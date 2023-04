Im Horizon Forbidden West DLC Burning Shores müsst ihr sieben Plünderer-Gegenstände sammeln, um einen Schatz aufzudecken. Wir verraten euch, wie das geht.

Eine der Sammelaufgaben im Horizon Forbidden West DLC Burning Shores sieht vor, dass ihr insgesamt sieben Plünderer-Gegenstände sammelt, um mit deren Hilfe am Ende einen Schatz zu finden. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Stöberer-Gegenstände, erklären euch, wie ihr diese bekommt und verraten euch außerdem noch den Fundort des Schatzes.

Stöberer-Gegenstand #1: Liebhaberflasche – Fundort

Den ersten Stöberer-Gegenstand erhaltet ihr halb im Osten. Hier in der Meerenge auf mittlerer Höhe zwischen der Hauptinsel in der Mitte und der östlichen Nachbarinsel findet ihr in dessen Küste eine Höhle. Schwimmt hier hinein und bis nach hinten durch. Dort auf begehbarem Boden angelangt, dreht ihr euch nach rechts, blickt hoch und zerstört hier den lila leuchtenden aber explosiven Pilz, um den Weg freizumachen.

Fundort des ersten Stöberer-Gegenstands – Liebhaberflasche (© Sony Interactive Entertainment)

Blickt euch nun um, bis ihr im Wasser eine schwimmende Kiste findet. Zieht diese mit eurem Greifhaken zu euch, springt dann ins Wasser, schwimmt in Richtung Höhlenausgang zum Felsvorsprung rechts, klettert hier wieder hinauf und zieht dann die Kiste erneut zu euch. Hiernach springt ihr erneut ins Wasser zum Gerüst gegenüber, klettert auf die untere Ebene und zieht die Kiste mit eurem Greifhaken wieder zu euch. Nun könnt ihr auf die Kiste springen, um von dieser aus per Sprung die gelbe Kante am Gerüst zu erreichen.

Hinweis: Wenn ihr mit einer Jolle in die Höhle fahrt, könnt ihr euch den Part mit der schwimmenden Kiste sparen. Schießt einfach von der Jolle aus auf den explosiven Pilz und springt von der Jolle aus rechts ans Gerüst.

Zerstört den leuchtenden Pilz und nutzt die schwimmende Kiste, um an der Wand entlang zum Stöberer-Gegenstand zu schwimmen. (© Sony Interactive Entertainment)

Habt ihr also die obere Ebene des Gerüsts erreicht, klettert ihr die Wand entlang, bis der Balken, an dem ihr klettern könnt, endet. Springt nun zum Balken hinter euch, klettert nach oben und springt rechts weiter, bis ihr zu einer Empore gelangt, an der eine Hängeleiter befestigt ist. Diese könnt ihr nun heruntertreten, um euch gegebenenfalls den Weg nach oben in Zukunft zu erleichtern. Oben findet ihr nicht nur eine poröse Wand mit Brimglanz dahinter, sondern mit der Liebhaberflasche auch den ersten Plünderer-Gegenstand.

Stöberer-Gegenstand #2: Alter Topf – Fundort

Den zweiten Stöberer-Gegenstand findet ihr ganz im Nordosten der Karte. Hier ist ein Schlängelzahngebiet, was bedeutet, dass euch hier ein unangenehmer Kampf erwartet. Hinter dem Schlängelzahn seht ihr ein kleines Lager. Vor dem kleinen Unterstand mit der rot-weißen Plane findet ihr einen Tisch, mit dem zweiten Plünderer-Gegenstand, dem Alten Topf, darauf.

Fundort des zweiten Stöberer-Gegenstands – Alter Topf (© (Bildquelle: Sony))

Stöberer-Gegenstand #3: Spieluhr – Fundort

Die Spieluhr, den dritten Stöberer-Gegenstand, findet ihr im Norden der Karte. Hier gibt es ein Feuer-Kletterkiefer-Areal, in dessen Mitte sich ein bewachsener Hügel mit einem Minenschacht darin befindet. Betretet diesen Minenschacht und blickt euch im Inneren um. Neben Brimglanz und einigem anderen Zeug, findet ihr auf einem Kistenstapel auch die gesuchte Spieluhr.

Fundort des dritten Stöberer-Gegenstands – Spieluhr (© (Bildquelle: Sony))

Stöberer-Gegenstand #4: Stöbererkappe – Fundort

Die Stöbererkappe findet ihr im Süden der zentralen Hauptinsel, südwestlich von der Reliktruine. Hier findet ihr mehrere hohe Gebäude. Begebt euch hier in die Straße zwischen den Bauten und blickt nach Südwesten, um hier ein Gerüst zu finden. Klettert hinauf, tretet die Hängeleiter runter, springt dann nach oben und drückt nochmal die Sprungtaste, um euch mit eurem Seil zu einem Griff heranzuziehen.

Macht das Gleiche erneut und springt so noch einmal nach oben. Dreht euch um und rutscht das gespannte Seil zum gegenüberliegenden Gebäude hinab. Drinnen klettert ihr an den Griffen nach oben und sammelt hier neben dem auf einem Tisch liegenden Brimglanz auch noch die Stöbererkappe und damit Stöberer-Gegenstand Nummer vier ein.

Fundort des vierten Stöberer-Gegenstands – Stöbererkappe (© (Bildquelle: Sony))

Stöberer-Gegenstand #5: Glücksschwein – Fundort

Begebt euch für den fünften Stöberer-Gegenstand zur kleinen Insel südwestlich von der Reliktruine. Hier findet ihr ein Kletterkiefer-Areal sowie an der nordöstlichen Küste die Überbleibsel eines zusammengestürzten Gebäudes. Klettert auf dessen Dach herum, bis ihr unter euch eine Luke seht, die ihr mit eurem Greifhaken aufreißen könnt.

Habt ihr die Luke nun aufgerissen, steigt ihr hindurch und die Treppe hinab. Drinnen findet ihr eine Leiche, eine Truhe und das gesuchte Glücksschwein, das auf einer Lüftung liegt. Wenn ihr nun links die Tür öffnet, gelangt ihr zu einem Lagerfeuer auf der anderen Seite, im Inneren der hiesigen Ruinen.

Fundort des fünften Stöberer-Gegenstands – Glücksschwein (© (Bildquelle: Sony))

Stöberer-Gegenstand #6: Hef, der Hammer – Fundort

Im Südwesten, in der Nähe eines Flutschlitzer-Areals findet ihr den sechsten Stöberer-Gegenstand. Dieser befindet sich praktischerweise gleich neben, beziehungsweise unter einem Unterschlupf, den ihr hier finden könnt. Blickt von Lagerfeuer im Unterschlupf zur südöstlichen Kante, wo ihr eine Hängeleiter seht.

Tretet die Hängeleiter herunter und springt dann auf die an einem Kran hängende Plattform unter euch, auf der ihr auch etwas Brimglanz findet. Dreht euch von hier aus zur Felswand um und findet hier eine Höhle. Springt hinein und sammelt im Inneren Hef, den Hammer und damit den gesuchten Stöberer-Gegenstand ein.

Fundort des sechsten Stöberer-Gegenstands – Hef, der Hammer (© (Bildquelle: Sony))

Stöberer-Gegenstand #7: Mächtiger Krug – Fundort

Hinweis: Ihr könnt die Insel des letzten Stöberer-Gegenstands nicht betreten, solange die Gewitterwolken darüber im Westen noch aktiv sind. Diese werden durch einen großen Sturmvogel hervorgerufen. Fliegt mit einem Sonnenflügel oder einem Wasserflügel hierhin und folgt der Spur der hiesigen Flugaufnahme, bis ihr mit dem Sturmvogel zusammenstoßt. Anschließend müsst ihr diesen im Kampf besiegen.

Den letzten Stöberer-Gegenstand findet ihr ganz im Westen der Karte auf der äußersten Insel. Sobald die Gegend vom Sturmvogel befreit wurde, könnt ihr hier problemlos landen. Außerdem könnt ihr nun einige Gebäude öffnen, in denen Brimglanz und anderer wertvoller Loot auf euch warten. Ganz im Westen der Insel ist ein größeres Gebäude: Klettert hinauf, öffnet die Tür und sammelt darin den letzten Stöberer-Gegenstand, den Mächtigen Krug, ein.

Fundort des siebten Stöberer-Gegenstands – Mächtiger Krug (© (Bildquelle: Sony))

Der Schatz der Stöberer: Fundort

Habt ihr alle sieben Stöberer-Gegenstände gefunden, habt ihr damit auch genug Informationen gesammelt, um den Schatz der Stöberer aufzudecken und zu Bergen. Begebt euch dafür zum Stöberer-Lager im Osten, wo auch diese Sammelquest gestartet ist. Geht über den Fluss weiter nach Osten und wendet euch nordwestlich der Brutstätte Theta nach Norden.

Folgt nun dem Strandverlauf nach Norden. Auf dem Boden seht ihr einige Gräser sowie etwas Treibholz. An einer Stelle (auf der Karte markiert) findet ihr dann Treibholz, das zusammen ein X ergibt. Wie alle Schatzsucher wissen: „Das X markiert die Stelle.“ Interagiert mit dem Treibholz und öffnet nach der kurzen Schwarzblende die Truhe, um den Inhalt des Schatzes der Stöberer an euch zu nehmen. Neben dem Schatz erhaltet ihr außerdem auch die Trophäe „Schatz der Stöberer“. Ihr wollt noch mehr Trophäen freischalten? Wir verraten euch, wie ihr das „Dinos in Zahlen“-Quiz löst.

Fundort des Schatzes der Stöberer (© Bildquelle: Sony))

