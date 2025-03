Ist Lotto24 seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Bei Lotto24 werden verschiedene Gewinnspiele angeboten. Das klingt zwar reizvoll, wirft jedoch auch die Frage in den Raum, ob es sich hierbei um ein seriöses Unternehmen handelt. Wir verraten mehr.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das bietet Lotto24

Lotto24 ist eine Internetseite, auf der online Lotto gespielt werden kann. Dabei werden diverse Optionen angeboten, wie beispielsweise „6 aus 49“, „SKL“, „Spiel 77“, „Lotto 6“ oder auch „NKL“. Neben der genannten Internetseite haben Kunden auch die Möglichkeit, sich die entsprechende App aufs Handy zu laden.

Anzeige

Es muss nichts mehr per Hand auf Papier eingetragen und dann an einer Lotto-Annahmestelle abgegeben werden. Neben Lotto24 gibt es noch weitere Anbieter, die ebenfalls im Online-Lottogeschäft tätig sind und mit teilweise günstigeren Preisen werben.

Was spricht dafür, dass Lotto24 seriös ist?

Es gibt einige Aspekte, die dafürsprechen, dass es sich bei der Lotto24 AG um ein seriöses Unternehmen handelt:

Lotto24 setzt auf den Lotterie-Verbraucherschutz.

Die Tatsache, dass es sich hierbei um einen staatlich lizenzierten Anbieter handelt, spricht dafür, dass eine gewisse Seriosität bestätigt wurde.

Lotto24 wird in der „Whitelist der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder“ aufgeführt.

Der Anbieter hat die Trusted-Shops-Zertifizierung mit über 10.000 Kundenbewertungen.

Das professionelle Auftreten hinterlässt ebenfalls einen seriösen Eindruck.

Anzeige

Im Video geben wir euch Tipps, wie ihr online Geld verdienen könnt.

Anzeige

Geld verdienen online Mit diesen 7 Jobs geht’s ganz leicht

Negative Erfahrungen mit Lotto24

Trotz der oben aufgelisteten Aspekte findet man auch negative Rezensionen im Netz. So berichten Kunden auf dem Portal Trustpilot, wo Lotto24 eine durchschnittliche Bewertung von 3,5 von 5 Sternen hat, beispielsweise, dass auf Anfragen oder Probleme nicht reagiert worden sei oder die gleichen Scheine doppelt in Rechnung gestellt worden wären, was wiederum laut AGBs nicht storniert werden könne.

Zudem beziehen einige Kreditkartenbetreiber eine zusätzliche Gebühr, hier solltet ihr euch also ganz genau informieren. Darüber hinaus sind sich viele der Bewertenden einig, dass die Online-Casinos von Lotto24 nicht seriös seien oder zumindest eine viel zu kleine Gewinnchance im Vergleich zu anderen vergleichbaren Seiten bieten.

Wir verraten euch außerdem, als wie seriös andere Anbieter wie Lottoland, Lottohelden oder die Deutsche Postcode Lotterie einzuschätzen sind.

Anzeige

Disclaimer

An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal darauf hinweisen, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Achtet darauf, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Hilfe bekommt ihr beim Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit oder der kostenlosen Beratungsnummer 0800 1 37 27 00.



Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.