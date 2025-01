Eine der bekanntesten Szenen in „Wednesday“ – und Jenna Ortega spielte sie mit COVID

Mit der Serie „Wednesday“ kehrte die Addams Familie auf die Bildschirme zurück. Wednesdays Tanz wurde jedoch nicht nur positiv aufgefasst.

Die Addams-Family ist zurück!

„Wednesday“ ist ein Serien-Hit auf Netflix. Und das, obwohl die Serie bisher nur eine Staffel umfasst. Die zweite steht bereits in den Startlöchern und wird 2025 die Geschichte um Wednesday Addams fortsetzen. Mittelpunkt bildet dabei Wednesday Addams, die zur Nevermore Academy geschickt wird. Es ist eine Schule für Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Die vierte Folge, „Bei Leid und Trank“, und die achte Folge, „Ein Leid kommt selten allein“, teilen sich dabei den Platz der bestbewertesten Folge. Laut IMDb kommen beide Folgen auf eine Bewertung von 8,3 Sternen. Die vierte Folge zeichnet sich jedoch nicht nur durch ihre gute Bewertung aus, sondern ist auch noch aus einem anderen Grund außergewöhnlich.

Das macht „Bei Leid und Trank“ so außergewöhnlich

In der Academy findet der jährliche Ball statt, für den sich Wednesday zunächst wenig interessiert. Sie setzt lieber ihre Ermittlungen fort, um das Monster zu finden, das für die vielen Tode verantwortlich ist. Doch um Xavier besser im Auge behalten und dem Monster auf die Schliche kommen zu können, begleitet sie Xavier zum Ball und liefert eine Tanzperformance ab.

Die Tanzszene kennt so gut wie jeder, der regelmäßig im Internet unterwegs ist. Anstatt mit einem Partner zu tanzen oder sich unter die Menge zu mischen, zeigt sie unbekümmert ihre Andersartigkeit zum Lied „Goo Goo Muck“ von The Cramps. Das Morbide und Gothic-Groteske, das zu ihrem Charakter gehört, kommt in der Performance deutlich zum Vorschein.

Wednesdays Tanz wurde nach Ausstrahlung der Folge in den sozialen Netzwerk vielfach nachgetanzt. Jenna Ortega erklärte, dass sie sich die Choreographie selbst ausgedacht habe (via NME). Dennoch grüble sie immer noch über die Szene, wie sie im Interview mit Entertainment Tonight erzählt.

Das geschah hinter den Kulissen

Im Interview mit NME erzählt die Schauspielerin, dass sie während des Drehs der Tanzszene mit COVID infiziert war. Während das Ergebnis ihres Test ausstand, wurde weitergedreht, obwohl sie Symptome zeigte. Als dann das positive Ergebnis kam, wurde die Dreharbeiten beendet. Zu dem Zeitpunkt war die Szene bereits im Kasten und keine Zeit, um sie erneut zu drehen.

Nicht nur Ortega, sondern das gesamte Team der Serie sahen sich in Folge des Interviews einem Shitstorm ausgesetzt. Die Produktionsfirma versichert daraufhin die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Dennoch bleibt bei vielen Fans ein übler Nachgeschmack.

