🔥 Die besten Handyverträge: Handy-Geheimtipp für 12 Euro im Monat – und mehr

Günstige Handyverträge gibt’s auch zwischen den Jahren: Haute mit unserem Handy-Geheimtipp Google Pixel 3a und einem soliden Laufzeitvertrag mit geringen monatlichen Kosten. Außerdem ein Bundle mit PS4, ein guter Tablet-Tarif mit iPad, gute SIM-only-Angebote – und viel mehr.

Hinweis: Bei allen Handyverträgen geben wir die monatlichen Kosten an, unter den einmaligen Kosten fassen wir die Gerätezuzahlung, Anschlussgebühr und Versandkosten zusammen.

Tarif-Highlights: Empfehlungen aus der GIGA-Redaktion

Tarif und Handy mit geringer Grundgebühr: Pixel 3a + Google Home Mini + 4 GB LTE und Allnet-Flat im Vodafone-Netz

Es muss nicht immer ein High-End-Handy sein. Das Pixel 3a von Google hat uns im Sommer 2019 von den Socken gehauen, weil es bemerkenswerte Leistung und Foto-Qualitäten in die Smartphone-Mittelklasse brachte. Damit erreichte das Google-Telefon verdiente 85 % im GIGA-Test.

Saturn bietet das Gerät nun in einem empfehlenswerten Vertrag an: Für 11,99 Euro im Monat + einmalig 88,99 Euro (Gerätezuzahlung + Anschlussgebühr) erhält man das Pixel 3a und einen Google Home Mini im Rahmen eines mobilcom-debitel-Vertrages im Vodafone-Netz. Der Tarif wiederum enthält eine Telefonie-Flat und 4 GB LTE-Daten mit maximal 21,6 MBit/s. Pferdefuß: Eine SMS-Flat ist nicht dabei, pro Kurznachricht werden 0,19 Euro fällig – aber auf SMS kann man in der Zeit von WhatsApp und vergleichbaren Messengern ja meistens verzichten.

Durchgerechnet: Die Basiskosten für den Tarif, auf die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten bezogen, betragen 376,75 Euro (24 × 11,99 Euro + 88,99 Euro). Das Pixel 3a hat derzeit einen Online-Bestpreis von ca. 334,99 Euro, der Home Mini kostet rund 31,79 Euro. Zieht man den Hardware-Wert (zusammen 366,78 Euro) von den Vertragskosten (376,75 Euro) ab, bleiben rechnerisch 9,97 Euro an effektiven Vertragskosten über die Mindestlaufzeit übrig – oder runtergerechnet rund 0,74 Euro pro Monat. Aus unserer Sicht ist das ein Top-Vertragsangebot, wenn man ein grundsolides Handy und einen stimmigen Vertrag sucht, der vor allem geringe monatliche Kosten verursacht. Unsere Empfehlung!

Für Zocker: Handytarif mit PS4 Pro, Spielepaket und Allnet-Flat mit 10 GB Daten

Wer schon ein Handy hat, aber einen guten Tarif sucht und Zockbock hat, sollte sich das anschauen: Für günstige 19,99 Euro im Monat und einmalig 28,99 Euro (Gerätezuzahlung + Versand) gibts Sonys 4K-fähige PlayStation 4 Pro mit Call of Duty: Infinite Warfare (das ist der Teil aus dem Jahr 2016), dem aktuellen Gepöle in FIFA 20 und dem Fortnite-Versa-Paket. Das lohnt sich, denn wenn man den reinen Wert für Hardware und Spiele abzieht, landet man rechnerisch bei ca. 6,08 Euro im Monat – für einen Allnet-Tarif im Vodafone-Netz mit 10 GB LTE-Daten inklusive. Sheesh!

Angebot im Überblick:

für 19,99 Euro/Monat + einmalig 28,99 Euro

Allnet-Flat und SMS-Flat in alle dt. Netze

10 GB LTE-Daten im Vodafone-Netz, max. 21,6 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

25 Euro Bonus bei Rufnummermitnahme

insgesamt 489,74 Euro Basiskosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert der Hardware nach tagesaktuellem Bestpreis: 343,67 Euro (PS4 Pro Fortnite 299 Euro + FIFA 34,99 Euro + CoD:IW 9,68 Euro) → rechnerisch ca. 6,08 Euro/Monat für den Tarif

Weitere Tarife mit rechnerischem Gewinn oder geringen monatlichen Kosten findet ihr weiter unten im Artikel.

Perfekter Vertrag für Tablet-Fans: LTE-iPad mit Datentarif

Wer ein iPad in der LTE-Version möchte, braucht auch einen guten Tarif mit möglichst viel Daten. Liegt ja in der Natur der Sache. Warum also nicht beides kombinieren? Ein Knaller-Angebot ist dieser Tarif: Fürs reguläre iPad 10,2 Zoll in der 2019er Version mit 32 GB und LTE, den passenden Apple Pencil in der ersten Generation sowie 15 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz im Monat zahlt man 19,99 Euro Grundgebühr pro Monat sowie einmalig 88,99 Euro (Zuzahlung, Anschlussgebühr und Versand). Macht über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt 568,75 Euro.

Das iPad hat einen aktuellen Online-Bestpreis von 440,59 Euro, der Apple Pencil kommt auf 91,90 Euro. Zieht man den reinen Hardware-Wert von den Kosten über 24 Monate ab (568,75 Euro - 532,49 Euro = 36,26 Euro), zahlt man für den reinen Tarif effektiv nur ca. 1,51 Euro im Monat – für 15 GB LTE-Daten im Telekom-Netz! Die SIM-Karte von mobilcom-debitel hat eine maximale Datenrate von 150 MBit/s. Haken daran? Keiner, wenn man sich mit dem recht knappen Speicher des iPad arrangieren kann. Betont sei aber, dass es sich um eine reine Daten-SIM handelt, telefonieren kann man nicht, zumindest WhatsApp und andere Videochat-Apps kann man damit aber dennoch benutzen.

SIM-only-Tarif (ohne Handy) günstig: 4 GB LTE im Vodafone-Netz für monatlich 7,99 Euro

Die meisten SIM-only-Verträge mit LTE und geringer Grundgebühr gibt es im o2-Netz. Nicht überall ist o2 allerdings so gut ausgebaut wie die D-Netze. Wenn ihr eine günstige Alternative mit ausreichend Daten im Vodafone-Netz sucht, empfehlen wir die . Im Rahmen eines Vertrages mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit gibt’s hier 4 GB Daten für 7,99 Euro im Monat oder 6 GB für 11,99 Euro, auch Flatrates für Telefonie und SMS sind jeweils dabei, es gibt Boni für die Rufnummernmitnahme, eine Anschlussgebühr zahlt man nicht. Alle Details in unserem Artikel.

Angebot auf einem Blick: für 7,99 Euro/Monat oder 6 GB für 11,99 Euro/Monat

LTE bis 21,6 MBit/s, 50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme, ohne Anschlussgebühr

Handyvertrag mit Smartphone: Weitere günstige Vertragsangebote

Hier alle derzeit günstigen empfehlenswerten Tarif-Angebote mit Smartphone in der Übersicht.

Samsung Galaxy S10 + m-d Telekom Magenta Mobil S LTE 6 GB für 29,95 Euro/Monat + einmalig 44,94 Euro

Allnet-Flat über mobilcom-debitel im Telekom-Netz (keine SMS-Flat), 6 GB LTE, max. 300 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Insgesamt 763,74 Euro Basiskosten über 24 Monate

Wert des Handys nach tagesaktuellem Bestpreis: 603,99 Euro → rechnerisch ca. 6,66 Euro/Monat für den Tarif

Sony Xperia 5 + m-d Vodafone Green LTE 8 GB für 26,99 Euro/Monat + einmalig 68,99 Euro

Allnet-Flat im Vodafone-Netz (keine SMS-Flat), 8 GB LTE, max. 21,6 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Insgesamt 716,75 Euro Basiskosten über 24 Monate

Wert des Handys nach tagesaktuellem Bestpreis: 562,90 Euro → rechnerisch ca. 6,41 Euro/Monat für den Tarif

Xiaomi Mi 9 (64 GB) + m-d Vodafone Green LTE 4 GB für 17,99 Euro/Monat + einmalig 44,98 Euro

Allnet-Flat im Vodafone-Netz (keine SMS-Flat), 4 GB LTE, max. 21,6 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Insgesamt 476,74 Euro Basiskosten über 24 Monate

Wert des Handys nach tagesaktuellem Bestpreis: 336,58 Euro → rechnerisch ca. 5,84 Euro/Monat für den Tarif

Huawei P30 + m-d Vodafone Green LTE 16 GB für 21,99 Euro/Monat + einmalig 68,99 Euro

Allnet-Flat im Vodafone-Netz (keine SMS-Flat), 16 GB LTE, max. 21,6 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Insgesamt 596,75 Euro Basiskosten über 24 Monate

Wert des Handys nach tagesaktuellem Bestpreis: 465,55 Euro → rechnerisch ca. 5,46 Euro/Monat für den Tarif

iPhone XR (64 GB) mit m-d Telekom Magenta Mobil S LTE 6 GB für 29,95 Euro/Monat + einmalig 88,99 Euro

Allnet- und SMS-Flat im Telekom-Netz, 6 GB LTE, max. 300 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Insgesamt 807,79 Euro Basiskosten über 24 Monate

Wert des Handys nach tagesaktuellem Bestpreis: 599 Euro → rechnerisch ca. 8,70 Euro/Monat für den Tarif

iPhone XR (64 GB) mit o2 Free M LTE 10 GB für 29,99 Euro/Monat + einmalig 88,99 Euro

Allnet- und SMS-Flat direkt bei o2, 10 GB LTE, max. 225 MBit/s (nach Verbrauch des Datenvolumens 1 MBit/s), 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Insgesamt 808,75 Euro Basiskosten über 24 Monate

Wert des Handys nach tagesaktuellem Bestpreis: 599 Euro → rechnerisch ca. 8,74 Euro/Monat für den Tarif

Tablet-Tarife: Bundle aus Daten-SIM und LTE-Tablets

Huawei Mediapad T5 (10 Zoll, 32 GB, LTE) + m-d Telekom Green Data S für 9,99 Euro/Monat + einmalig 44,98 Euro

m-d Datenflat im Telekom-Netz, keine Telefonie, 1 GB HSDPA, max 21,6 MBit/s, keine Telefonie, je SMS 0,19 Euro

insgesamt 284,74 Euro über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert des Tablets: 195,89 Euro → rechnerisch 3,70 Euro/Monat für den Tarif

für 19,99 Euro/Monat + einmalig 53,99 Euro

Bei den Prämien das iPad auswählen

otelo Allnet-Flat im Vodafone-Netz, SMS-Flat, 10 GB LTE-Daten im Vodafone-Netz, max. 21,6 MBit/s

25 Euro Bonus bei Rufnummermitnahme

insgesamt 533,75 Euro Basiskosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert des Tablets nach tagesaktuellem Bestpreis: 335,66 Euro → rechnerisch ca. 8,25 Euro/Monat für den Tarif

Weitere Tarife mit anderen Zugaben

für 19,99 Euro/Monat + einmalig 4,99 Euro

Allnet-Flat und SMS-Flat in alle dt. Netze

10 GB LTE-Daten im Vodafone-Netz, max. 21,6 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

25 Euro Bonus bei Rufnummermitnahme

insgesamt 484,75 Euro Basiskosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert der Konsole nach tagesaktuellem Bestpreis: 298,26 Euro → rechnerisch ca. 7,77 Euro/Monat für den Tarif

für 19,99 Euro/Monat + einmalig 28,99 Euro

Allnet-Flat und SMS-Flat in alle dt. Netze

10 GB LTE-Daten im Vodafone-Netz, max. 21,6 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

25 Euro Bonus bei Rufnummermitnahme

insgesamt 489,74 Euro Basiskosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert der Hardware nach tagesaktuellem Bestpreis: 343,67 Euro (PS4 Pro Fortnite 299 Euro + FIFA 34,99 Euro + CoD:IW 9,68 Euro) → rechnerisch ca. 6,08 Euro/Monat für den Tarif

für 19,99 Euro/Monat + einmalig 29,19 Euro (Anschlussgebühr wird per SMS erstattet, hier nur SMS-Kosten eingerechnet)

Auf der Seite die AirPods Pro als Zugabe auswählen. Achtung: Kopfhörer aktuell nicht lieferbar, werden verschickt, sobald verfügbar

Zur Erstattung der 39,99 Euro Anschlussgebühr nach Vertragsbeginn SMS mit „AP frei“ an 8362 senden (SMS-Kosten: 0,19 Euro)

m-d Allnet- und SMS-Flat mit 10 GB LTE-Daten im o2-Netz, max. 225 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

insgesamt 508,95 Euro über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert der AirPods Pro ca. 278,90 Euro → rechnerisch ca. 9,59 Euro/Monat für den Tarif

für 19,99 Euro/Monat + einmalig 5,14 Euro (Anschlussgebühr wird per SMS erstattet, hier nur SMS-Kosten eingerechnet)

Bei den Prämien die PlayStation 4 auswählen

Zur Erstattung der 39,99 Euro Anschlussgebühr nach Vertragsbeginn SMS mit „AP frei“ an 8362 senden (SMS-Kosten: 0,19 Euro)

m-d Allnet- und SMS-Flat mit 10 GB LTE-Daten im o2-Netz, max. 225 MBit/s, 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

insgesamt 484,90 über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Wert des Konsolenbundles: 204,98 Euro → rechnerisch ca. 11,66 Euro/Monat für den Tarif

Wichtig: Beachtet bei den Tarifen oben die von uns durchgeführte Rechnung. Bei einigen Verträgen macht man rechnerischen Gewinn, weil der Wert des Handys und der Zugaben die Gesamtkosten über zwei Jahre übersteigt – den Vertrag gibt’s „kostenlos“ obendrauf, zumindest rein rechnerisch. Ansonsten zeigen wir euch den effektiven Durchschnittspreis für den Tarif im Monat, wenn man den aktuellen Wert des Handys abzieht. Diesen Wert ermitteln wir täglich neu anhand von Preisvergleichsseiten im Netz, dazu ziehen wir allerdings nur seriöse Shops in Deutschland heran und rechnen den jeweiligen Versandpreis mit hinein. Den Preis des Tarifs muss man natürlich immer in Relation zu den Leistungen setzen. Weil die Bestpreise für Handys sich häufig ändern und man im Verkauf bei eBay und Co. selten den Ladenpreis bekommt, sind diese Angaben rein rechnerischer Natur, können sich jederzeit ändern und nur dazu gedacht, euch eine Einschätzung des Angebots zu geben.

