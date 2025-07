Ab Donnerstag sorgt Lidl dafür, dass ihr euer Handy problemlos mit auf Toilette nehmen könnt

Ihr habt euer Smartphone ständig dabei und legt es selbst beim Toilettengang nicht aus der Hand? Dann solltet ihr euch dieses Lidl-Gadget anschauen.

Das Smartphone ist aus kaum noch wegzudenken. Ob im Alltag, bei der Arbeit oder zur Unterhaltung – das Display ist euer ständiger Begleiter. Das Handy auch auf der Toilette zu nutzen, kann verschiedene Gründe haben. Für diesen Fall bekommt ihr in eurer Lidl-Filiale ab dem 17. Juli 2025 mit dem Toilettenpapierhalter mit Ablage für 19,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) das passende Gadget.

Toilettenpapierhalter mit Ablage / WC-Garnitur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2025 16:14 Uhr

Sollte euch der Toilettenpapierhalter von Lidl nicht zusagen, findet ihr beim Versandriesen Amazon eine passende Alternative. Der Ständer von FUNPALA hat zwar keine integrierte Klobürste, dafür aber eine Ablage für Ersatz-Toilettenpapierrollen.

Toilettenpapierhalter mit Ablage Aus Edelstahl, mit Ablage und Aufbewahrung für weitere Toilettenpapierrollen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.07.2025 16:20 Uhr

Für wen lohnt sich der Lidl-Toilettenpapierhalter mit Ablage?

Film- und Serienjunkies: Wenn ihr wahre Fans von Filmen und Serien seid, dann ist der Toilettenpapierhalter von Lidl für euch ein Muss. Das Smartphone lässt sich bequem auf der Ablage platzieren, damit ihr bei eurer spannenden Serie keine Pause einlegen müsst.

Im Home-Office: Wenn ihr Freelancer seid oder von zu Hause aus arbeitet, stehen sicherlich hin und wieder Online-Meetings an. Wenn ihr eine Besprechung zumindest verfolgen müsst, bietet sich die Ablage an. Ihr müsst euch ja nicht zwingend mit Bild zuschalten.

Eltern: Ihr wacht mit einem Videosystem über euer Neugeborenes? Dann wollt ihr vermutlich auch das Smartphone immer im Blick haben. Selbst wenn es auf der Toilette länger dauert, habt ihr bequem ein Auge auf eure Kids.

Minimalisten: Ihr müsst euer Smartphone nicht mit ins Bad nehmen und bevorzugt dezentere Toilettenpapierhalter? Das ist dieses Produkt weniger für euch geeignet.

So ist der Lidl-Toilettenpapierhalter gefertigt

Da es sich bei dem Toilettenpapierhalter von Lidl um eine WC-Standgarnitur handelt, ist kein Bohren notwendig. Mit seinem robusten Standfuß lässt sich der Halter überall problemlos aufstellen.

Die Konstruktion besteht aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall. Was besonders in Feuchträumen sinnvoll ist, um den Toilettenpapierhalter vor Rost zu schützen. Zudem hat der Halter in Schwarz auch noch einen edlen Look.

Ein Multifunktions-Tool fürs Bad

Wer es praktisch mag, ist mit dem Lidl-Toilettenpapierhalter bestens bedient. Das Bad-Utensil bietet drei Funktionen. Es bietet mit seiner Ablage nicht nur einen Handy-Halter, sondern stellt auch Toilettenpapier und Klobürste bereit.

Wartet ihr auf einen dringenden Anruf, bietet die Ablage für euer Smartphone eine sichere Verwahrung. Zumal der Rand auch davor schützt, dass das Gerät versehentlich auf die Fliesen fällt. Bedenkt aber, dass es sich hier um eine Ablage und keinen Halter handelt. Wollt ihr euer Smartphone auf der Toilette nutzen, bietet sich eine entsprechende Hülle mit Standfunktion an.

Weitere Alternative bei Amazon

Den Halter von Diealles Shine müsst ihr zwar an der Wand anbringen, Schrauben und Dübel werden aber mitgeliefert. Laut Hersteller kann das Produkt aber auch angeklebt werden, entsprechendes Band ist allerdings nicht dabei. Mit den beiden Holzelementen bietet euch der Halter sogar zwei Ablagen (auf Amazon ansehen).

