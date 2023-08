Genshin Impact: Regenbogenrosen finden

Da Regenbogenrosen gebraucht werden, um die 5-Sterne-Figur Lyney aufzuleveln, sind diese Blumen sehr begehrt. Wo genau ihr die Ressource findet, verraten wir euch.

Neben Gegner-Materialien, Mora und EXP-Büchern benötigt jeder Charakter aus Genshin Impact eine nationale Spezialität, um im Level aufzusteigen. Diese Spezialitäten können auf unterschiedliche Weise verdient werden, allerdings könnt ihr jede einzelne davon in der Welt des Spiels sammeln – von manchen Ressourcen mehr, von anderen weniger. Alle drei Tage erneuern sich diese Objekte, wodurch ihr über einen längeren Zeitraum hinweg so viele bekommen könnt, wie ihr möchtet. Regenbogenrosen sind eine der Spezialitäten von Fontaine – die neue Region des Hydro-Archons, das mit der 4.0-Version des Free2Play-Gachas Genshin Impact hinzugefügt wurde. Wir erklären euch, wie ihr sie findet.

Wofür braucht ihr Regenbogenrosen?

Momentan werden Regenbogenrosen ausschließlich verwendet, um den Pyro-Bogenschützen Lyney aufzuleveln. Da Materialien allerdings in der Vergangenheit oft in späteren Versionen noch weiteren Nutzen erhalten haben, lohnt es sich, schon einmal ein wenig davon zu sammeln – selbst wenn man Lyney nicht spielen möchte. So könnt ihr die Regenbogenrosen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für andere Verwendungszwecke nutzen.

Wo findet ihr Regenbogenrosen?

Die Fundorte aller Regenbogenrosen. (© GIGA Screenshot)

Insgesamt 73 Regenbogenrosen lassen sich alle drei Tage auf der Karte von Fontaine einsammeln – und das Sammeln ist momentan auch leider die einzige Möglichkeit, an dieses Material heranzukommen. Die Interaktive Karte von Teyvat hilft euch dabei, ihre genauen Aufenthaltsorte zu bestimmen und den Überblick über bereits gesammelte Exemplare zu behalten.

