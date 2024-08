„Die Schlümpfe“ kostenlos spielen: Diese Games gibt es

Ihr seid Fans von Schlumpfhausen und wollt die Schlümpfe einmal hautnah erleben? Auf Spielaffe.de findet ihr eine tolle Auswahl an kostenlosen Spielen.

Die Schlümpfe bedeuten für Viele pure Nostalgie. Spätestens seit der Hit-Serie, die in den 80ern produziert wurde, sind die witzigen blauen Wesen jedem, Groß sowie Klein, bekannt. Mit aktuelleren Kino-Filmen wie „Die Schlümpfe“ und „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“ lernen auch die Kleinsten von heute die Kult-Figuren kennen. Wer damit noch nicht genug von den Schlümpfen bekommt, sollte sich außerdem unsere Empfehlungen für kostenlose Spiele genauer ansehen.

Im Video zeigen wir euch weitere kostenlose Games für jede Menge Spielspaß.

Die Schlümpfe: Ocean Cleanup

Der böse Hexer Gargamel dürfte jedem Schlumpf-Fan ein Begriff sein. Sowohl in Comics, in Filmen als auch in Spielen macht er den Schlümpfen das Leben schwer. Im Browserspiel Die Schlümpfe: Ocean Cleanup verschmutzt der Bösewicht die Meere und schadet so seinen Bewohnern – dies darf man ihm nicht durchgehen lassen!

Als Schlumpf seid ihr mitten im Geschehen und werft eure Angelrute aus, um das Meer von Schmutz zu befreien. Das Spiel ist in einem schicken 3D-Look gehalten und vermittelt nicht nur den Wert des Umweltschutzes, sondern macht auch noch Spaß.

Die Schlümpfe: Dorf aufräumen

Bei Jokey Schlumpf handelt es sich um einen Schlumpf, der anderen gerne Streiche spielt. Jetzt hat er es allerdings übertrieben und eine große Geschenkexplosion im Schlumpfdorf verursacht. Dabei ist im Dorf einiges zu Bruch gegangen – helft ihr den Schlümpfen, das Chaos zu beseitigen?

Hierzu müsst ihr in diesem wunderschön gestalteten 3D-Spiel die Gegenstände säubern beziehungsweise reparieren, die euch bekannte Schlümpfe wie Schlumpfine oder Schlaubischlumpf bringen. Über eine Prozentangabe seht ihr dabei, wie gut ihr eure Aufgabe macht. Nach einer abgeschlossenen Aufgabe erhaltet ihr als Belohnung Deko-Objekte und andere nützliche Gegenstände, die ihr für euer eigenes Haus verwenden könnt.

Die Schlümpfe: Skate Rush

In diesem aufregenden Endless-Runner, der an den Klassiker Tomb Runner erinnert, wird das Schlumpfdorf von Gargamel und seinem Kater Azrael angegriffen. Um zu entkommen, schnappt ihr euch das nächste Skateboard und flüchtet. Auf eurem Weg müsst ihr allerdings einer Vielzahl von Gefahren und Hindernissen ausweichen.

Ob Schlümpfe in rollenden Wägen oder ein Podest – in all diesen Fällen müsst ihr ausweichen, um der Katze so weit wie möglich zu entkommen. Achtet unterwegs auf Beeren, denn durch diese erhaltet ihr nicht nur Punkte, sondern könnt mit der Zeit auch noch andere Schlumpf-Skater wie Papa Schlumpf oder Hefty freischalten.

