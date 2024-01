Die Faszination von Industrial-Musik: Wenn Musik zur Maschine wird

In der Welt der Industrial-Musik verschmelzen Maschinenklänge und düstere Atmosphären zusammen. Das macht die Musik so faszinierend.



Industrial-Musik hat sich in den 1970er Jahren entwickelt und ist ein einzigartiges Genre, das sich nicht nur auf Musik bezieht. Das Konzept des Industrial bezieht sich auch auf Literatur, Film oder Theater. Der Musiker Monte Cazazza war der Namensgeber der Musikrichtung und des Labels Industrial Records. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Stil zu einem fesselnden und kontroversen Teil der Musikwelt entwickelt. Gespielt wird diese Musik in der Underground-Szene und zum Beispiel auch in düsteren Clubs. Der Sound erzeugt eine Atmosphäre von Kälte und Härte, klingt oft nach Chaos, aber erzeugt gleichzeitig eine faszinierende Energie.

Entstehung des Industrial

England ist der Startpunkt des Industrials. Gerade die Band Throbbing Gristle hatte viel Einfluss auf die Entwicklung des Genres. Künstler begannen, die Klänge und Rhythmen von Maschinen und industriellen Geräuschen in ihre Musik zu integrieren. In Kombination mit den Musikinstrumenten führte das zu einer völlig neuen Art von Musik. Der Industrial-Stil hebt sich dadurch auch stark von anderen Genres ab. Dennoch hat die Musikrichtung viele Fans. Industrial-Musik zeichnet sich oft durch repetitive Beats, verzerrte Klänge und dystopische Texte aus und kann ein breites Spektrum von Emotionen hervorrufen. Es ist meist von düsterer und experimenteller Natur. Viele der Klangerzeugnisse wurden durch Synthesizer oder selbstgebastelte Geräte erzeugt und umgesetzt. Ende der 1980er wurde es etwas ruhiger um das Genre, bis es in den 1990ern wieder an Aufwind bekam.

Die wichtigsten Bands und Künstler im Industrial-Genre

Zwar ist der Ursprung des Genres in England, kann sich aber über Fans auf der ganzen Welt freuen. Es gibt es viele Künstler und Bands, die wichtig für die Entwicklung des Musikstils waren und es auch immer noch sind. Dazu gehören:

Throbbing Gristle : Die Pionierband schlechthin. Sie zeichneten sich durch ihren experimentellen Ansatz aus, bei dem sie elektronische Klänge, Sampling und surreale Soundcollagen einsetzten. Ihr Album „Second Annual Report“ aus dem Jahr 1977 wird oft als eines der ersten Industrial-Alben überhaupt angesehen und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung des Genres.

: Die Pionierband schlechthin. Sie zeichneten sich durch ihren experimentellen Ansatz aus, bei dem sie elektronische Klänge, Sampling und surreale Soundcollagen einsetzten. Ihr Album „Second Annual Report“ aus dem Jahr 1977 wird oft als eines der ersten Industrial-Alben überhaupt angesehen und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung des Genres. Skinny Puppy : Die Band stammt aus Kanada und hat den Industrial-Style mit Punk kombiniert. Einige ihrer Lieder gelten als Meilensteine im Industrial-Bereich und haben das Genre in neue Richtungen geführt.

: Die Band stammt aus Kanada und hat den Industrial-Style mit Punk kombiniert. Einige ihrer Lieder gelten als Meilensteine im Industrial-Bereich und haben das Genre in neue Richtungen geführt. Cabaret Voltaire : Auch Cabaret Voltaire sind wichtige Vorreiter des Industrial-Genres. Die Band experimentierte mit elektronischen Klängen, Sampling und minimalistischer Musik. Sie werden von zahlreichen Künstlern als wertvoller musikalischer Einfluss angegeben, darunter auch die international erfolgreiche Synth-Pop-Band Depeche Mode.

: Auch Cabaret Voltaire sind wichtige Vorreiter des Industrial-Genres. Die Band experimentierte mit elektronischen Klängen, Sampling und minimalistischer Musik. Sie werden von zahlreichen Künstlern als wertvoller musikalischer Einfluss angegeben, darunter auch die international erfolgreiche Synth-Pop-Band Depeche Mode. Nine Inch Nails: Hat sowohl Rock als auch elektronische Musik im Repertoire. Trent Reznor hat das Musikprojekt gegründet, um seine Musikideen umzusetzen. Dabei spielt er meistens alle Instrumente selbst ein.

Wichtige Alben des Genres

Industrial ist einer der wenigen Musikstile, der nicht dazu einlädt, gute Laune zu verbreiten und fröhlich auf der Tanzfläche zu tanzen. Aber er ermöglicht auch auf gesundem Wege andere Emotionen auszuleben. Getanzt wird trotzdem, aber nicht nach schicken Tanzschritten, sondern rein nach Gefühl. Die folgenden Alben sind Meilensteine im Industrial-Genre und haben die Entwicklung dieser einzigartigen und oft kontroversen Musikrichtung maßgeblich beeinflusst und geprägt:

Skinny Puppy – „Too Dark Park“ : Das Album dreht sich um Lärm und bringt dabei auch den Bass mit. Der Sound ist etwas chaotisch, aber dabei auch elektronisch.



: Das Album dreht sich um Lärm und bringt dabei auch den Bass mit. Der Sound ist etwas chaotisch, aber dabei auch elektronisch. Nine Inch Nails – „Pretty Hate Machine“ : Reznor konnte mit diesem Album nicht nur Alternative Rock Fans, sondern auch Metal-Fans von dem Industrial-Genre überzeugen.

: Reznor konnte mit diesem Album nicht nur Alternative Rock Fans, sondern auch Metal-Fans von dem Industrial-Genre überzeugen. Front 242 – „Front by Front“: Das Album wird als eines der besten Alben des Genres gehandelt und beinhaltet den Hit „Headhunter“, der sich perfekt für die Tanzfläche eignet.

