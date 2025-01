Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Schleswig-Holstein: Hier ist volle Aufmerksamkeit gefragt

Schleswig-Holstein ist ein heißes Pflaster. Nirgendwo sonst in Deutschland ereignen sich mehr Unfälle. Wir informieren über die Unfallschwerpunkte.

Unfälle in Deutschland: Allianz führt Statistik

Alle Unfälle, die auf Deutschlands Straßen passieren und über einen reinen Blechschaden hinausgehen, werden von der Unfallstatistik der Allianz Direct erfasst. Alle Unfälle mit Personenschaden können dadurch lückenlos dokumentiert werden. Im Jahre 2023 umfasste diese Statistik 291.890 Unfälle. Wir möchten euch nun über die Situation in Schleswig-Holstein aufklären und verraten, in welchen Städten Kraftfahrer besonders vorsichtig sein müssen.

Top 10 der gefährlichsten Straßen in Schleswig-Holstein

Nach Auswertung der Unfallstatistiken von 2023 stand eindeutig fest: Schleswig-Holstein ist das gefährlichste Bundesland. Pro 1.000 Einwohner wurden 3,95 Unfälle registriert. Die meisten passieren auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen. Wie die folgende Statistik zeigt, konzentrieren sich die Unfallschwerpunkte in bestimmten Städten. In Schleswig-Holstein ist Lübeck der klare Spitzenreiter.

Hier nun ein Blick auf die Top 10:

Moislinger Allee in Lübeck – 39 Unfälle Ziegelstraße in Lübeck – 39 Unfälle Fackenburger Allee in Lübeck – 32 Unfälle Skandinaviendamm in Kiel – 29 Unfälle Schwartauer Allee in Lübeck – 27 Unfälle Hamburger Straße in Elmshorn – 26 Unfälle Ohechaussee in Norderstedt – 25 Unfälle Ratzeburger Allee in Lübeck – 25 Unfälle Strandallee in Scharbeutz – 24 Unfälle Hamburger Chaussee in Kiel – 23 Unfälle

Unfallschwerpunkte in Schleswig-Holstein

Im nördlichsten Bundesland kam es 2023 zu 11.701 Verkehrsunfällen, die über einen lapidaren Blechschaden hinausgingen. Die Moislinger Allee und die Ziegelstraße teilen sich mit 39 Unfällen den Spitzenplatz in der Unfall-Statistik. Bei beiden handelt sich um Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen, die in dicht besiedelten Stadtteilen liegen.

Auch auf dem Skandinaviendamm in Kiel oder der Strandallee in Scharbeutz besteht ein hohes Unfallrisiko. Nicht zuletzt beeinflusst der Autotourismus die Unfallstatistik in Schleswig-Holstein. Jährlich besuchen mehr als neun Millionen Gäste das Bundesland. Viele von ihnen reisen mit dem eigenen Pkw an und sind ortsunkundig.

