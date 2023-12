Effektiv 8,32 € im Monat: 12-GB-Tarif im Telekom-Netz zum Witzpreis

Wer auf der Suche nach einem günstigen Handytarif im Telekom-Netz ist, sollte sich die aktuelle Crash-Aktion näher ansehen. Die Klarmobil-Marke hat für kurze Zeit eine Allnet- und SMS-Flat samt 12 GB Datenvolumen im besten Netz Deutschlands zum absoluten Tiefstpreis im Angebot.

Crash: Günstige Tarife im Telekom-Netz

Crash hat sein Tarif-Portfolio im Telekom-Netz aufgefrischt und aktuell spart ihr gleich doppelt. Bei allen Allnet-Flats wurde die Grundgebühr dauerhaft um 5 Euro gesenkt und für kurze Zeit könnt ihr euch zudem 180 Euro Cashback sichern (Angebot bei Crash ansehen). Dadurch ergeben sich extrem günstige Effektivpreise, wie zum Beispiel für den Bestseller-Tarif „Allnet Flat 12 GB“. Verrechnet man die 180 Euro mit den regulären monatlichen Kosten von 14,99 Euro sowie dem einmaligen Anschlusspreis von 19,99 Euro über 24 Monate, ergibt sich ein günstiger Effektivpreis von nur 8,32 Euro im Monat.

Crash Allnet Flat 12 GB Netz: Telekom Anbieter: Crash Allnet- & SMS-Flat 12 GB LTE Datenvolumen (bis zu 25 MBit/s) Effektivpreis pro Monat ( Info ): 8,32 € Der Effektivpreis ist der berechnete monatliche Preis über eine Laufzeit von zwei Jahren, der alle einmaligen und regelmäßigen Kosten und etwaige Gutschriften berücksichtigt. Cashback Einmalige Rückzahlung -180,00 € Einmalige Bereitstellungsgebühr 19,99 € Grundgebühr pro Monat 14,99 € 180 Euro Cashback!

Telekom-Netz

VoLTE & WiFi-Call fähig

Auch die Optionen mit 22 GB für effektiv 13,32 Euro und 32 GB für 18,32 Euro sind vergleichsweise preiswert, wenn man bedenkt, dass ihr hier im sehr gut ausgebauten Telekom-Netz unterwegs seid.

Alle aktuellen Tarife im Telekom-Netz bei Crash (Bildquelle: Crash)

Um den Cashback zu erhalten, müsst ihr bis Ende des 6. Vertragsmonats eine SMS mit „Cashback“ an die Kurzwahl 61131 schicken. Den genauen Zeitraum erhaltet ihr nach Aktivierung des Vertrags automatisch via SMS.

Für wen lohnt sich das Angebot von Crash-Tarife?

Das Angebot von Crash lohnt sich für alle, die nicht zu viel für einen Handyvertrag bezahlen möchten, aber trotzdem ein auch im ländlichen Raum gut ausgebautes Netz mit genug LTE-Datenvolumen nutzen wollen. Ihr bekommt hier ein Rundum-sorglos-Paket im Telekom-Netz zum sehr günstigen Preis.

Der einzige Nachteil ist die maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s, die ihr im LTE-Netz nutzen könnt. Das sollte in den meisten Fällen ausreichen, ist aber natürlich nicht ganz so schnell, wie das 5G-Netz in originalen Telekom-Tarifen. Dafür zahlt ihr bei Crash allerdings auch nur einen Bruchteil und könnt trotzdem das beste deutsche Netz nutzen. Als kleinen Bonus gibt es noch zu sagen, dass VoLTE und eSIM inklusive sind.

