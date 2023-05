Hin und wieder lohnt sich ein Blick in vergangene Zeiten. Dabei ist die Abkürzung von Jahrhundert nicht unwichtig. Welche Variante richtig ist, erfahrt ihr bei uns.

Ihr sprecht über längst vergangene Zeiten, spannende historische Fakten oder reist mit Google Maps ins letzte Jahrhundert? In geschichtlichen Zusammenhängen wird euch eben jenes Wort häufig begegnen. Vielleicht auch ihr auch schon über verschiedene Abkürzungen gestolpert. Das Grübeln soll ein Ende haben: Wir zeigen euch, wie ihr das Wort Jahrhundert richtig abkürzt.

Auch die Bundesländer haben offizielle Abkürzungen. Kennt ihr sie alle?

Jahrhundert als Abkürzung: Welche ist richtig?

Historiker, Studierende und Schüler, die sich mit alten Zeiten auseinandersetzen, kommen häufiger mit der Abkürzung für Jahrhundert in Berührung. Je nach Alter des Texts lernt ihr dabei unterschiedliche Formen kennen. Folgende sind generell bekannt:

Jh.

Jhd.

Jahrh.

Jhdt.

Wahrscheinlich habt ihr bereits mehrere dieser Formen als Abkürzung für Jahrhundert gelesen. Seid ihr euch unsicher, was jetzt richtig ist und welche Formen ihr meiden solltet, haltet euch am besten an die offizielle Schreibweise des Dudens. Jene lautet „Jh.“. Damit seid ihr immer auf der sicheren Seite und begeht keine Gefahr, aus Versehen eine andere Schreibweise zu verwenden.

In Chat-Programmen wie „WhatsApp“ gehören ganz andere Abkürzungen zum täglichen Bedarf. Besonders wichtige Abkürzungen zeigt euch die folgende Bilderstrecke:

Abkürzung von Jahrhundert: Wie formuliert ihr den korrekten Genitiv?

Jetzt ist natürlich noch interessant, wie die richtige Konjugation von „Jh.“ im Falle des Genitivs lautet. Hier gibt es nämlich ebenfalls mehrere Schreibformen, die euch begegnen können. Zusätzlich handelt es sich um die häufigste Verwendungsweise, denn die Formulierung „des Jahrhunderts“ lest ihr sicher häufiger. Im Falle des Genitivs ist es aber leicht: Ihr könnt es euch schlicht aussuchen, denn „des Jh.“ und „des Jhs.“ sind beide richtig. Entscheidet euch am besten für eine Form, damit ihr innerhalb eines Texts nicht mehrere Varianten verwendet. Schön, dass euch die deutsche Sprache in diesem Fall keine böse Falle stellt, nicht wahr?

Gängige Schreibweisen mit der Abkürzung von Jahrhundert

Gerade Formulierungen, die einen bestimmten Zeitraum umfassen, erfahren in unserer Sprache gerne Abkürzungsformen. Wollt ihr also beispielsweise 12. Jahrhundert korrekt abkürzen, schreibt ihr „12. Jh.“. Achtet zwingend auf den Punkt nach der Abkürzung, denn sonst ist die abgekürzte Schreibweise von Jahrhundert falsch. Bei anderen Abkürzungen wie beispielsweise PA ist dies ebenfalls wichtig.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.