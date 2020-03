Externe Festplatte: 8 TB von WD aktuell zum Knallerpreis – letzte Chance

Wer Daten hortet, braucht Platz dafür. Am besten viel. Die WD My Book ist eine solche Festplatte. Dank 8 TB Speicherplatz hat man mit ihr mehr als genug Platz für Backups, die eigene Foto-, Musik- und Filmesammlung und noch viel mehr. Das Angebot wird in Kürze vorbei sein – aktuell gibt es sie noch bei MediaMarkt zum Sparpreis von 139 Euro.

Im Zweifel ist Haben besser als Brauchen, das gilt auch für Speicher. Die Anwendungsfälle sind vielfältig: Ob für Fotos, Videos und Musik, für regelmäßige Backups der Festplatte im eigenen Rechner oder als Speichererweiterung für die Spielkonsole, als einfaches NAS-System an einem Raspberry Pi, der Fritzbox oder als Festplattenrecorder für den Fernseher – eine externe Festplatte ist enorm flexibel und kann ein echter „Lebensretter“ sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass viele Geräte heute sonst eher wenig Speicher haben.

Die WD My Book ist, für eine externe Festplatte, relativ hübsch und macht auch als Accessoire auf dem Schreibtisch keine schlechte Figur. Dank USB-3.0-Verbindung schiebt sie Daten schnell von A nach B, die vom Hersteller angegebene Datenrate liegt bei rund 140 MB/s.

Die Daten werden mit AES-256-Bit-Verschlüsselung gespeichert, sodass ein Festplatten-Dieb keine Chance hat, diese zu entschlüsseln (am heimischen Rechner lässt sich die Notwendigkeit eine Passworteingabe für mehr Komfort deaktivieren). Im Lieferumfang befindet sich auch die Software „WD Backup“, Käufer können sich außerdem eine WD-Edition der Datensicherungssoftware „Acronis True Image“ für Windows herunterladen. Mac-Nutzer freuen sich über Kompatibilität mit Time Machine. Der Hersteller gibt eine Garantie von 3 Jahren auf die Festplatte.

Bei MediaMarkt gibt es die WD My Book 8 TB gerade für 139 Euro, jeweils versandkostenfrei – normalerweise liegt der Online-Bestpreis laut idealo bei über 150 Euro plus Versand. Wer viel Platz für sein Datenarchiv benötigt oder regelmäßig die Daten von seinem Rechner sichern möchte (was wir dringend empfehlen!), liegt hier richtig.

