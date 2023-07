Im Galopp geht es in der Sims-4-Pferderanch-Erweiterung nach Chestnut Ridge. Dort können alle Pferdefans ihren Traum wahr machen und eine eigene Farm mit Pferden, Schafen und Ziegen führen. Was euch alles in der neuen Erweiterung erwartet, zeigen wir euch hier.

Neue Welt in die Sims 4: Chestnut Ridge

Im rostigen Hufeisen geht die Party ab! (© Screenshot GIGA)

In Chestnut Ridge könnt ihr euch auf einer Ranch niederlassen oder selbst eine kaufen. Ganz gleich, in welchem der drei Bezirke ihr euch befindet, ihr werdet überall Reiter und Reiterinnen auf ihren Pferden sehen und könnt mit ihnen Freundschaft schließen. Denn auch ihr selbst könnt euch zumindest in eurer näheren Umgebung frei mit dem Pferd bewegen, ohne auf ein anderes Grundstück reisen zu müssen.

Es gibt eine Bar (Das Eichenfass) sowie einen Nachtclub (Zum rostigen Hufeisen), wo ihr mit eurer Gruppe einen heißen Cowboy-Tanz auf der Tanzfläche hinlegen könnt. Skills sind dafür keine notwendig, die Sims können direkt drauf los tanzen. Außerdem könnt ihr im Reitzentrum "Heu-her" an Wettbewerben teilnehmen oder euer Pferd vor Ort trainieren, falls euer eigenes Grundstück zu klein ist. Danach könnt ihr im Park den Tag ausklingen lassen.

Bestreben, Merkmale und Fähigkeiten in die Sims 4 Pferderanch

Mit der Erweiterung erhaltet ihr im CAS-Menü zwei neue Merkmale für euren Sim:

Rancher: Sims lieben das Ranch-Leben und arbeiten gerne auf der Farm. Am liebsten würden sie sich den ganzen Tag um ihre Tiere kümmern.

Sims lieben das Ranch-Leben und arbeiten gerne auf der Farm. Am liebsten würden sie sich den ganzen Tag um ihre Tiere kümmern. Pferdeliebhaber: Den Sims fällt es sehr viel leichter eine Beziehung zu den Pferden aufzubauen und fühlen sich in der Nähe der Pferde automatisch besser.

Wählt unbedingt diese Merkmale aus, wenn ihr das neue Bestreben "Reitprofi" angeht. Dieses hat nur eine Stufe, für die allerdings viel Zeit und Arbeit nötig ist. Als Belohnung winkt euch das Bonus-Merkmal "Champion-Coach", mit welchem ihr den Pferden schneller Fähigkeiten beibringen und sie dann teuer verkaufen könnt. Außerdem ist das Selbstvertrauen von eurem Sim und dem verwendeten Pferd beim Reiten sehr viel höher als sonst. Folgende Aktivitäten müsst ihr schaffen:

Level Zehn der Reitfähigkeit erreichen An 15 Pferde-Wettbewerben teilnehmen Gold in fünf Champion-Pferde-Wettbewerben gewinnen In der ultimativen Pferde-Meisterschaft platzieren

Die Fähigkeit "Reiten" wird freigeschaltet, sobald ihr euch das erste Mal auf ein Pferd setzt. Sie besitzt insgesamt zehn Stufen und verbessert sich jedes Mal, wenn ihr mit eurem Pferd trainiert oder einen Ausritt unternehmt.

Mit der Nektarherstellungsmaschine könnt ihr schmackhaften Nektar machen. (© Screenshot GIGA)

Das zweite Bestreben heißt "Experte der Nektarherstellung" und hat ebenfalls nur eine Bestrebensstufe. Als Bonus-Merkmal wartet auf euch die "Nektar-Koryphäe", mit welchem ihr einen bereits vorgereiften Nektar herstellen könnt und euer Sim glücklicher wird, wenn er Nektar getrunken hat. Folgende Bestrebensaktivitäten müsst ihr absolvieren:

Level Fünf der Nektarherstellungsfähigkeit erreichen 50 Flaschen Nektar ausgezeichneter Qualität herstellen 100.000 Simoleons mit dem Verkauf von Nektar verdienen

Die Fähigkeit "Nektar-Herstellung" erhaltet ihr erst, wenn ihr aktiv Nektar herstellt. Wie das Ganze funktioniert, worauf ihr bei der Herstellung achten müsst und wie ihr ordentlich Geld damit macht, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Die Sims 4: Pferde, Ziegen und Schafe

Ähnlich wie bei der Landleben-Erweiterung könnt ihr nun drei weitere Tiere auf eurer Farm willkommen heißen. Kleine Babyschafe und Babyziegen können in sämtlichen bunten Farben auf eurem Grundstück platziert werden. Diese nehmen keinen Platz in eurem Haushalt ein und können beliebig oft gekauft werden. Die Pferde hingegen werden fester Bestandteil eures Haushalts, auch wenn ihr sie nicht steuern könnt.

Alle drei Tierarten müsst ihr füttern, mit Wasser versorgen, pflegen und dafür sorgen, dass genügend Stallfläche vorhanden ist, damit sie gemütlich schlafen können. Im Kaufmenü findet ihr alles, was ihr dafür braucht. Sollte euch das Farmleben zu anstrengend sein, könnt ihr über "Service engagieren" eine Ranchhilfe anfordern, welche wie ein Babysitter den ganzen Tag die Tiere umsorgt. Das Besondere bei den Pferden ist, dass ihr diese nicht nur kaufen, sondern auch züchten könnt. Wie das funktioniert, verraten wir euch im "Pferde züchten"-Guide, zu welchem ihr über die blaue Verlinkung gelangt.

Pferdefähigkeiten und Pferdemerkmale in die Sims 4

Im CAS-Menü könnt ihr das Pferd eurer Träume designen. (© Screenshot GIGA)

Ihr könnt im CAS-Menü ein Wunschpferd eurer Wahl designen und auch in jeglicher Farbe verzieren. Leider gibt es keine Einhorn-Rasse, allerdings könnt ihr als Kopfschmuck ein Horn aufsetzen. Ähnlich wie bei den Sims könnt ihr auch Merkmale für euer Pferd auswählen. Insgesamt gibt es elf verschiedene Merkmale:

Aggressiv

Dynamisch

Entspannt

Freigeist

Freundlich

Intelligent

Liebesbedürftig

Mutig

Trotzig

Unabhängig

Ängstlich

Wenn ihr mit den Pferden auch arbeiten und aktiv trainieren wollt, solltet ihr keine Merkmale nehmen, welche euch die Arbeit erschweren. Denn neben den Pferde-Merkmalen gibt es auch vier Charaktereigenschaften, welche alle Pferde ausbauen können.

Ausdauer: Je höher diese Eigenschaft ist, desto länger dauert es, bis das Pferd müde wird. Ihr könnt die Ausdauer durch Ausritte und über das Training der Gemeindetafel verbessern.

Je höher diese Eigenschaft ist, desto länger dauert es, bis das Pferd müde wird. Ihr könnt die Ausdauer durch Ausritte und über das Training der Gemeindetafel verbessern. Springen: Mit dem Verbessern dieser Fähigkeit springt das Pferd höher und weiter als zuvor. Trainieren könnt ihr das Springen logischerweise nur bei Sprunghindernissen oder dem Training.

Mit dem Verbessern dieser Fähigkeit springt das Pferd höher und weiter als zuvor. Trainieren könnt ihr das Springen logischerweise nur bei Sprunghindernissen oder dem Training. Beweglichkeit: Hierbei zeigt sich, wie schnell sich euer Pferd bewegen kann und ist bei Fässern geschickter, je höher die Fähigkeit ist. Mit den Fässern oder dem Training könnt ihr die Fähigkeit verbessern.

Hierbei zeigt sich, wie schnell sich euer Pferd bewegen kann und ist bei Fässern geschickter, je höher die Fähigkeit ist. Mit den Fässern oder dem Training könnt ihr die Fähigkeit verbessern. Charakter: Das Pferd buckelt weniger und wird offener gegenüber anderen Pferden und Sims mit dem Anstieg der Charakterfähigkeit. Leveln könnt ihr den Charakter durch soziale Interaktionen zwischen Sim und Pferd sowie dem Training.

Durch das Leveln der vier Fähigkeiten schaltet ihr zudem weitere Interaktionen mit euren Pferden frei. Denn sie fassen durch den Sozialkontakt auch Vertrauen zu euch und lassen sich so eher streicheln oder mit der Hand füttern. Speziell wenn sie durch Gewitter oder andere Geräusche verängstigt sind, können sie schneller beruhigt werden. Außerdem sind die vier Fähigkeiten notwendig, um in den Wettbewerben erfolgreich abzuschneiden.

Die Sims 4: Pferde-Wettbewerbe

Im Reitzentrum "Heu-Her" könnt ihr Pferde kaufen, trainieren und an Wettbewerben teilnehmen. (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr euer Pferd und euren Sim ordentlich in den Fähigkeiten trainiert habt, könnt ihr im Pferdezentrum "Heu-Her" an Wettbewerben teilnehmen. Insgesamt gibt es vier verschiedene Wettbewerbe mit jeweils vier Schwierigkeitsstufen:

Fassrennen

Ausdauerrennen

Springrennen

Westernrennen

Wenn ihr in allen Disziplinen meisterlich unterwegs seid, könnt ihr auch an der ultimativen Pferde-Meisterschaft teilnehmen. Dort wird euer Pferd in allen vier Disziplinen getestet. Ihr müsst bei den Rennen zwingend den ersten, zweiten oder dritten Platz belegen, damit ihr die nächsthöhere Schwierigkeitsstufe freischaltet. Außerdem kann jedes Pferd nur einmal am Tag antreten, für euren Sim gibt es hingegen keine Begrenzung, wenn es mehrere Pferde für den Wettkampf gibt. Lediglich Fohlen und schwangere Stuten sind von den Wettbewerben ausgenommen.

Für das Gewinnen der Rennen könnt ihr ein Preisgeld gewinnen. Bei den normalen vier Rennen bewegt es sich zwischen 1.000 und 3.000 Simoleons. Bei der ultimativen Pferde-Meisterschaft könnt ihr satte 6.000 Simoleons abstauben. Leider sind alle Wettbewerbe und auch das Ansehen der Wettbewerbe reine Rabbit-Holes. Euer Sim verschwindet in der Halle und ihr müsst warten, bis er wieder auftaucht.

Soziale Aktivitäten auf der Pferderanch in Die Sims 4

Beim Ranch-Tiertag stehen eure Tiere im Mittelpunkt der Party. (© Screenshot GIGA)

Für die Ranch gibt es noch zwei neue gesellschaftliche Ereignisse, in denen ihr Bronze, Silber oder Gold verdienen könnt. Sowohl beim Ranchtag als auch beim Ranch-Tiertag könnt ihr Spenden für eure Ranch sammeln und gleichzeitig eure Tiere hochleben lassen. Denn die Gäste werden mit den Tieren automatisch interagieren und kümmern sich um sie. Für euch sind diese Partys also eine reine Win-Win-Situation.

Fazit für Die Sims 4 Pferderanch

Mit dieser Erweiterung wurde der Traum von vielen Sims-Fans erfüllt, die sich schon ewig Pferde gewünscht haben. Die Ranch mit den kleinen Schafen und Ziegen passen perfekt zu dem, was es bereits gibt: die Landleben-Erweiterung. Da es keine neue Karriere gibt und das Interessanteste an der Erweiterung, nämlich die Wettbewerbe, reine Rabbit-Holes sind, gibt es Gameplaytechnisch nicht besonders viel zu Erleben. Daher ist die Freude über die Vielfältigkeit der Pferde und deren Möglichkeit zur Charakterentfaltung etwas gedämpft. Wer beide Erweiterungen besitzt, wird allerdings das schönste Farmleben in der Sims-Welt haben.