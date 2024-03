Kostenlose Kindle-Bücher: Cupcakes, Zeitreise, Katzen, Socken & Solarzellen

Die Überschrift liest sich wie ein wilder Ritt und so ist auch die Mischung der heute kostenlosen Amazon-E-Books für den Kindle: Ihr könnt lernen, wie ihr selbst ein Solarkraftwerk baut - oder wie man Socken strickt. Wir haben ein paar wirklich ungewöhnliche Krimis und einen Präsidenten, der sich verliebt. Und Cupcakes! Wir haben Cupcakes… Also Rezepte dafür. Habe ich die Cupcakes schon erwähnt?

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Romane, Krimis, Thriller

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1)

FBI Special Agent Claire King stirbt während der Verfolgungsjagd nach einem Mörder – und wird kurz darauf wiederbelebt. Doch sie kehrt verändert zurück. Dunkle Bilder erscheinen vor ihren Augen, begleitet von einer neuen Fähigkeit – Visionen, die sie auf die Spur eines Serienmörders führen. Doch ihre Visionen sind vage und undurchsichtig, und Claire erkennt schnell, dass sie entweder helfen werden, den Fall zu lösen, oder sie direkt in die Falle des Mörders führen könnten.

Verschleppt: Ein Sara Cooper Roman (1)

Achtung: Die meisten der 18 „Sara-Cooper-Romane“ sind heute kostenlos – ihr findet sie hier.

Vier Kinder sind spurlos verschwunden – doch das ist erst der Anfang. Detective Sara Cooper setzt alles aufs Spiel: ihr Leben, ihre Familie, ihre Integrität. Als sie der brutalen Realität ins Auge sieht, scheint Rettung aussichtslos.

Sara Cooper, Chefermittlerin bei der Polizei in San Diego, steht vor einer Serie von Entführungsfällen. Ohne jegliche Spur scheint die Situation außer Kontrolle zu geraten, besonders als eine Leiche auftaucht. In einem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit muss Sara sich ständig neuen Wendungen stellen. Bald weiß sie nicht mehr, wem sie vertrauen kann und welcher Spur sie folgen soll. Ein perfides Spiel wird gespielt, bei dem Sara keine Siegeschance zu haben scheint.

Muraceks Katzen

Im Wiener Wahlkampf steht die wachsende Katzenpopulation im Fokus. Doch für Chefinspektor Juri Muracek, Allergiker gegen Katzenhaare, wird die Lage unerklärlich, als fünf Selbstmorde in drei Tagen auftreten. Seine einzige Spur: Alle Opfer stammen aus dem ersten Bezirk und hatten ungewöhnlich große Katzen.

Gleichzeitig recherchiert die junge Journalistin Pia Cante das mysteriöse Verschwinden aller Katzen aus demselben Bezirk. Zuerst vermutet sie erneute Voodoo-Rituale wie in der Vergangenheit. Zusammen mit ihrem Freund, einem Biochemiker, stößt sie auf ein wahnwitziges Tierversuchsexperiment mit unvorhersehbaren Nebenwirkungen. Offizielle Stellen und Politiker bestreiten jegliche Kenntnis solcher Experimente. Die Selbstmorde nehmen zu. Muracek und Pia schließen sich zusammen, um gegen die Verantwortlichen anzutreten.

Fantasy & Science-Fiction

Das Schicksal der Templer - Episode I: Verborgene Schätze

Herbst 1315 - Edinburgh/Schottland:

Der ehemalige Templer-Commander Sir Walter of Clifton hütet im Auftrag des Hohen Rates ein gewaltiges Geheimnis, dessen Enthüllung die Welt ins Chaos stürzen könnte. Getarnt als Bettelmönche in der Bruderschaft des Heiligen Andreas, riskieren er und seine Brüder Kopf und Kragen, um den größten Schatz der Templer vor ihren Feinden zu schützen.

Herbst 2005 - Crypto City/Maryland/USA:

Agent Jack Tanner der NSA kehrt aus dem Heiligen Land des Jahres 1153 in die Gegenwart zurück, ohne den Timeserver zu verwenden. Die Templer müssen ein weitaus größeres Geheimnis gehütet haben, als angenommen. Tom Stevendahl wird von seinen amerikanischen Auftraggebern in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, doch er ist entschlossen, seine Forschung fortzusetzen und seine vermisste Verlobte aus dem Mittelalter zu retten.

Herbst 1315 - Breidenburg/Eifel:

Hannah und Gero von Breydenbach kehren durch ein Wunder ins Jahr 1315 zurück und finden sich auf der Burg seiner Vorfahren wieder. Als Gero einen Grafentitel erhält, scheint ihr Traum wahr zu werden. Doch die Inquisition ist noch immer auf der Jagd nach den verschollenen Templern und ihrem Geheimnis.

Liebe & Leidenschaft

Highland Love Affairs: The dreams we had

Nachdem Jamie Sloane von einem unwiderstehlichen Fremden in einer Bar gerettet wird, stürzt sie sich in eine Nacht voller Vergessenheit. Doch Liam Quinn hat seine eigenen Dämonen.

Als Jamie am nächsten Morgen in die Highlands reist, um Zeit mit der Familie ihrer besten Freundin zu verbringen, steht plötzlich der Mann vor ihr, den sie in der Nacht zuvor abrupt verlassen hat.

In den rauchigen Highlands Schottlands können Jamie und Liam ihre Anziehungskraft nicht länger verleugnen. Doch können sie einander Trost spenden oder ist der Schmerz ihrer Vergangenheit zu groß, um gelindert zu werden?

Meeting you again - Fast verheiratet Ein romantischer Zeitreiseroman

Karina steht kurz davor, einen der reichsten Männer der Stadt zu heiraten. Doch plötzlich findet sie sich in einer Zeitschleife wieder und erwacht in ihrem viel zu engen Studentenapartment, drei Jahre in der Vergangenheit.

Ihr erster Instinkt: Marcel, ihren Fast-Ehemann von damals, finden. In ihrer Verwirrung ruft sie ihren besten Freund Noah an, der widerwillig zusagt, ihr zu helfen. Doch Noah scheint nicht allzu erfreut darüber zu sein, dass plötzlich ein anderer Mann in Karinas Leben auftaucht.

Kiss me, Mr. President: Wenn Liebe passiert

Jayden Carter, Präsident der Vereinigten Staaten, kämpft mit den Herausforderungen seines Amtes. Nach einem Attentat sucht er auf seinem Landsitz in Thurmont nach Erholung, um zu sich selbst zu finden. Dabei trifft er auf Jill, eine lebensfrohe Obst- und Gemüseverkäuferin, die sein Interesse weckt, obwohl sie scheinbar nicht in seine Welt passt.

Jillian White hat mit Politik und High Society nichts am Hut. Sie liebt ihre Pflanzen, die Natur und das einfache Leben auf der Farm mit ihrer Mutter. Als sie eines Tages auf einen zurückhaltenden Fremden trifft, spürt sie eine unerwartete Anziehungskraft.

Kann aus dieser Begegnung Liebe erwachsen? Wird Jill die Chance bekommen, den geheimnisvollen Fremden wiederzusehen?

Sachbücher

Selbstbau-Solaranlage: Der umfassende Einsteiger-Guide zur Autarkie

Träumen Sie davon, Ihre eigene Stromquelle zu werden, unabhängig von steigenden Energiepreisen und mit einem Beitrag zum Umweltschutz?

Dieser Ratgeber ist Ihr Schlüssel zur Realisierung dieses Traums. Er begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Planung, Installation und Inbetriebnahme Ihrer eigenen Photovoltaikanlage.

Egal, ob Sie handwerklich geschickt sind oder Neuling in der Welt der erneuerbaren Energien – dieser Leitfaden ist für Einsteiger entwickelt und bietet praktische Tipps, anschauliche Beispiele und verständliche Erklärungen.

Socken Stricken für Anfänger: Ein umfassender Ratgeber mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Willkommen in der Welt des Sockenstrickens! In „Socken stricken für Anfänger“ begleite ich dich, die erfahrene Strickexpertin Juliane Berger, Schritt für Schritt durch den Prozess des Sockenstrickens. Ich öffne dir die Tür zu einem Universum warmer und gemütlicher Fußbekleidungen.

In diesem umfassenden Leitfaden lernst du die Grundlagen, von der Auswahl des richtigen Garns und der passenden Stricknadeln bis hin zur Erklärung der grundlegenden Stricktechniken. Selbst wenn du noch nie zuvor gestrickt hast, wirst du schnell in der Lage sein, deine eigenen Socken zu kreieren.

Kochen, Backen, Futtern, Genießern

Süße Verlockungen - Das ultimative Cupcake-Buch 72 leckere Cupcake Rezepte

Tauchen Sie ein in die verlockende Welt der Cupcakes mit diesem Buch! Von klassischen Rezepten, die Erinnerungen an vergangene Zeiten wecken, bis hin zu innovativen Kreationen, die unsere Geschmacksknospen herausfordern, reisen Sie durch eine Vielzahl von Aromen, Texturen und Designs.

Entdecken Sie nicht nur Anleitungen zum Backen und Dekorieren, sondern auch inspirierende Geschichten über die Menschen hinter diesen süßen Leckereien. Von kleinen Bäckereien an der Ecke bis hin zu renommierten Pâtisseries in den Metropolen der Welt - sie alle teilen die Leidenschaft für das Handwerk und die Liebe zum Detail, die jeden Cupcake zu einem Kunstwerk machen.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

DER BLUTIGE ENGEL DES TODES (SCHWEDEN-THRILLER-LIV MODIG 3)

In Stockholm verschwinden mehrere Männer spurlos, nur um später tot und grausam zugerichtet aufzutauchen. Die Ermittler Liv Modig und ihr Kollege Olof Gunarsson stoßen schnell auf eine verstörende Wahrheit: Eine Frau geht als Serienmörderin umher, gepeinigt von vergangenen Traumata und auf einem gnadenlosen Rachefeldzug gegen das männliche Geschlecht. Doch ihre Motive sind nicht einfach Rache oder Hass – sie sind komplexer, gefährlicher. Während Liv Modig sich auf die Jagd nach der Mörderin begibt, gerät ihr Partner Olof in tödliche Gefahr. Wird auch er zum Opfer dieser unheimlichen Femme Fatale?

Tödliche Nordsee: Kommissar Brockmanns letzter Fall Ein Hamburg Krimi

Kommissar Brockmann, ein gelangweilter Polizist im Ruhestand, stößt beim Surfen auf Europols Webseiten auf die Fotos eines nicht identifizierten Toten aus Schottland. Zu seiner Überraschung erkennt er den Mann, den er vor zwanzig Jahren in Sankt Pauli verhaftet hatte. Getrieben von Neugier beginnt Brockmann seine Ermittlungen. Warum endet ein ehemaliger Türsteher und Bodyguard vom Hamburger Kiez als Wasserleiche in Schottland? Seine Recherche führt ihn von Hamburg bis nach Rotterdam, wo er auf die Machenschaften eines Konsortiums der Atomindustrie stößt, das hochstrahlenden Müll in den Weiten der Nordsee entsorgt.

Unschuldig Böse: Psycho Thriller

Arsène Dupin, ein ehemaliger Kommissar aus Paris, sehnt sich nach Ruhe und Frieden und sucht daher Zuflucht in seinem Heimatdorf in der Normandie. Doch die erhoffte Erholung wird jäh unterbrochen, als er mit dem gewaltsamen Tod seiner Jugendliebe konfrontiert wird. Mit der Aufgabe betraut, die Umstände ihres Todes zu klären, taucht Dupin tiefer in die düsteren Abgründe seiner Vergangenheit ein. Auf der Suche nach Wiedergutmachung für frühere Fehler als Kommissar findet er sich plötzlich in einem undurchsichtigen Geflecht aus Lügen und dunklen Intrigen wieder. Immer tiefer verstrickt er sich in die Machenschaften einer Familie, die von mörderischen Geheimnissen umgeben ist – und er erkennt, dass er selbst ein Teil davon ist.

Die Toten von Melrose Court Ein englischer Weihnachtskrimi in den 1920ern (Buch 1 der Heathcliff Lennox Reihe)

Kurz vor Weihnachten 1920: Major Lennox steht vor einem Rätsel, als eine Leiche vor seiner Tür liegt. Was verbindet den Toten mit einer russischen Gräfin und einem antiken Rubincollier? Lennox hatte geplant, die Feiertage auf dem Landsitz seines Onkels Lord Melrose zu verbringen, doch dort wird es kompliziert. Inmitten einer abgeschotteten Gesellschaft, eingeschneit und isoliert, treibt ein Mörder sein Unwesen. Major Heathcliff Lennox, ein Weltkriegs-Pilot von imposanter Statur, wird widerwillig zum Detektiv in einem Netz aus Geheimnissen und Intrigen.

Love the Fake: Vom Milliardär verführt (Unexpected Lovestories 1)

Mein Name ist Trevor Dean, Erbe einer der mächtigsten Familien in New York. Ich lebe das Leben eines klassischen Playboys und strebe nach unermesslicher Macht. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet meine Managerin hart daran, mein Image zu perfektionieren. Ihr erster Schritt? Die Suche nach der idealen Frau für eine arrangierte Ehe. Ein Deal.

Mein Name ist Meghan Allen. Eine arrangierte Ehe scheint die Lösung für die Schulden zu sein, die mein Ex mir hinterlassen hat, als er mich fallen ließ. Ein Deal, den ich eingehen muss. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht die Tatsache, dass mein zukünftiger Ehemann verdammt attraktiv ist... und dass mein Ex ausgerechnet sein neuer Bodyguard ist.

Liebe in den Schatten von Osterfeld

In der idyllischen deutschen Stadt Osterfeld werden jahrhundertealte Mysterien durch die Kraft der Liebe entwirrt.

Elise, eine eigenwillige Künstlerin, und Lukas, ein Mann mit einer geheimnisvollen Vergangenheit, begegnen sich vor der romantischen Kulisse aus Kopfsteinpflaster und flüsternden Weiden. Gemeinsam tauchen sie ein in eine vergessene Liebesgeschichte, die auf faszinierende Weise ihre eigene reflektiert. Doch während sie die Geheimnisse der Vergangenheit enthüllen, stellen sie nicht nur das Wesen von Zeit und Schicksal infrage, sondern entdecken auch die transformative Kraft der Liebe, die über alle Grenzen hinweg reicht.

Das sechste Winterkind

Mit neunzehn Jahren findet sich Marlin in einer Situation wieder, die sie schon viel früher hätte erleben können. Seit ihrer Kindheit hat sie eine Gabe, die anderen verborgen bleibt, eine Gabe, die sie in Angst versetzt und schließlich ihre Nerven brechen lässt. Von diesem Moment an ändert sich ihr Leben für immer.

Als Marlin endlich den Weg nach Midgard findet, sind die Vorzeichen für Ragnarök, den Untergang der neun Welten, bereits deutlich: Das Laub der Weltenesche Yggdrasil welkt und der Fimbulwinter kündigt sich an. Marlin und die anderen Winterkinder tragen die schwere Last, Ragnarök abzuwenden.

Die neue Zukunft – Band 1 – Unruhe

Plötzlich und unerwartet findet sich Michael in einer fremden Umgebung wieder – einem Ort, an dem er nicht sein sollte, an dem eigentlich kein Mensch sein dürfte. Ein illegaler Test an einem Teilchenbeschleuniger in Sofia bringt die Messstationen weltweit durcheinander. Drei Mitarbeiter einer IT-Firma, die sich zu diesem Zeitpunkt im Forschungsinstitut befinden, verschwinden auf mysteriöse Weise. Wenig später erreicht die Nachricht vom vermeintlichen Tod dieser drei Freunde und Kollegen den Angestellten Martin Luber in München. Doch dann erhält er ein verstörendes Foto von seinem verschollenen Freund Michael – ein Bild, das ihn in diesem Moment auf seinem Handy erreicht und Fragen aufwirft, die Martin nicht mehr loslassen.

Zombifiziert, Band 1: Tag Null

Zombifiziert, Band 3: Stunde der Kreatur

Zombifiziert, Band 5: Letzte Sekunden

3 Bände kostenlos in dieser Zombie-Reihe!

„Etwas ist faul“, murmelt Felix Lenz, Reporter bei der Woche, misstrauisch. Sein Freund Tim, der Junior-Chef der Zucker AG, ist spurlos verschwunden, seine Wohnung verwaist. Als Felix bei Tims Mutter anklopft, empfängt sie ihn mit einer Mistgabel in der Hand. Und dann verschwindet auch Felix selbst wie vom Erdboden verschluckt.

„Etwas stimmt hier nicht“, denkt auch Martinek, genannt Marti, Felix‘ Kollege. Verlassene Panzer auf der Autobahn, Straßensperren ohne Wächter, menschenleere Kneipen, ein schweigendes Handynetz und tote Telefone - sogar sein robust wirkender Nachbar Heiner ist spurlos verschwunden. Und wo sind all die Menschen geblieben? Sie sind unsichtbar, unhörbar. Doch sie sind da.

Windschatten (Schattentanz 1)

Julia, die Tochter des Schattenlords und einer Feuermagierin, fühlt sich wie eine Außenseiterin in ihrer eigenen Welt. Ohne besondere magische Fähigkeiten sehnt sie sich nach einem normalen Leben. Doch ihre Eltern hüten ein Geheimnis vor ihr, das mit schwarzen Blättern, einer Stimme aus dem Nichts und dem mysteriösen Verschwinden eines Freundes zusammenhängt. Und wer ist dieser rätselhafte Sandro? In einem fantastischen Liebesroman voller Gefahren und Gefühle sucht Julia nach Antworten und muss sich den unterschiedlichsten Gegensätzen stellen.

Kochbuch für Teenager: Das große Buch für Jungköche und Anfänger

Entdecke über 250 inspirierende Rezepte, die junge Köche herausfordern und ihre Leidenschaft fürs Kochen wecken. Von lustigen Gerichten bis zu raffinierten Desserts bietet dieses Buch eine vielseitige Auswahl für jedes Kochniveau.

Mit klaren Anleitungen und einfachen Rezepten für Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber ist es perfekt für Anfänger und erfahrene Hobbyköche geeignet. Ein 30-Tage-Ernährungsplan unterstützt dich dabei, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln.

Einfache Vorspeisen: Ideal zum Lernen und Beeindrucken!

Kreative Hauptgerichte: Spaß in der Küche mit innovativen Rezepten!

Überraschende Hauptgänge: Geschmackvolle Gerichte für jede Gelegenheit!

Bunte Beilagen: Vielfalt an Aromen und Farben für jede Mahlzeit!

Frische Salate: Gemüsegenuss leicht gemacht!

Schnelle Rezepte: Leckeres Essen ohne lange Vorbereitungszeit!

Hausgemachte Burger: Die besten Burger für jede Grillparty!

Unwiderstehliche Desserts: Köstliche süße Leckereien als krönender Abschluss!

