Ist Lottoland seriös? – Erfahrungen und Bewertungen der Nutzer

Lottoland ist eine Online-Glücksspielplattform, die euch die Teilnahme an verschiedenen internationalen Lotterien ermöglicht. Mit Sätzen wie „Glücksspiel ohne Grenzen“ und „Willkommen im Land des Glücks“ klingt das Angebot schon recht verlockend – doch ist die Seite auch seriös?

Was ist Lottoland?

Lottoland ist ein Unternehmen mit Sitz in Malta, welches Glücksspiellizenzen in mehreren europäischen Ländern besitzt. Über den Anbieter könnt ihr an internationalen Lotterien teilnehmen, oder wie bei einem Online-Casino an Slot-Maschinen und ähnlichen Sofort-Lotterien spielen.

Die Teilnahme an jedem dieser Angebote erfordert die Erstellung eines Accounts, bei dem ihr neben eurem Namen und dem Geburtsdatum auch euren Wohnsitz angeben müsst. Hiermit soll geprüft werden, ob ihr das Mindestalter von 18 Jahren erreicht habt. Hinzu kann eine Ausweiskontrolle kommen, wenn eure Identität und das zugehörige Alter nicht einwandfrei festgestellt werden können.

Die Homepage von Lottoland

Die Startseite von Lottoland.com wirkt sehr professionell und aufgeräumt. Neben einem großen Banner mit aktuellen Lotterie-Angeboten findet ihr in der oberen Leiste die verschiedenen Spiel-Kategorien. Keine Bombardierung mit Werbetafeln, keine unnötigen Pop-Up-Fenster. Alles in allem ist der erste Eindruck recht positiv. Lottoland erfüllt die in Deutschland vorgeschriebene Impressumspflicht.

Die Startseite von Lottoland.com (© Bild: Lottoland.com)

Hinweis: Bei Eingabe der URL „Lottoland.de“ wird man automatisch auf Lottoland.com umgeleitet.

Lottoland: Diese Erfahrungen haben Nutzer gemacht

Natürlich sind für eine Bewertung der Seriosität nicht nur das Erscheinungsbild der Website, sondern auch die Bewertungen der Nutzer ausschlaggebend. Wenn ihr nach relevanten und ungefilterten Bewertungen eines Anbieters im Netz sucht, bieten sich besonders die Portale „trusted“ und „Trustpilot“ an.

Bewertung von Lottoland auf Trustpilot

Bei Trustpilot finden wir zu Lottoland Deutschland über 2.000 Bewertungen mit einer Gesamtbewertung von 4,3 von 5 Sternen (Stand: Februar 2025).

Viele Nutzer loben die breite Auswahl an Spielen sowie die zügige Auszahlung von Gewinnen nach erfolgreicher Verifizierung. Kritik gibt es vor allem am Kundenservice, der als schwer erreichbar oder nicht vorhanden wahrgenommen wird. Zudem berichten einige Spieler von nicht ausgezahlten Gewinnen, die ihnen ihrer Meinung nach zustehen.

Bewertung von Lottoland auf trusted

trusted bezeichnet sich selbst als Deutschlands führendes Vergleichs- und Bewertungsportal für Business-Tools und -Software. Lottoland erreicht dort bei rund 8.900 Bewertungen einen Gesamt-Score von 4,6 von 5 Sternen – ein scheinbar sehr positives Ergebnis.

Allerdings ist Vorsicht geboten: trusted kombiniert Bewertungen aus internen Quellen mit externen, wie dem App Store von Apple. Während Lottoland im App Store eine Bewertung von 4,6 Sternen bei etwa 8.800 Bewertungen erhält, liegt der Score auf trusted selbst bei lediglich 2,5 Sternen aus 105 Bewertungen (Stand: Februar 2025). Ein Vorteil der Plattform ist jedoch, dass viele Bewertungen von verifizierten Nutzern stammen.

Wurde Lottoland mit Gütesiegeln ausgezeichnet?

Bei unserer Recherche konnten wir kein aktuelles TÜV-Zertifikat für Lottoland finden – weder auf der Unternehmenswebsite noch auf den offiziellen TÜV-Webseiten. Dies lässt vermuten, dass ein früher vorhandenes TÜV-Siegel möglicherweise abgelaufen und daher entfernt wurde. Stattdessen ist auf der Lottoland-Website ein Autorisierungs-Siegel der Malta Gaming Authority zu sehen, weitere Zertifikate sind jedoch nicht auffindbar.

Lottoland: So ist der Anbieter einzuschätzen

Viele Kundenbewertungen sprechen für den Anbieter. Einige fehlende Siegel und Zertifizierungen lassen uns aber aufhorchen. Wenige negative Kundenbewertungen mahnen ebenfalls zur Vorsicht. Wenn ihr die Seite ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne tun.

Lottoland ist ein Anbieter, der basierend auf den Nutzerbewertungen deutlich seriöser ist als andere Plattformen. Daher ist die Plattform eine gute Wahl, wenn ihr Online-Glücksspiel einmal ausprobieren wollt. Wir würden euch allerdings raten, nicht zu große Geldsummen in solche Angebote zu stecken.

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielt verantwortungsvoll und setzt nur Geld ein, das ihr auch verlieren könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, die Kontrolle über euer Spielverhalten zu verlieren, wendet euch an eine anerkannte Beratungsstelle. Hilfe und Informationen findet ihr unter www.bzga.de oder unter der Servicenummer 0800 137 2700.

