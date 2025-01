„Ich habe vergessen zu atmen“: Die beste „The Rookie“-Folge – trotz Kritik und einigen Patzern

Die Serie „The Rookie“ hat mit John Nolans Polizei-Eskapaden viele Fans gefunden. Eine bestimmte Episode ist dabei besonders spannend.

„The Rookie“: Darum geht es

Nach seiner Scheidung läuft es schon seit längerem nicht sonderlich gut im Leben des 45-jährigen Bauunternehmers John Nolan – bis ein Schicksalsschlag sein Leben auf den Kopf stellt. Bei einem Banküberfall überkommt ihn der Heldenmut und er hilft der Polizei, indem er die Räuber ablenkt. Davon inspiriert zieht er nach Los Angeles, um im LAPD als Rookie (zu Deutsch: Anfänger) die dortige Polizei zu unterstützen.

Dabei muss er sich natürlich jeder Menge Herausforderungen stellen und sich im Gegensatz zu den meisten anderen Kollegen mehr auf seine Intuition statt auf seine Erfahrung stützen. Viele spannende Abenteuer sind damit vorprogrammiert. Vor allem Folge 16 aus Staffel 1 machte bei Fans einen nachhaltigen Eindruck.

Diese Folge ist die beste: „Vogelfrei“

Damit hat Officer Nolan wohl nicht gerechnet, als er nach der Festnahme einer Frau plötzlich als vogelfrei für eine gefährliche Gang gilt. Nolan wird Schutz durch die Polizei angeboten, doch er weigert sich, sich zu verstecken. Ein spannungsgeladener Kampf ums Überleben wird losgetreten.

Nebenbei macht sich der Hollywood-Star Mario Lopez in einer Cameo-Rolle eines Verkehrsverstoßes schuldig. Schafft er es, Nolans Kollegen Chen und Bradford um den Finger zu wickeln und sich aus der Misere zu ziehen?

Diese Situationen könnten auch in „The Rookie“ vorkommen.

So spannend, dass es einem den Atem verschlägt

Ein IMDb-Nutzer merkte an, dass er die Folge so mitreißend fand, dass er fast das Atmen vergaß. Von Anfang bis Ende würde die Episode die Spannung hochhalten und mit überraschenden Wendungen aufwarten. Die meisten anderen Zuschauer scheinen dieser Rezension zuzustimmen – schließlich wurde die Folge auf IMDb mit 9 von 10 Sternen ausgezeichnet. Die Serie könnt ihr im WOW-Abo streamen.

Sind euch diese Patzer aufgefallen?

Anhand von faktischen Fehlern ist immer gut erkennbar, wie viel Fachwissen wirklich im Autoren-Raum vorherrscht. Bei „The Rookie“ werden vermutlich vor allem erfahrenen Polizisten die ein oder anderen Patzer auffallen, die der durchschnittliche Zuschauer wohl eher nicht bemerken würde. Auf IMDb können Zuschauer Filmfehler dokumentieren.

Zum Beispiel bemängelten manche Zuschauer, dass Officer Lopez in dieser Folge während einer Polizei-Blockade einen Anruf entgegennimmt. Das dürfte in der Realität während einer so taktisch herausfordernden Situation nicht passieren.

Auch aufmerksamen Rookie-Zuschauern wird an einer Stelle aufgefallen sein, dass einer der festgenommenen Männer die Handschellen, die ihm Officer Chen vermeintlich abnimmt, nicht wirklich um seine Handgelenke trägt, sondern lediglich in den Händen hält. Hier hat Anfängerin Chen wohl wirklich schlampige Arbeit geleistet – oder es handelt sich eben doch nur um einen witzigen Patzer.

