„Die Kaiserin“ Staffel 3: Wann wird die beliebte Netflix-Serie fortgesetzt?

Das dramatische Ende der Netflix-Serie lässt einiges offen, aber lässt auch auf einiges hoffen. Nun die Frage, die sich alle Fans stellen: Wann wird „Die Kaiserin“ mit Staffel 3 fortgesetzt?

Wann kommt Staffel 3 von „Die Kaiserin“?

Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht. Die gute Nachricht: Dies ist nichts ungewöhnliches, Netflix wird erst abwarten, um zu entscheiden, ob und wann die Serie fortgeführt werden soll. Angesichts des bisherigen Erfolgs von „Die Kaiserin“ dürfte es wahrscheinlich sein, dass eine dritte Staffel produziert wird – offiziell bestätigt wurde es aber noch nicht. Folgt man dem Muster der bisherigen Daten zum Streaming-Start, ist dieser wohl frühestens Ende 2026 zu erwarten.

Wie erfolgreich ist Staffel 2 von „Die Kaiserin“?

Im Zentrum der Serie steht die historische Persönlichkeit der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (Devrim Lingnau), die bereits in den 50er-Jahren die Vorlage für die bekannten „Sissi“-Filme lieferte. Doch die Netflix-Serie orientiert sich etwas mehr an der Wirklichkeit als die romantisch-kitschigen Filme und Serien, die es bisher gegeben hat. Dies mag auch eine wichtige Zutat für den Erfolg der Serie sein, der unbestreitbar ist: Die zweite Staffel erschien am 22. November 2024 und wurde bereits nach drei Tagen circa 4,4 Millionen Mal gestreamt. Sie kletterte somit in Deutschland schnell auf Platz 1 und belegte auch in vielen anderen Ländern einen Platz innerhalb der Top 10. 2023 gewann die erste Staffel sogar einen Emmy-Award für die beste Dramaserie.

Worum könnte es in Staffel 3 von „Die Kaiserin“ gehen?

Am Ende der zweiten Staffel stehen die zunehmenden politischen Spannungen und der Erwartungsdruck auf das Kaiserpaar im Zentrum. Daher könnten folgende Aspekte in Staffel 3 im Vordergrund stehen:

Der Österreichisch-Französische Krieg: Der Krieg um die Lombardei floss in seinen Anfängen bereits in Staffel 2 ein. Franz verlor diesen Krieg gegen Piemont-Sardinien und Frankreich und musste dementsprechend die Gebiete der Lombardei an Napoleon III abtreten.

Elisabeths Reisen in Europa und ihre Sehnsucht nach Unabhängigkeit: Elisabeth liebte das Reisen. In der Zeit um 1860 herum bereiste sie vorrangig Korfu und Madeira, aufgrund einer diagnostizierten Lungenkrankheit. Mit ihren Reisen wuchs auch Elisabeths Selbstvertrauen. Galt sie zuvor als schüchtern, stellte sie nun aktiv Forderungen, ganz besonders hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder.

Die Erziehung von Rudolf: 1858 wurde Elisabeths Sohn, Rudolf, geboren. Er ist ihr drittes Kind. Die Schwiegermutter hatte eine Militärausbildung für Rudolf vorgesehen, der allerdings sehr darunter litt. Elisabeth tat ihr möglichstes, um dies zu verhindern, jedoch nicht immer mit Erfolg.

Österreichs Verhältnis zu Ungarn: Elisabeth bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu Ungarn und unterstützt dessen Streben nach Unabhängigkeit. Sie lernt ungarisch und unternahm verschiedenste Reisen in das Land. 1867 wurden Franz und Elisabeth zu König und Königin von Ungarn gekrönt.

