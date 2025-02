Dschungelcamp 2025: Diese Stars sind im Finale

Es heißt wieder: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Hier erfahrt ihr, welche Bewohner das Finale erreicht haben und was in der letzten Folge passierte.

Das „Dschungelcamp“ 2025: Wer ist im Finale?

Am 16. Tag entscheidet sich, welche drei Stars ins große Finale einziehen, während zwei Kandidaten kurz vor dem Ziel ausscheiden. Nachdem Lilly Becker als erste Finalistin feststeht, müssen Edith Stehfest und Timur Ülker das Camp verlassen. Damit treten Lilly, Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren im Finale gegeneinander an und kämpfen um die Dschungelkrone.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das Große Finale läuft am Sonntag, den 09. Februar 2025, ab 20:15 Uhr bei RTL im TV oder bei RTL+ im Stream.

Welche Stars nehmen an der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil?

Hier ist die Liste der prominenten Teilnehmer, die sich ins Abenteuer „Dschungel“ stürzen:

Lilly Becker (48), Model

Maurice Dziwak (26), Realitystar

Alessia Herren (22), Realitystar

Timur Ülker (35), Schauspieler (GZSZ-Star)

Nina Bott (47), Schauspielerin und Moderatorin (Ex-GZSZ-Star)

Edith Stehfest (29), Musikerin

Anna-Carina Woitschack (32), Schlagersängerin

Yeliz Koc (31), Realitystar

Sam Dylan (33), Realitystar

Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspieler

Jörg Dahlmann (65), Sportkommentator

Jürgen Hingsen (66), Zehnkampf-Legende

Was passierte zuletzt im „Dschungelcamp“ 2025?

Alle Camper müssen in die Dschungelprüfung

Am 16. Tag erwartet die Stars eine anspruchsvolle Prüfung, bei der sie ihr Geschick unter Beweis stellen müssen. Timur, Edith, Lilly, Pierre und Alessia wagen sich zur nassen Sternenjagd „Creek der Sterne“. Ihre Herausforderung: Den Stern bis zum Ende der Zeitvorgabe auf der Markierung zu halten – und dabei Wind, Dschungel-Schleim sowie Wassermassen zu trotzen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Am Ende gelingt es allen, ihre Sterne zu sichern und die Prüfung erfolgreich abzuschließen.

Maurice macht schwere Vorwürfe und Zoff im Dschungel

Nachdem Maurice am 15. Tag knapp am Halbfinaleinzug scheitert und das Camp verlassen muss, lässt er seinem Ärger freien Lauf. In einer wütenden Ansprache vor den im Camp verteilten Kameras erhebt er schwere Vorwürfe gegen RTL. Er behauptet, der Sender würde die Geschehnisse im Camp verzerren und so seinen Rauswurf durch das Publikum beeinflusst haben.

Nach der Dschungelprüfung steht eine besondere Aufgabe an: Die Promis müssen erklären, wer die Dschungelkrone verdient hat – und wer nicht. Jeder Camper begründet seine Wahl und erklärt, warum ein bestimmter Mitstreiter oder eine Mitstreiterin die Krone gewinnen sollte. Doch Timur weigert sich, eine Entscheidung zu treffen, was am Lagerfeuer erneut für hitzige Diskussionen sorgt.

Die Gagen der Teilnehmer im „Dschungelcamp“ 2025

Laut Bild sollen die antretenden Kandidaten und Kandidatinnen teilweise sehr hohe Gagen erhalten, die von ihrem Bekanntheitsgrad abhängen. So soll Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker die bestbezahlte Teilnehmerin sein und rund 300.000 Euro kassieren.

Auch Anna-Carina Woitschack zählt zu den Top-Stars und soll mit etwa 220.000 Euro entlohnt werden. Danach folgen die Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen mit einer Gage von 200.000 Euro und Nina Bott mit 100.000 Euro. Ob diese Beträge tatsächlich vereinbart wurden, bleibt unklar, da weder die Kandidatinnen noch der Sender Details zu den Verträgen veröffentlicht haben.

Wer ist raus beim „Dschungelcamp“ 2025?

In den Folgen 1 bis 7 musste kein Promi das Camp verlassen. Es sind noch drei Promis dabei. Diese Teilnehmer haben sich bisher verabschiedet:

Folge 8: Jürgen Hingsen

Folge 9: Yeliz Koc

Folge 10: Nina Bott

Folge 12: Sam Dylan

Folge 13: Jörg Dahlmann

Folge 14: Anna-Carina Woitschack

Folge 15: Maurice Dziwak

Folge 16: Edith Stehfest, Timur Ülker

