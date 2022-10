Das günstigste iPhone könnte und wird am Ende im Markt wieder teurer werden. Schuld daran ist Apple, denn der US-Konzern erhöhte still und leise in den letzten Wochen die offiziellen Preise des iPhone SE des Jahrgangs 2022. Schlägt dies jetzt schon bei den freien Händlern durch? Wir haben nachgeschaut.

Als Apple das aktuelle iPhone der dritten Generation im März 2022 vorstellte, kostete das günstigste Modell im Apple Store 519 Euro. Erwartungsgemäß fielen die Preise im freien Handel über die Monate. Über den Sommer wurde der allgemeine Tiefststand erreicht. Mit etwas Glück bekam man das klassische Apple-Handy dann auch schon mal für knapp 400 Euro. Aktuell zahlen wir wieder gut und gerne 430 Euro – mindestens (Preisvergleich bei Idealo ansehen). Bei renommierten Händlern wie Amazon und Co. auch mehr, dann werden schon mal knapp 460 Euro fällig.

Preisvergleich des iPhone SE (2022) angehalten: Apple will mehr

Kurzum: Der Preisverfall ist zunächst gestoppt, jetzt drohen am Ende sogar wieder höhere Preise. Dies hat einen guten Grund, denn Apple erhöhte zuletzt still und leise die offiziellen Preise im Apple Store. Fürs iPhone SE (2022) werden dort nun mindestens 549 Euro fällig. Früher oder später wird sich diese Erhöhung auch auf den freien Preis im Markt niederschlagen. Sind die Lager der Händler nämlich geleert, müssen diese dann wiederum teurer bei Apple einkaufen. Ergo: Wer den Kauf eines Apple iPhone SE 3 momentan erwägt, sollte besser die Entscheidung nicht mehr lange hinausschieben. Am Ende wird’s teurer.

Was wir damals über den Vorgänger in der zweiten Generation sagten, lässt sich so auch auf die dritte Generation des SE übertragen:

Ergibt ein iPhone SE heute noch Sinn?

Doch mal abgesehen vom Preis: Lohnt sich das aktuelle iPhone SE noch? Die Hülle wirkt doch schon etwas altbacken mit den dicken Rändern. Weder Display (4,7 Zoll LCD) noch die Kamera sind wirklich noch auf der Höhe modernerer iPhones. Dafür ist das Handy sehr schnell (Apple A15 Bionic, identisch zum iPhone 13), kompakt und verfügt noch über Touch ID. Ergo: Wer lieber einen Fingerabdrucksensor und noch einen richtigen Homebutton mag, der kommt am iPhone SE (2022) nicht vorbei.

Alle anderen aber legen lieber noch etwas drauf und greifen gleich zum iPhone 12 mini. Dieses gibt’s zwar bei Apple direkt nicht mehr, hier und da aber noch immer im Handel für etwas mehr als 600 Euro zu haben (Preisvergleich bei Idealo ansehen).