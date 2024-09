Kostenlose E-Books: 22 Bücher für den milden Herbstabend

Darauf haben wir Leseratten gewartet: Das perfekte Herbst-Lesewetter ist da. Gibt es was Schöneres, als sich mit einer Tasse Tee und einer Schmusedecke in den Sessel zu kuscheln und mit lauem Herbstregen im Hintergrund in neue Welten abzutauchen? Wohl kaum! Glücklicherweise bekommt ihr hier mehr als genug kostenlosen Lesestoff in Form von 22 wundervollen E-Books, handselektiert nur für euch.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Liebe, Erotik & Schnulzen

Little Mafia Princess Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:32 Uhr

Regency-Rebellinnen – der Liebe verschrieben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:32 Uhr

Alien Most Wanted: Gefangene Bestie (Folsom Planet Blues - Deutsch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:34 Uhr

Herz aus Gold Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:35 Uhr

Ein Inselhotel zum Verlieben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:41 Uhr

Vermächtnis für einen Highlander: Teil II Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:47 Uhr

Irrtümlich verliebt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:48 Uhr

Lost in Manhattan Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:52 Uhr

Spiele, Träume und Sackpfeifen: Rias Sommermärchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:53 Uhr

Ein unwillkommener Bräutigam: Maywood-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:54 Uhr

Fantasy & Science-Fiction

Das Haus der zerbrochenen Seelen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:36 Uhr

Magie & Marketing (So wird man eine knallharte Hexe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:43 Uhr

Unsterblich Ich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:49 Uhr

Oliver Bain und die Siegel Merlins (Carter & Bain 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:55 Uhr

Die Legion der Walküre : Die Akademie der Unsterblichen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:58 Uhr

Krimis, Romane & Thriller

Leichenfeld Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:37 Uhr

Die Wurzeln der Blutschuld Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:41 Uhr

Medusa (Professor Cariello 9) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:44 Uhr

Das Billardzimmer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:44 Uhr

Rosie und Ruby Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:51 Uhr

Mein Gefängnis: Trugbild der Sinne (Psychisch krank 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:54 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Anzeige

Masterson: Die Masterson-Reihe Band 1 (The Masterson Series (German Edition)) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 12:14 Uhr

Die junge Lady Chatterley trifft Josephine Mutzenbacher: Geheimnisse in Wien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 14:56 Uhr

Fifis Entscheidung: Ein Ménage-Liebesroman (Club Menage) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:15 Uhr

Sergeant Paine (Wounded Heroes) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:22 Uhr

Lieutenant Holden (Wounded Heroes) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 11:47 Uhr

Ryan Hunter: This Girl Is Mine (Grover Beach High 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 14:50 Uhr

Die Yosemite-Symphonie (Flüstern des Herzens 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 12:31 Uhr

Mit Walen Tanzen (Flüstern des Herzens 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 13:39 Uhr

Eine Archäologin in Schottland (Flüstern des Herzens 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:38 Uhr

Bei dir ist das anders (Du warst mein größter Segen 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:25 Uhr

Das leise Klavier (Du warst mein größter Segen 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:25 Uhr

Es ist nicht das erste Mal, dass Sie verhaftet werden (Du warst mein größter Segen 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:44 Uhr

Im böigen Wind stehen (Du warst mein größter Segen 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 11:40 Uhr

Sylter Geheimnis: Die unbekannte Tote (Sina Marten ermittelt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:32 Uhr

Die Prärie-Frau: Roman: Prärie-Saga 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:15 Uhr

Die Prärie-Mutter: Roman: Prärie-Saga 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 12:38 Uhr

Das Prärie-Kind: Roman: Prärie-Saga 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:20 Uhr

Die schöne weiße Teufelin: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 12:42 Uhr

Ein Verbrechen auf Leinwand: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:13 Uhr

Der Fall für die Krone: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:10 Uhr

Die Rache des Dr. Nikola: Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:29 Uhr

Die Gebrochene Gefährtin des Alphas Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:34 Uhr

Katalog-Gefährtin des Werbären (Die Gestaltwandler von Jackson Hole 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:29 Uhr

8 Gruselkrimis im Horror Bundle September 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:54 Uhr

Fantasy Abenteuer Superband 1003 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:04 Uhr

Die Gefangene des Fee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 04:43 Uhr

Die Kristallstadt unter dem Meer: Fantasy Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 14:48 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.