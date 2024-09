Keine 21 Euro bei Amazon: Jeder, der fliegen muss, wird dieses Teil lieben

Billigflieger können am Ende manchmal ganz schön teuer sein. So langen Ryanair und Co. vor allem bei zusätzlichen Gebühren hin. Bisher reguläres Handgepäck kann beispielsweise nur noch gegen Aufpreis mitgenommen werden. Doch bei Amazon gibt es derzeit einen nützlichen Rucksack für kurze Zeit günstiger, mit dem man den Wucherpreisen am Flughafen ein Schnippchen schlägt.

Rucksack bei Amazon verhindert fiese Zusatzkosten bei Flugreisen

Die kostenfreie Beförderung von Handgepäck mit Standardmaßen ist bei Billigfluggesellschaften mittlerweile so gut wie immer ausgeschlossen. Dafür hält man die Hand auf, und wer versucht, am Flughafen dennoch sein Gepäckstück an Bord zu bringen, dem drohen im schlimmsten Fall hohe Strafgebühren – was für ein Wucher. Was es braucht, sind Reisetaschen, die den strengen Vorschriften der Billigflieger entsprechen.

Rucksack für Ryanair und Co. – 40 x 20 x 25 cm – Grau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 12:10 Uhr

Rucksack für Ryanair und Co. – 40 x 20 x 25 cm – Schwarz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 13:03 Uhr

Wie dieser Rucksack von VOESLD bei Amazon, der auch als normale Tragetasche verwendet werden kann. Regulär zahlt man dafür knapp 24 Euro (graues Modell) beziehungsweise 28 Euro (schwarzes Modell) , aktuell aber nur noch 20,39 Euro (bei Amazon ansehen). Wie lange der Preis gilt, wissen wir leider nicht. Man sollte mit der Bestellung lieber nicht zu lange warten. Apropos: Wer keine Versandkosten zahlen möchte, der benötigt ein Prime-Abo (30 Tage kostenlos testen) oder aber muss seine Bestellung mit weiteren Artikeln noch mindestens auf einen Wert von 39 Euro anreichern.

Mit diesem Rucksack müsst ihr keine Gepäckgebühren mehr zahlen. (© Amazon)

Der praktische Reiserucksack von VOESLD entspricht mit seinen Abmessungen von 40 x 20 x 25 Zentimetern genau den Anforderungen von Ryanair. Gepäck mit diesen Abmessungen befördert die Fluggesellschaft noch kostenfrei. Dafür muss die Tasche während des Fluges unter dem Vordersitz verstaut werden. Da Ryanair die strengsten Vorschriften hat, empfiehlt sich das Gepäckstück auch für alle weiteren Billigflieger.

Der Rucksack bietet ein Fassungsvermögen von 20 Litern. Das reicht locker, um Kleidungsstücke für ein langes Wochenende zu transportieren. Auch finden Reisepass, Dokumente, ein Notebook und vieles mehr Platz. Der besondere Clou: Genutzt werden kann die praktische Lösung gegen Wucherpreise am Flughafen sowohl als Rucksack als auch als normale Tragetasche – je nach Situation kann das eine oder das andere von Vorteil sein.

Eingebaute „Steckdose“ für iPhone und Co.

Ein Rucksack mit der richtigen Verbindung zum Smartphone. (© Amazon)

Und noch ein nützliches Extra: An der Seite befindet sich ein USB-Ladeport. Dieser kann im Inneren mit einer Powerbank (nicht im Lieferumfang) und außen mit einem Smartphone verbunden werden. So geht den Reisenden nie der Saft fürs Handy aus.

Doch wie gut schneidet der Rucksack bei Amazon ab, was sagen Kundinnen und Kunden? Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,0 von maximal 5 Sternen hinterlässt die Tasche einen guten Gesamteindruck. Immerhin vergibt die Mehrheit von 53 Prozent am Ende sogar ganze 5 Sterne. Wer will bei solch einem Preis auch großartig meckern?!

Jetzt muss man sich nur noch für eine Farbe bei Amazon entscheiden. Kunden haben die Wahl zwischen zwei neutralen Kolorierungen. Ein helleres Grau und ein klassisches Schwarz stehen zur Auswahl. Der Preis von derzeit 20,39 Euro ist dabei identisch.