Ikonische Auto-Marke: Das steckt hinter dem Mazda-Logo

Die Automarke Mazda und deren Logo kennt eigentlich fast jeder. Die Symbolik dahinter ist jedoch vielen Menschen ein Rätsel. Wir klären auf.

Über die Jahre hat der Autobauer Mazda sein Logo immer wieder geändert. Die aktuelle Version gibt es seit 1997. Im Jahr 2015 wurde sie minimal angepasst. Das silberne Logo erinnert an einen Vogel im Flug, doch ist dies die tatsächliche Bedeutung oder gibt es einen anderen Grund für das Design?

Die Bedeutung des Mazda-Logos

Laut der US-Website von Mazda symbolisieren die V-förmigen Flügel Wachstum und kontinuierliche Verbesserung. Das Emblem soll die Entschlossenheit des japanischen Unternehmens verdeutlichen, stets hochwertige Autos zu entwickeln. Zudem stehen die Flügel auch für flexibles Denken, Kreativität, Vitalität, Freundlichkeit und Widerstandsfähigkeit. Allerdings benötigt man schon sehr viel Vorstellungskraft, um auf diese Schlussfolgerung zu kommen.

Ähnlich schwer zu entschlüsseln ist die Bedeutung des Mazda-Schriftzugs. Alle Buchstaben von Mazda sind nämlich klein geschrieben, außer das D. Damit will Mazda Präzision und Zuverlässigkeit ausdrücken. Aus diesem Grund sollen alle Buchstaben die gleiche Größe haben und nicht oben oder unten überstehen.

Woher der Name „Mazda“ kommt

Ein weiteres Rätsel ist der Markenname selbst. Dieser hat seinen Ursprung im zoroastrischen Gott „Ahura Mazda“, der in der persischen Mythologie als Gott der Weisheit, Harmonie und Intelligenz verehrt wird. Mazda wählte den Namen, um Weisheit und Innovation auszudrücken. Doch das ist nicht alles.

Der Name wird auch oft mit dem Firmengründer Jujiro Matsuda in Verbindung gebracht. Mazda kann im Japanischen als Angleichung an die Aussprache von Matsuda verstanden werden. Somit verbindet der Markenname kulturelle und persönliche Bedeutung mit den Idealen des Unternehmens.

