißt Felix Stein, ist 32 Jahre alt und lebt in Berlin. Er hat sich als Model und Fotograf einen Namen gemacht und verzeichnet auf Instagram rund 67.000 Follower. Der Berliner geht seit fünf Jahren als Single durchs Leben und hat einen fünfjährigen Sohn, der für ihn „der absolute Inhalt meines Lebens ist.“

Privat interessiert sich der vielseitige Content-Creator für Fußball, Fotografie und Mode. Ein Funfact über ihn: Felix liebt es, Leute zu parodieren sowie deren Akzente nachzumachen.

Martin Braun

Der zweite Mann im Bunde heißt Martin Braun und ist ebenso wie sein Kollege ein Familienmensch. Als Vater zweier Töchter geht er in seiner Rolle voll auf. Seit 3,5 Jahren ist der Papa aus Troisdorf ohne eine feste Beziehung.

Privat interessiert sich der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann für sportliche Aktivitäten, liest und kocht gerne. „Ich bin sehr abenteuerlustig und ein kleiner Adrenalinjunkie. Ich fahre Motorrad, mache viel Sport – ob Tennis, Paddeln oder Windsurfen, da ist alles mit dabei“, verrät der 35-Jährige gegenüber RTL im Interview.

Euch interessiert, was die ehemaligen Bachelor-Kandidaten heute machen? Erfahrt dazu mehr im Video unserer desired.de-Kollegen!

Die Herzensdamen 2025: Wer nimmt teil?

Zu den Teilnehmerinnen hüllt sich der TV-Sender bisher noch in Schweigen. Wahrscheinlich werden es zwischen 20 und 30 Frauen aus verschiedensten Berufen und Regionen sein, die um die Herzen der Bachelors kämpfen.

Fest steht jedoch: Die Dreharbeiten fanden erneut in Südafrika statt. Und der Rosenkavalier Felix verspricht: „Es wird emotional. Es wird wild. Und es wird garantiert nicht langweilig – mit sehr unterschiedlichen Mädels, starken Momenten und natürlich: Martin und mir.“