In dieser Folge von „Hunter x Hunter“ kriegt ihr einen der krassesten Anime-Kämpfe zu sehen

„Hunter x Hunter“ gehört zu den bekanntesten Anime auf dem Markt – und zeigt einen der krassesten Kämpfe, die das Anime-Universum je gesehen hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Anime „Hunter x Hunter“ ist bekannt für seine besonders interessanten Charaktere mit vielfältigen Fähigkeiten und seine spannenden Kämpfe. In der Episode 131 des Anime, die 2019 zum ersten Mal mit deutscher Vertonung im Fernsehen lief, wird die Action aber noch einmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Es handelt sich dabei um eine der besten Folgen, die wir bisher sehen durften.

Anzeige

IMDB hat die besten Anime-Filme gekürt. Welche das sind, könnt ihr im Video der Kollegen von kino.de sehen.

Die Top 5 Anime-Filme laut IMDb

Folge 131: Darum geht's

In der berüchtigten Folge „Zorn x und x Licht“ (im Original „Ikari × to × Hikari“) steht Gon Neferpitou gegenüber. Der Hauptcharakter ist am Boden zerstört, weil er Kite nicht retten konnte, und entwickelt einen riesigen Zorn. Pitou hingegen möchte den Jungen zum Wohl des Königs der Chimera Ants töten. Ein bitterer Kampf bricht aus, in dem Gon lange unterlegen scheint.

Anzeige

Darum ist dieser Kampf einer der besten überhaupt

Mit einer IMDb-Bewertung von 9,8 Sternen zählt die Folge 131 zu den Episoden mit den besten Bewertungen – aus gutem Grund. Zum einen bekommt ihr hier einen wirklich gut animierten Kampf zu sehen, mit dem sich die Animatoren selbst übertroffen haben. Die schwarz-weißen Elemente lassen die Auseinandersetzung noch brutaler wirken. Zum anderen fehlt es hier auch keinesfalls an Spannung.

Anzeige

Einige Anime, die besonders empfehlenswert sind, gibt es bei Amazon Prime Video zu sehen. Welche das sind, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.

Besonders überraschend war wohl Gons plötzliche Veränderung. All die negativen Emotionen, die er in sich verspürt, sorgen dafür, dass er sein Erscheinungsbild ändert und plötzlich wie ein erwachsener, muskulöser Mann aussieht. Das ist aber noch längst nicht alles, denn mit der äußerlichen Veränderung kommt auch eine unglaubliche Stärke, die der Hunter bis dahin noch nie gezeigt hat.

All die Jahre haben die Fans den Hauptcharakter als fröhlichen Jungen erlebt. Dieses Bild zerbricht in diesem Kampf vollkommen, und ein neuer, stärkerer und vor allem erwachsener Gon betritt die Bühne. In „Zorn x und x Licht“ bekommt ihr die volle Bandbreite an Emotionen, Action und Veränderung zu spüren. Ein wahres Fest für jeden Fan!

Anzeige

Ihr möchtet wissen, ob ihr richtige Anime-Fans seid? Mit diesem Quiz könnt ihr es herausfinden:

99 Anime erkennen: Dieses Quiz schaffen nur echte Experten

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.