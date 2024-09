Feuerwehr warnt: Dieser Fehler am Grill kann eure Gesundheit gefährden

Das Wetter spielt mit und die Grillsaison ist in vollem Gange. Damit die Freude an der sommerlichen Kulinarik erhalten bleibt, solltet ihr diesen Fehler vermeiden.

Blauer Himmel, Sonnenschein und im Idealfall ein eigener Garten – beste Voraussetzungen, um Fleisch und andere Köstlichkeiten auf den Rost zu legen und die Grillsaison gebührend zu zelebrieren. Während Gasgrills und ihre Elektro-Pendants schon viele Fans gefunden haben, schwören eingefleischte BBQ-Profis immer noch auf den guten alten Holzkohlegrill. Denn keine andere Zubereitungsart verspricht das typisch rauchige Geschmackserlebnis. Doch einen bestimmten Fehler gilt es unbedingt zu vermeiden.

Anzeige

Nach dem Grillen noch ein Nachtisch gefällig? Die Kollegen von familie.de haben im Video eine leckere Idee für ein sommerliches Dessert.

Leckere Sommer - Frucht-Spieße

Niemals die Glut unterschätzen

Verletzungen können auch dann noch drohen, wenn ihr euer Grillfest eigentlich schon so gut wie beendet habt – denn viele unterschätzen, dass auch die verbleibende Glut zur Gefahr werden kann. Was ihr beherzigen solltet: Niemals die Glut mit Wasser löschen! Denn aufsteigender Wasserdampf kann Verbrühungen oder schwerwiegendere Verbrennungen verursachen. Empfehlenswerter ist hingegen, die Glut nach dem Grillen mit Sand abzulöschen. So wird die potenziell gefährliche Glut einfach „erstickt“.

Anzeige

Doch nicht nur der Wasserdampf kann zum Risiko werden. Ebenso kann die Glut vom Wind verweht werden und unbeachtete Stellen im Garten entzünden. Auch solltet ihr nicht den Fehler machen, die ausglühenden Kohlen unbedacht auszuschütten. Wer versehentlich in die Glut tritt, riskiert Verletzungen oder läuft Gefahr, den Rasen in Brand zu setzen. Genauso wenig sollten Kinder freien Zugang zum Grill haben.

Auf Qualität setzen

Aber auch schon vor eurem Grillfest solltet ihr darauf achten, mögliche Gefahrenquellen auszuschließen. Das fängt beim Grill an und hört beim verwendeten Brennstoff noch lange nicht auf. Grillanzünder sollten mit Bedacht ausgewählt und benutzt werden. Während flüssige Anzünder wie Spiritus und Brennpaste zu riskanten Brandbeschleunigern werden können, sind feste Varianten aus Holzspänen oder Paraffin die bessere Alternative.

Anzeige

Auch wenn Discounter und Online-Märkte mit billigen Angeboten locken, ist es ratsam, sich ebenso die Grills genauer anzuschauen und im Zweifelsfall das hochwertigere Produkt zu wählen. So sollte der Holzkohlegrill auf jeden Fall einen festen Stand haben und nicht auf einem entzündlichen Untergrund stehen. Instabile Füße oder minderwertige Schweißnähte können im schlimmsten Fall den Grill zum Umkippen bringen – und euer Grillfest böse enden lassen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.