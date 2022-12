Soll ein neues Handy unterm Weihnachtsbaum liegen, muss man nicht tief in die Tasche greifen. Bereits unter 200 Euro gibt es Smartphones, die als günstige Alternative oder Einsteiger-Handys eine gute Leistung bieten. In unserem Vergleich zeigen wir euch 3 interessante Modelle.

Bekannte Marken wie Xiaomi und Motorola bieten bereits Smartphones bis 200 Euro an, deren Ausstattung überzeugt – sei es ein starker Akku, NFC oder 5G-Mobilfunktechnik. Kompromisse beim Display, der Kamera oder Performance muss man in vielen Fällen allerdings hinnehmen. Welche Modelle dennoch einen Blick wert sind, erfahrt ihr in unserer Auswahl

Smartphones bis 200 Euro: Alles auf einen Blick GIGA-Tipp Mit dem Xiaomi Redmi Note 11 (190 Euro bei Amazon) bekommt ihr ein günstiges, aber gutes Gesamtpaket.

Mit dem (190 Euro bei Amazon) bekommt ihr ein günstiges, aber gutes Gesamtpaket. Preis-Tipp Beim günstigen Moto G22 (170 Euro bei Otto) muss man nicht auf das Update warten – Android 12 ist von Anfang an installiert.

Beim günstigen (170 Euro bei Otto) muss man nicht auf das Update warten – Android 12 ist von Anfang an installiert. Beim Realme 8 5G (195 Euro bei Notebooksbilliger.de) wurde am Prozessor geschraubt – das Smartphone überzeugt mit 5G und viel Leistung.

Xiaomi Redmi Note 11: Viel Leistung für wenig Geld

GIGA-Tipp Beim Xiaomi Redmi Note 11 (bei Amazon ansehen) bekommt ihr ein 90-Hz-Display, das dank der AMOLED-Technologie für ein kontrastreiches Bild sorgt. Ähnlich zu den anderen Smartphones bis 200 Euro in unserer Auswahl läuft das Xiaomi von vornherein mit Android 11, aber keine Sorge: Das Update auf Android 12 kommt auf jeden Fall noch. Prozessor und Arbeitsspeicher meistern Alltagsaufgaben problemlos und auch ein nicht allzu anspruchsvolles Game sollte das Redmi Note 11 schaffen.

Das Xiaomi Redmi Note 11 ist für Alltagsaufgaben gewappnet (Bildquelle: Xiaomi)

Für gute Bilder benötigt das Xiaomi jedoch entsprechend gute Lichtverhältnisse. Jedoch überzeugt das Handy mit einem breiten Feature-Set, dazu zählen ein Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung zur Entsperrung sowie Steckplätze für zwei SIM-Karten und eine Micro-SD-Card. Weiterhin unterstützt das Redmi Note 11 die NFC-Funktion und ermöglicht kontaktloses Bezahlen.

Vorteile:

farbintensives AMOLED-Display

flotter Prozessor

starker Akku

Nachteile:

kein induktives Laden möglich

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Xiaomi Redmi Note 11 (Graphite Grey) jetzt ab 184,10 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.12.2022 17:34 Uhr

Display 6,43 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC MIUI 13 (Android 11) mit Snapdragon 680 Speicher 64 bis 128 GB ROM, 4 bis 6 GB ROM

Ihr kennt Xiaomi nur als Smartphone-Hersteller? Wir zeigen euch in unserem Video, für welche Produkte das chinesische Unternehmen noch (mehr oder weniger) bekannt ist:

Feuerzeug, Rückentrainer und Pflanzen-Monitor: 6 unerwartete Xiaomi-Produkte Abonniere uns

auf YouTube

Motorola Moto G22: Starker Konkurrent für Xiaomi

Preis-Tipp Nicht nur Xiaomi bringt gut ausgestattete Smartphones für einen günstigen Preis auf den Markt – auch Motorola hat ein starkes Smartphone bis 200 Euro (bei Otto ansehen) entwickelt. Das Moto G22 ist nicht nur mit einer Akku-Kapazität von 5.000 mAh ausgestattet, sondern reiht sich mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz neben den anderen Handys in unserer Auswahl ein.

Beim Moto G22 bekommt man gleich Android 12 mitgeliefert (Bildquelle: Motorola)

Jedoch löst das Display lediglich in HD+ (1.600 x 720 Pixel) auf, dahingehend muss man also Abstriche machen. Obwohl Motorola bei dem Moto G22 auf 5G-Mobilfunk verzichtet, ist bereits Android 12 vorinstalliert und das Smartphone besitzt eine starke Kamera, die mit dem obigen Xiaomi mithalten kann.

Vorteile:

Android 12 vorinstalliert

starke Kamera

ausdauernder Akku

Nachteile:

kein 5G-Mobilfunk

lediglich HD+-Auflösung

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Motorola Moto G22 (Cosmic Black) jetzt ab 159,99 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.12.2022 06:13 Uhr

Display 6,5 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC Android 12 mit MediaTek Helio G37 Speicher 64 GB ROM, 4 GB RAM

Realme 8 5G: Starker Prozessor, aber mäßige Kamera

Beim Realme 8 5G bekommt man ein 5G-Handy, das für ein Smartphone bis 200 Euro (bei Notebooksbilliger.de ansehen) mit viel Leistung überzeugt. Die Bildwiederholrate wurde auf 90 Hz angehoben, sodass man zusammen mit dem System-on-a-Chip (SoC) von Dimensity auch das ein oder andere, nicht ganz so anspruchsvolle Game genießen kann. Der starke Akku sollte das ebenfalls problemlos aushalten. Weitere Features sind der Triple-Slot für 2 SIM-Karten und eine Speicherkarte. Und auch auf den Klinkenanschluss wurde nicht verzichtet.

Das Realme 8 macht nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich was her (Bildquelle: Realme)

Obwohl Realme bei dem 5G-Modell mehr auf die Performance setzt, wurden Abstriche bei der Kamera gemacht: Der Hersteller verzichtet bei dem Smartphone unter anderem auf eine Ultraweit-Linse. Generell ist die Kamera-Leistung etwas niedriger als beim obigen Realme 8. Zusätzlich wurde beim Display gespart: Anstatt eines farbintensiven AMOLED-Displays bekommt man bei dem Realme 8 5G ein LC-Display, das erfahrungsgemäß weniger kontrastreich ist.

Vorteile:

5G-Mobilfunk

lange Akkulaufzeit

Triple-Slot für SIM- und Speicherkarten

Nachteile:

schwache Kamera-Leistung

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Display 6,5 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC realme UI 2.0 (Android 11) mit Dimensity 700 5G Speicher 64 bis 128 GB ROM, 4 bis 8 GB RAM

Falls ihr doch nach Smartphones aus höheren Preisklassen sucht, haben wir weitere Artikel für euch:

Lesetipp Die besten Smartphones bis 300 Euro

Lesetipp Die besten Smartphones bis 400 Euro

Smartphones bis 200 Euro: So wurde die Auswahl zusammengestellt

Bei Smartphones bis 200 Euro tummeln sich viele Modelle. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen der Stiftung Warentest – Bewertungen sind unten verlinkt. Auch die Ergebnisse anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten.

Verwendete Quellen: Stiftung Warentest (Ausgabe 7/2022)

In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen:

Mit unserer Recherche wollen wir bei GIGA euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen.

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Preisen: Bei Smartphones ist immer wieder mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Sobald eine neue Generation erscheint, kann die Vorgängerserie schnell einen Preisverfall erleiden, wodurch bisher zu teure Modelle plötzlich in das persönliche Budget passen. Auch Deal-Events wie Black Friday oder Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!

Welches Handy soll ich kaufen? Frag unseren interaktiven Smartphone-Kaufberater!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.