Überall, wo ihr hinschaut, werden Abkürzungen zur Zeitersparnis verwendet. In diesem Artikel erfahrt ihr, wofür die „fa“ Abkürzung stehen kann.

Ob aus reiner Bequemlichkeit oder doch um Zeit zu sparen, Abkürzungen werden alltäglich und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen gebraucht. Und damit euer Gegenüber euch auch ausnahmslos versteht, solltet ihr darauf achten, dass ihr zu gängigen und vor allem richtig geschriebenen Abkürzungen greift. In diesem Artikel zeigen wir euch auf, wofür die „fa“-Abkürzung alles steht und wie diese richtig geschrieben wird.

Könnt ihr die Abkürzungen jedes deutschen Bundeslandes aufzählen? Wenn nicht, schaut euch unser Video an und frischt euer Wissen auf.

Wofür steht die Abkürzung ?

Kommen wir an dieser Stelle zu der naheliegendsten Bedeutung. Laut Duden wird eine Firma mit „Fa.“ abgekürzt. Damit ist der Name eines Unternehmens gemeint, mit dem ein Kaufmann sein Gewerbe betreibt und im Handelsregister eingetragen ist – auch erstmal unabhängig davon, ob es sich dabei um eine GbR oder eine GmbH handelt. Das Wort Firma hat seinen Ursprung im Italienischen beziehungsweise Lateinischen und kann mit „bindende Unterschrift unter einer geschäftlichen Vereinbarung“ übersetzt werden. Das dazugehörige Verb „fīrmāre“ bedeutet in etwa so viel wie „unterschreiben“ oder „unterzeichnen“. Wenn ihr zukünftig Zeit sparen und das Wort Firma abkürzen wollt, dann verwendet die Abkürzung „Fa.“.

Was kann noch mit „fa“ abgekürzt werden?

Neben der oben genannten Firma kann die „Fa.“-Abkürzung auch für das Wort Familie stehen. Das kommt allerdings seltener vor, da die laut Duden korrekte Abkürzung für Familie „Fam.“ darstellt. Falls ihr Familie abkürzen wollt, empfehlen wir euch die Verwendung der laut Duden angegebenen Variante. Zudem kann euch die „fa“-Abkürzung auch im Zusammenhang mit dem Fachabitur oder der Facharbeit, der Fachabteilung, dem Falschalarm, dem Fachanwalt oder dem Facharzt begegnen. Im ärztlichen Zusammenhang kann die Abkürzung „FA“ auch für Familienanamnese stehen. Dabei geht es hauptsächlich um die Erkrankungen der Verwandten eines Patienten, da einige davon vererbt werden können.

Wenn ihr irgendwelche „fa“-Abkürzung seht, achtet immer darauf, in welchem Zusammenhang euch diese begegnen. Im wirtschaftlichen Sinne handelt es sich bei „Fa.“ meist und, was am naheliegendsten ist, um die Abkürzung für Firma. Doch auch in anderen Bereichen kann eine „fa“-Abkürzung vorkommen. Sollte euch dort die Bedeutung nicht sofort klar sein, fragt bei der entsprechenden Stelle einfach nach.

