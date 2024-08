Gelbe Schilder an Brücken: Was bedeuten die Zeichen?

Deutschland ist ein Schilderwald. Ihr kennt natürlich alle wichtigen Verkehrszeichen, doch was bedeuten diese geheimnisvollen gelben Schilder an Brücken?

Eigentlich haben Schilder in der Regel den Anspruch, für jeden klar verständlich zu sein. Doch nicht bei allen Verkehrszeichen, denen Autofahrer unterwegs begegnen, ist sofort die Bedeutung klar. Manche Schilder sind neu oder auch besonders selten. In der Flut an Warn- und Hinweisschildern gehen die gelben Schilder an Brücken häufig unter. Habt ihr euch gefragt, was es damit auf sich hat, geben wir euch die Antwort.

Im Video geben wir Tipps, wie ihr besonders sicher mit dem Auto in den Urlaub reist.

Verkehrssicherheit: Tipps für den Urlaub

Gelbe Schilder an Brücken: Das ist die Bedeutung

An der Auffahrt zu Brücken stutzen viele Autofahrer und fragen sich, was ihnen die runden gelben Schilder mit fragwürdigen Strichen und Pfeilen eigentlich sagen wollen. Tatsächlich haben die „Panzerschilder“ auch einen offiziellen Namen. Wir haben es mit MLC-Schildern zu tun. Das Kürzel steht ausgesprochen für „Military Load Classification“.

Die Militärische Lastenklasse gibt einen Hinweis darauf, mit welchem Gesamtgewicht sich Militärfahrzeuge der NATO über die Brücke trauen dürfen. Die Angaben richten sich in etwa nach dem Gewicht der Amerikanischen Tonne („short ton“).

Wie sehen die Schilder genau aus?

Die Schilder sind in gelb oder orange gehalten und immer kreisrund. Darauf zu sehen sind Zahlen und Pfeile, die durch einen Strich voneinander getrennt sind. Häufiger sind auch Panzer- oder Lkw-Symbole sichtbar.

Doch warum sind die Hinweisschilder zweigeteilt? Dies ist der Fall, weil damit Angaben für das getrennte oder gleichzeitige Befahren der Brücke gemacht werden. Doppelte Pfeile stehen dabei für möglichen Gegenverkehr. Ein einfacher Pfeil meint die Angabe von fehlendem Gegenverkehr.

Bei allen Militärfahrzeugen der Bundeswehr mit Rad- oder Kettenantrieb ab einem Gewicht von drei Tonnen ist die MLC-Klassifizierung vorgeschrieben. Wenn ein „Leopard-Panzer“ zum Beispiel MLC 70 besitzt, darf er bei Gegenverkehr keine Brücke passieren, die mit einem Panzerschild und mit der Zahl 50 über einem doppelten Pfeil versehen ist.

Muss es für alles ein Schild geben?

Was passiert in Zukunft mit den gelben Schildern?

Die gelben Schilder stehen auf der Abschussliste. Ihre Geschichte geht bis auf die Zeit des Kalten Krieges zurück, wo sie entlang militärisch relevanter Streckenabschnitte installiert wurden. Das Bundesverteidigungsministerium schreibt seit 2009 den schrittweisen Abbau der Beschilderung vor.

Eine generelle Pflicht für ihr Verschwinden gibt es jedoch nicht. Daher können euch immer wieder gelbe Schilder begegnen. Es sei denn, ihr seid zwischen Rügen und dem Erzgebirge auf Tour, denn in den neuen Bundesländern hat es diese Beschilderung nie gegeben.

