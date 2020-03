Externe Festplatte mit 10 TB zum Sparpreis – Deal des Tages

Gute Möglichkeit, Speicher aufzurüsten, egal ob an Laptop, PC oder Spielkonsole: Die Seagate Expansion Portable mit 10 TB ist bei Saturn und gerade reduziert und kostet nur 179 Euro – versandkostenfrei.

Ob nun als Backup-Laufwerk für den Fall der Fälle, als Speichererweiterung am Heim-Arbeitsplatz oder für den Transport großer Datenmengen von A nach B – eine externe Festplatte ist eine grundsätzlich sinnvolle Einrichtung und sollte in keinem Haushalt fehlen. Gerade in Zeiten der Coronakrise: Der eine oder andere mag daran denken, jetzt noch einmal seine digitalen Konsolenspiele oder andere große Datenmengen aus dem Internet zur lokalen Sicherung herunterzuladen – schließlich sind die Netze wegen der Coronakrise gerade so belastet, dass selbst Netflix die Bandbreite nach unten justiert. Außerdem kann man mit einer großen externen Festplatte auch leicht ein so genanntes „Turnschuhnetzwerk“ realisieren, also Daten mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern auch dann teilen, wenn die Internetversorgung nicht ausreicht (denkt bei der Übergabe der Festplatte ans Abstand halten und desinfizieren!).

Externe Festplatte mit 10 TB zum Sparpreis

Bei externen Festplatten hat man prinzipiell die Auswahl zwischen den kompakteren 2,5-Zoll-Platten, die etwas teurer sind und kein externes Netzteil brauchen und den größeren 3,5-Zoll-Geräten, die etwas weniger portabel sind, aber dafür einen geringeren Preis pro TB haben. Die externe Festplatte „Seagate Expansion 10 TB“ in diesem Angebot gehört zu letzter Kategorie und bietet vor allem ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Preis von (bei beiden Händlern versandkostenfrei) zahlt man umgerechnet 17,90 Euro pro TB. In anderen Online-Shops zahlt man laut idealo derzeit mindestens 209,95 Euro.

Seagate Expansion Portable 10 TB: Technische Daten

Die ist eine externe Festplatte mit guten Datenraten (laut eines Reviews der 8-TB-Version beläuft sich die Geschwindigkeit auf rund 150 MB/s schreibend und etwa 180 MB/s lesend), die auch auf dem Schreibtisch eine gute Figur macht. Werfen wir einen Blick auf die weiteren Spezifikationen:

Anschluss: High Speed USB 3.0

Breite: 120,6 mm

Höhe: 176 mm

Tiefe: 36,6 mm

Gewicht: 950 g

Externes Netzteil

Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Wer eine externe Festplatte sucht, die vor allem große Datenmengen aufnimmt, kann hier mit gutem Gewissen zuschlagen. Allerdings besser schnell, denn das Angebot ist nur einige Stunden gültig – oder solange der Vorrat reicht.

