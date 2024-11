Für 14,99 Euro: Aldi verkauft LED-Säule, die mehr kann

Die LED-Lichtsäule Star von Casalux aus dem Online-Shop von Aldi ist mehr als nur eine Lampe. Was sie alles kann, erfahrt ihr hier.

Das ist die LED-Lichtsäule Star im Aldi-Onlineshop

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer modernen Leuchte für eure Wohnung seid, könnt ihr online bei Aldi fündig werden. Denn der Discounter bietet online eine LED-Lichtsäule der Marke Casalux mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten an (im Aldi-Onlineshop ansehen). Wenn ihr den Lampenschirm genauer betrachtet, erkennt ihr gleich, wie die Lichtsäule zu ihrem Namen gekommen ist: Dort sind viele kleine Löcher, teilweise in Sternform, ausgestanzt. Durch die das Licht schimmert. Insbesondere bei den dunklen Farben entsteht so der Eindruck eines Sternenhimmels.

LED-Lichtsäule Star hat viele, weitere Funktionen

Die Säule sorgt vor allem in den Wintermonaten für die passende Stimmung zur Jahreszeit. Sie zeichnet sich aber auch durch weitere Eigenschaften aus. Mit einer Höhe von 103,5 cm und einem Durchmesser von 12,9 cm findet sie auch in Ecken einen Platz. Mit den unterschiedlichen Farb- und Helligkeitsmodi können die Farben an deine Bedürfnisse und Stimmung angepasst werden.

Die Lichtmodi und die Helligkeit stellt ihr mit der Fernbedienung ein. Ihr habt die Wahl zwischen einer warmweißen Beleuchtung, einer Wunschfarbe und einem Farbwechsel. Diesen könnt ihr entweder ruhig und fließend oder schnell und abrupt einstellen. Die Leuchte deckt ein großes Farbspektrum ab und ist dazu auch noch dimmbar.



Eine besondere Funktion ermöglicht der integrierte Soundsensor. Er sorgt für einen an Umgebungsgeräusche ausgerichteten Farbwechsel. In diesem Modus passt sich das Licht den Umgebungsgeräuschen an, egal, ob ihr Musik hört oder redet.



CASALUX LED-Lichtsäule Star 103,5 x Ø 12,9 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2024 01:33 Uhr

Alternative zur LED-Lichtsäule Star

Mögt ihr es lieber etwas ruhiger, ist die Casalux LED-Lichtsäule Smooth vielleicht die richtige Wahl für euch. Technisch handelt es sich um das gleiche Produkt. Nur der Lampenschirm ist durchgehend matt und damit ohne Ausstanzungen. Auch dieses Modell ist bei Aldi im Online-Shop erhältlich.

