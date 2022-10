Die Preise für Energie sind in den letzten Wochen und Monaten durch die Decke gegangen. Viele von euch wollen deswegen die Heizung einfach ein paar Grad herunterdrehen, um Geld zu sparen. Das kann je nach Bausubstanz des Hauses aber gefährlich werden, denn so steigt die Schimmelgefahr. Um die Luftfeuchtigkeit in den Räumen im Blick zu haben, gibt es Hygrometer. Diese verkauft Amazon aktuell günstiger.

Heizkosten sparen und Schimmelgefahr im Blick behalten

Im letzten Winter war das Heizen des Hauses oder der Wohnung ganz simpel. Die Wohlfühltemperatur wurde einfach eingestellt, da die Preise für Gas, Öl oder Fernwärme nicht so hoch waren. Doch diese Zeiten sind vorbei und so muss jeder sparen. Die einfachste Möglichkeit ist es, die Temperatur zu senken. Jedes Grad weniger spart etwa 6 Prozent an Energie. Wenn ihr die Heizung aber zu wenig aufdreht und nicht anständig lüftet, dann steigt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen und es entsteht Schimmelgefahr an den Wänden. Das ist besonders an den Außenwänden und den Ecken der Fall, wo die Temperaturen am geringsten sind. Mit einem Hygrometer habt ihr die Luftfeuchtigkeit immer im Blick.

ThermoPro TP50 digitales Thermo-Hygrometer Hygrometer Innen Thermometer Raumthermometer mit Aufzeich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2022 08:54 Uhr

Wollt ihr die Heizkosten also senken, indem ihr die Temperatur verringert, dann solltet ihr immer auch die Luftfeuchtigkeit beachten. Ein sehr gutes Thermo-Hygrometer verkauft Amazon aktuell günstiger (bei Amazon anschauen). Damit habt ihr nicht nur die Raumtemperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit immer im Blick. Ich selbst habe mir dieses Hygrometer bestellt, da es sehr schnell und genau die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Den reduzierten Preis erhaltet ihr nur, wenn ihr Prime-Mitglied seid.

Wie hoch sollte die Luftfeuchtigkeit liegen?

Ungefähr 50 Prozent Luftfeuchtigkeit sind in Altbauten in Ordnung. Ab 70 Prozent wird es je nach Außentemperatur kritisch. In Neubauten oder sanierten Häusern liegt die Luftfeuchtigkeit meist durch die Dämmung niedriger. Da ist die Schimmelgefahr deutlich geringer. Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, dann müsst ihr lüften. Dabei solltet ihr Stoß- oder Querlüften für etwa 10 Minuten. Das Ganze solltet ihr mehrmals am Tag machen. So kühlen die Wände nicht aus und ihr werdet effektiv die Luftfeuchtigkeit los. Wann ihr lüften solltet, verrät euch das Hygrometer mit der Luftfeuchtigkeit. Deswegen ist dieses Gerät so wichtig.

