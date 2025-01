Die beste Folge „Lucifer“ sollte das vorzeitige Ende der Serie werden

Das Ende der dritten Staffel „Lucifer“ bringt einige lose Fäden zum Abschluss und gilt als Highlight-Folge. Vom Ende der Serie wollten die Fans aber nichts wissen.

Das passiert im Finale von Staffel drei

Seit langer Zeit ist das Team rund um Chloe und Lucifer hinter dem sogenannten Sündenmann her. Die 24. Folge der dritten Staffel, die im Original „A Devil of My Word“, im Deutschen “Gut oder böse?“ genannt wurde, schließt nahtlos an der vorangegangenen Folge an. Charlotte ist gestorben und die wichtigen Figuren sind alle an Ort und Stelle des Mordes versammelt.

Im weiteren Verlauf hat jeder mit seinen Emotionen und dem Verlust zu kämpfen. Als Pierce am Tatort auftaucht, übernimmt er schnell die Leitung. Währenddessen findet Dan aber heraus, dass Charlotte vor ihrem Tod mit Nachforschungen zum Sündenmann beschäftigt war und Pierce im Verdacht hatte. Die Neuigkeit spricht sich im Team herum und nun heißt es Pierce zur Strecke zu bringen, der sowohl der Sündenmann als auch Kain ist.

Bei den Ermittlungen, um Pierce auf die Schliche zu kommen, wird seine Schuld immer offensichtlicher. Als Lucifer und Chloe Pierce zur Rede stellen, wird Chloe angeschossen und Lucifer beschützt sie mit seinen Flügeln, bevor er sie in sichere Entfernung bringt. Als sie zu sich kommt, beginnt sie langsam zu glauben, dass all das, was er ihr erzählt hat, wahr ist und er tatsächlich der Teufel ist.

Dann kommt es zum direkten Duell zwischen Lucifer und Pierce aka Kain. Lucifer wird im Kampf verwundet, kann seinen Gegner aber letztlich zur Strecke bringen und tötet Pierce. Dabei wandelt sich Lucifers Gesicht in das des Teufels. In dem Moment kommt Chloe in die Szene und sieht Lucifer in seiner wahren Gestalt. In dem Moment wird ihr bewusst, dass er ihr von Anfang an die Wahrheit gesagt hat.

So kam die Folge an

Das Staffelfinale gilt als eine der beliebtesten Folgen der Serie. In der IMDb-Bewertung erhält die Folge 9,7 von 10 Sternen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass lang ersehnte Handlungen zum Abschluss kommen. Sowohl Pierce zu enttarnen als auch Chloe Lucifers wahres Ich zu zeigen sind zuvor seit vielen Folgen, teilweise seit Beginn der Serie, ein unterschwelliges Motiv.

Dank Netflix ging es weiter

Fox kündigte an, die Serie nach der dritten Staffel abzusetzen. „Gut oder böse?“, sollte die letzte Folge werden. Auf Drängen der Fans kamen noch zwei extra Folgen zur Staffel dazu, die bisher ungezeigtes Material enthielten. Dennoch machten die Fans mobil und starteten eine Kampagne, um die Serie doch weiterlaufen zu lassen. Die Fanbase war aktiv genug, um auf Twitter zu trenden.

Dennoch blieb FOX bei der Entscheidung, die Serie abzusetzen. Lange mussten Fans aber nicht trauern. Schon kurze Zeit später übernahm Netflix die Serie und setzte „Lucifer“ fort. Dadurch kamen drei weitere Staffeln zustande, bevor die Serie 2021 endete.

In Deutschland kann die Serie aktuell nicht auf Netflix gestreamt werden. Die komplette Serie ist aber im Amazon Prime-Abo enthalten.

