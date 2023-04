Die Strompreise sind hoch wie nie. Umso wichtiger ist es, den Stromverbrauch von Elektrogeräten im Blick zu haben. Andernfalls können versteckte Stromfresser die Stromrechnung in die Höhe treiben. Bei Netto gibt es jetzt das passende Zubehör dazu. Mit 7,99 Euro ist es richtig günstig.

Wer Strom spart, tut doppelt Gutes: Er schont die Umwelt und den eigenen Geldbeutel. Spätestens seitdem die Energiepreise auf Rekordhöhen geschnellt sind, haben Deutsche ein Adlerauge auf den Stromverbrauch von Elektrogeräten geworfen. Mit einem Energiekostenmessgerät klappt das besonders leicht.

Netto verkauft Energiekostenmessgerät für 7,99 Euro

Am Freitag verkauft Netto ein Energiekostenmessgerät besonders günstig. (Bildquelle: Netto)

Aktuell bietet Netto ein Energiekostenmessgerät von Markenhersteller Schwaiger an. Der Discounter verlangt im Onlineshop 9,99 Euro (bei Netto ansehen). Wer am Freitag (27. April) den Weg in die örtliche Filiale nicht scheut, kann aber nochmal sparen. Am sogenannten „Netto-Tag“ wird das Energiekostenmessgerät zum Schnäppchenpreis von nur 7,99 Euro verkauft.

Das besitzt zwei Anschlüsse: Einmal einen Schuko-Stecker (Typ F) sowie eine Schuko-Buchse (Typ F). So kann der Stromverbrauch des angeschlossenen Elektronikgeräts überprüft werden. Die messbare Spannung liegt bei 150 - 276 V AC. Besonders praktisch ist das um 180 Grad drehbare Display. Über den LC-Bildschirm lassen sich die Werte bequem ablesen.

Bei Netto-Kunden kommt das Energiekostenmessgerät von Schwaiger gut an. „Gute Möglichkeit, zu messen, wie hoch der Engergieverbrauch des jeweiligen Gerätes ist“, schreibt einer. Ein anderer: „Bin sehr zufrieden mit dem Produkt.“ Zudem wird das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber Konkurrenzprodukten gelobt. Insgesamt werden bei 21 Bewertungen 5 von 5 möglichen Sternen vergeben.

Alternative bei Amazon

Wer nicht zu Netto möchte, kann Energiekostenmessgeräte auch online kaufen – etwa bei Amazon. Der Amazon-Tipp ist der Stromzähler von NOVKIT, der aber teurer als das Angebot bei Netto ist:

NOVKIT Stromzähler für Steckdose, Stromverbrauchsmesser, Energiekostenmessgerät, Stromkostenmessgerä Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2023 12:19 Uhr

