Halber Preis zum Black Friday: Diese Puzzlemappe ist ein Bestseller auf Amazon

Angefangene Puzzle brauchen viel Platz, den wir alle meistens so nicht haben – schon gar nicht jetzt in der Weihnachtszeit. Bei Amazon gibt es eine praktische Lösung. Wir stellen sie euch vor.

Sortieren, puzzlen, transportieren

Die Puzzlemappe ist eine Kombination aus Sortierschale, Unterlage und Aufbewahrungsbox. Sie macht damit den Transport und das Verstauen von Puzzles wesentlich einfacher. In der Mappe befinden sich fünf Sortierboxen unterschiedlicher Größe, in denen ihr Puzzleteile nach eurer Wahl einordnen könnt. Bei Amazon ist sie zum Black Friday für 31,99 Euro zu haben.

Puzzle-Mappe für 1000 Teile Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 18:12 Uhr

Für bis zu 1000 Teile

Das Set ist für Puzzle mit bis zu 1000 Teilen geeignet, was einer Größe von etwa 50 x 70 cm entspricht. Damit ist die Mappe direkt auf die Puzzlegrößen vom Ravensburger Verlag zugeschnitten, der diese Mappe auf den Markt gebracht hat. Es sind Vorlagen für 300-, 500- und 1000-Teile-Puzzle auf der Unterlage als Legehilfe vorgedruckt.

Sicherer Transport möglich

Wenn ihr euer Puzzle transportieren oder aufbewahren möchtet, könnt ihr ganz einfach den zur Mappe dazugehörenden Deckel auf die Puzzleunterlage legen, dieser schließt fest ab, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass die Teile herausfallen und verlorengehen.

Besonders praktisch: Auch das angefangene Puzzle bleibt an seinem Platz, ihr müsst also nicht wieder von vorne anfangen! Ihr könnt die Puzzlemappe am Henkel tragen. Wenn ihr sie dann später wieder öffnet, wird laut Herstellerangaben nichts verrutscht sein.

Tolles Weihnachtsgeschenk

Die Puzzlemappe bietet sich auch als ideales Weihnachtsgeschenk für die Puzzlefreunde in eurem Umfeld an! Und denkt dran – wenn ihr bei Amazon bis zum 25. Dezember 2024 bestellt, profitiert ihr von einer längeren Rückgabefrist bis 31. Januar 2025. Sollte ein Geschenk also doch nicht gut ankommen, könnt ihr es rechtzeitig umtauschen.

Alternativen zur Puzzlemappe haben wir in diesem Kauftipp zusammengefasst – damit könnt ihr euer Puzzle ganz einfach einrollen und sicher verstauen.

