Balkonkraftwerke erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Nicht genutzte Energie wird oft verschenkt und kann nicht gespeichert werden. EcoFlow PowerStream soll das ändern. Ihr werdet einfach einen Solargenerator als Akku-Speicher nutzen können, der die überschüssige Energie aufnimmt und wieder einspeisen kann, wenn die Sonne nicht scheint.

EcoFlow PowerStream: Balkonkraftwerk mit Solargenerator kombiniert

Mit Zendure SolarFlow kommt bald ein Akku-Speicher für Balkonkraftwerke auf den Markt, mit dem ihr überschüssige Energie speichern und nachts einspeisen könnt. Die Akkus dafür sind aber nur für diesen einen Einsatz konzipiert und ihr müsst knapp über 1.000 Euro investieren. Solltet ihr hingegen schon einen Solargenerator von EcoFlow haben, könnte PowerStream etwas für euch sein (bei EcoFlow anschauen). Alle Details sind aber noch nicht bekannt.

Klar ist, dass es sich bei EcoFlow PowerStream wohl um ein Balkonkraftwerk handelt, welches mit allen EcoFlow-Powerstations kompatibel ist. Ihr bekommt also nicht nur die Steuereinheit, sondern ähnlich wie bei Anker wohl auch die Solarzellen und den „EcoFlow Smart Plug“ dazu, der den Energieverbrauch misst. Über eine App kann das ganze System überwacht werden:

Mit der App zum EcoFlow PowerStream habt ihr alles im Blick. (Bildquelle: EcoFlow)

Unklar ist, ob PowerStream wirklich auf das Hausnetz zugreifen kann oder ob nur die Geräte gesteuert werden können, die über die Steckdose des „EcoFlow Smart Plug“ angeschlossen sind. Aus dem Bild lässt sich das nicht ableiten, denn der eine PC befindet sich im ersten Stock und ist nicht direkt verbunden. Möglicherweise lassen sich mehrere smarte Steckdosen nutzen, um so den Verbrauch aller Geräte im Haushalt im Blick zu haben. Weiß man das nämlich, kann wirklich in Echtzeit der Strom von den Solarzellen bereitgestellt werden, den die Geräte brauchen. Der Rest könnte in den Akku gehen und ausgegeben werden, wenn die Sonne nicht scheint.

EcoFlow bietet viele Solargeneratoren an:

EcoFlow River 2 vorstellt: Solargeneratoren für unterwegs

EcoFlow PowerStream startet Ende Mai

EcoFlow hat den Produktstart für den 31. Mai 2023 angekündigt. Bis dahin dürften alle Details zum neuen Balkonkraftwerk mit Speicher-Erweiterung bekannt sein. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

