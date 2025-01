Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Sachsen: Hier wird es für Autofahrer ungemütlich

Seid ihr oft in Sachsen mit dem Auto unterwegs, solltet ihr hier besonders aufpassen. Auf diesen Straßen passieren die meisten Unfälle.

Die zehn gefährlichsten Straßen in Sachsen

Die Versicherung Allianz Direct hat die Unfallstatistiken aus dem Jahr 2023 ausgewertet und die Straßen mit den meisten Unfällen ermittelt. Für Sachsen ergibt sich folgendes Ranking:

Königsbrücker Straße in Dresden – 52 Unfälle Meißner Straße in Radebeul – 42 Unfälle Bautzner Straße in Dresden – 29 Unfälle Bautzner Landstraße in Dresden – 28 Unfälle Bahnhofstraße in Chemnitz – 27 Unfälle Großenhainer Straße in Dresden – 23 Unfälle Prager Straße in Leipzig – 21 Unfälle Torgauer Straße in Leipzig – 21 Unfälle Autobahn A9 bei Schkeuditz – 20 Unfälle Lützner Straße in Leipzig – 20 Unfälle

Die Stadt mit den meisten Verkehrsunfällen

Sachsens Landeshauptstadt Dresden verzeichnete 2023 besonders viele Unfälle. Unter den zehn gefährlichsten Straßen kommen Dresdner Verkehrswege viermal vor, angeführt von der Königsbrücker Straße. Sie verläuft durch eines der belebtesten Viertel der Landeshauptstadt. Viele Verkehrsteilnehmer quetschen sich durch die engen Fahrspuren. Allein hier kam es zu 52 Unfällen – statistisch gesehen also einer pro Woche.

Auch die Meißner Straße in Radebeul birgt ein hohes Unfallrisiko. Sie ist eine direkte Verbindung nach Dresden. Das bedeutet täglich viel Verkehr mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen.

Ein tödlicher Verkehrsunfall

Insgesamt kam es in Sachsen zu 12.579 Verkehrsunfällen. Bei den zehn gefährlichsten Straßen taucht die drittgrößte sächsische Stadt Chemnitz nur einmal auf. Auf der Bahnhofstraße kam es im Jahr 2023 zu 27 Unfällen. Das sind ungefähr halb so viele wie in der Königsbrücker Straße in Dresden. Allerdings war dies der einzige Unfall mit tödlichem Ausgang, der auf den zehn gefährlichsten Straßen im Freistaat zu verzeichnen war.

