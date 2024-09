„Europa Universalis“: Mit diesem Strategie-Brettspiel schreibt ihr die Geschichte neu

Strategie-Fans aufgepasst: Mit „Europa Universalis“ gibt es eines der beliebtesten Strategiespiele für den PC auch als anspruchsvolles Brettspiel.

Liebhaber von Strategiespielen dürften mit „Europa Universalis“ bereits vertraut sein. Die Videospielreihe der Entwickler von Paradox Interactive lässt euch als Herrscher einer Nation Bündnisse schmieden, Handel betreiben und Ländereien erobern. Was viele nicht wissen: Die Videospiele basieren ursprünglich auf einem Brettspiel. Mit „Europa Universalis: The Price of Power“ ist 2023 eine neue Variante erschienen. Die könnt ihr unter anderem bei Amazon kaufen.

„Europa Universalis“: Strategie-Klassiker als Brettspiel

„Europa Universalis: The Price of Power“ ist ein strategisches Brettspiel, das den Spielern ein vollständiges 4X-Spielerlebnis in einem historischen Setting bietet. Durch den strategischen Einsatz von Karten und das sorgfältige Management von Ressourcen könnt ihr euer Reich auf dem Spielbrett erweitern, während ihr gleichzeitig die inneren Mechanismen eures Staates auf eurem Spielerboard entwickelt.

Ihr müsst diplomatische Beziehungen aufbauen, die eure Ambitionen unterstützen, und könnt weit entfernte Teile der Welt erkunden. Indem ihr fähige Berater anwerbt und die Macht des Monarchen sorgfältig in großartige Ideen, Provinzentwicklung und langfristige Strategien investiert, steigert ihr eure Chance auf den Sieg. Ihr könnt mit ein bis drei anderen Spielern oder alleine ins Strategiespiel eintauchen.

„Europa Universalis: The Price of Power“ (Standard Edition) Brettspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2024 12:25 Uhr

Dieses Brettspiel lässt euren Kopf rauchen

Wer die Computer-Variante kennt, der weiß, dass „Europa Universalis“ kein einfaches Spiel ist. Die Altersempfehlung des Herstellers liegt bei 14 Jahren. Laut der Community von „BoardGameGeek“ sollten Spieler jedoch mindestens 16 Jahre alt sein. Den Schwierigkeitsgrad schätzt die Online-Community auf 4,7 von 5 Punkten. Damit gehört „Europa Universalis: The Price of Power“ zweifellos zu den komplexeren Brettspielen.

Mit einer geschätzten Spielzeit von 90 bis 300 Minuten ist „Europa Universalis: The Price of Power“ auch sehr umfangreich. Das Ziel des Spiels besteht darin, das mächtigste Imperium aufzubauen, wobei Punkte für unter anderem kontrollierte Provinzen, erkundete Gebiete, diplomatische Beziehungen, Siege in Kriegen und erfüllte geheime Ziele vergeben werden.

