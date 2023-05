Seit 2016 sind Olli Schulz und Jan Böhmermann mit ihrem Podcast „Fest & Flauschig“ bei Spotify zu hören. Was euch in dem Podcast erwartet, erfahrt ihr bei uns.

Als erster Exklusiv-Podcast startete „Fest & Flauschig“ 2016 bei Spotify. Schon letztes Jahr im Sommer gab der Streaming-Dienst bekannt, dass das Erfolgsformat auch weiterhin exklusiv bei Spotify zu hören ist. Jeden Mittwoch und Sonntag erscheint eine Folge, wobei die Sendezeit am Wochenende mit normalerweise (weit) über 60 Minuten deutlich länger ausfällt, als die Mittwochsepisoden (mit dem Titel „BOOMERCRINGE“) mit circa 30 Minuten Länge. Fun-Fact: Während der Pandemie veröffentlichten sie zeitweise sogar täglich neue Folgen.

Ihr wollt euren eigenen Podcast wie Schulz und Böhmermann auf die Beine stellen? Im folgenden Video erhaltet ihr einen Überblick über verschiedener Mikrofone.

„Fest & Flauschig“: Darum geht's im Podcast

Jan Böhmermann und Olli Schulz teilen ihr Vergangenheit beim Radio: Beide waren bei verschiedenen Sendern tätig und lernten sich über dieses Medium auch kennen. Ab 2012 moderierten sie dann gemeinsam, zunächst unter dem Titel „Joko und Klaas mit Olli und Jan“, woraus „Sanft & Sorgfältig“ wurde. Ab 2013 waren sie damit wöchentlich auf Sendung bei Radio Eins. 2016 folgte der Wechsel zu Spotify unter dem neuen Titel „Fest & Flauschig“. Grundsätzlich quatschen Jan Böhmermann und Olli Schulz über verschiedene Themen. Dazu gehören beispielsweise Ereignisse, die politisch eine gewisse Relevanz haben, wie beispielsweise jüngst die Krönung des englischen Königs Charles III. sowie den Eurovision Song Contest (ESC). Manchmal geht es aber auch um ganz alltägliche Dinge: Da wird übers Kochen und Essen geredet oder über die letzte Gassirunde mit Ollis Hund Juri. Feste Rubriken gibt es ebenfalls, wozu „Trödeltime mit Jan und Ollli“ oder „Die großen Fünf“ gehören. Sonst fällt auch gerne das ein oder andere Wort über diverse Prominente – natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Allzu ernst oder Wort für Wort sollte man das Duo meistens nicht nehmen.

Das sind Jan Böhmermann und Olli Schulz

Doch wer sind eigentlich Jan Böhmermann und Olli Schulz? Böhmermann ist als Entertainer bekannt. Seine Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ wird jeden Freitag im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt. Von 2013 bis 2019 hieß die Sendung noch „Neo Magazin Royale“ und lief (wenig überraschend) auf ZDF Neo. Neben einigen aufwändig produzierten Musikvideos, in denen er gerne die deutsche Kultur oder Musiker parodiert, sorgte er bereits für mediale und politische Skandale oder deckte solche auf. Jan Böhmermann ist vor allem Satiriker und eckt deshalb auch mal an. Olli Schulz gewann zum einen als Indie-Musiker, zum anderen durch seine Auftritte in Verbundenheit mit Joko und Klaas an Popularität, beispielsweise im Rahmen von „Circus Halligalli“. Der Singer und Songwriter tourt regelmäßig durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Außerdem taucht er auch immer mal wieder in verschiedenen Serien und Filmen auf. Im Kinofilm „Bibi & Tina – Voll Verhext“ übernahm er die Rolle des Angus Naughty, dazu kommen Auftritte in Serien wie „Dittsche“, „Der Tatortreiniger“ oder „How to Sell Drugs Online (Fast)“. Zusammen bilden sie ein eingespieltes Duo, das in der deutschen Medienwelt zu Hause ist.

„Fest & Flauschig“: Für wen ist der Podcast geeignet?

Gerade dann, wenn ihr Fans von Jan Böhmermann und Olli Schulz seid, solltet ihr euch „Fest & Flauschig“ nicht entgehen lassen. Diese beiden Charaktere versprechen ein amüsantes Portfolio an Themen, denen sie mit ihren ganz eigenen Gedanken noch einmal völlig neue Facetten verleihen. Und solltet ihr generell auf lustige Podcasts stehen, ist „Fest & Flauschig“ auf jeden Fall etwas für euch. Sonst schaut doch einfach mal bei Spotify vorbei, hört in eine Folge rein oder überfliegt die Shownotes. Die beiden Entertainer wissen auf jeden Fall, wie Unterhaltung funktioniert.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.