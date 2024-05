Keine 17 Euro bei Amazon: Alle Smartphone-Warmduscher brauchen dieses Teil

Wer selbst unter der Dusche auf sein Smartphone nicht verzichten mag, der benötigt dieses ziemlich praktische Zubehör, das es aktuell und nur für kurze Zeit bei Amazon günstiger gibt. Doch was taugt die Dusch-Halterung fürs Handy überhaupt?

Normalerweise nimmt man sein iPhone oder Android-Smartphone nicht mit unter die Dusche. Wer aber partout nicht darauf verzichten kann, weil man ja unbedingt dieses eine TikTok-Video noch sehen muss oder die sozialen Medien im Blick behalten möchte, benötigt die universelle Dusch-Halterung fürs Handy von Lamicall.

Bei Amazon günstiger: Dusch-Halterung fürs Smartphone unter 17 Euro

Die gibt es aktuell günstiger bei Amazon. Regulär müsstet ihr knapp 20 Euro auf den Tisch legen, für kurze Zeit aber will Amazon nur 16,99 Euro für die weiße Variante haben (bei Amazon ansehen). Fürs schwarze Modell werden dagegen 17,84 Euro fällig, sonst 20,99 Euro (bei Amazon ansehen). Wie lange die Sonderpreise gelten, ist nicht klar, doch bekanntlich könnte bereits in wenigen Tagen oder gar schon Stunden Schluss sein.

Lamicall Handyhalterung für die Dusche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2024 14:54 Uhr

Die Halterung nimmt zunächst so gut wie alle Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 4 bis 7 Zoll auf. Gleich ob ein iPhone 15, ein älteres iPhone 12 oder auch ein beliebiges Samsung Galaxy – es passt. Dank des wasserdichten Rings und dem robusten ABS-Material ist das Handy in jedem Fall gut vor Spritzwasser in der Dusche geschützt. Nachweislich sogar nach Standard IPX6. Bedeutet dann aber auch: Vollständig ins Wasser eintauchen sollte man die Hülle lieber nicht. Es ist ein Dusch-, aber eben kein Tauchgehäuse.

Alles zur Halterung im Video:

Lamicall Dusch-Halterung fürs Smartphone

Nette Extras und ein positives Käufer-Feedback

Gut zu wissen: Die Touchscreen-Funktion bleibt auch in der Halterung erhalten. Zudem lässt sich der Betrachtungswinkel frei einstellen, schließlich lässt sich das Ganze um 360 Grad drehen und bei Bedarf um 120 Grad im Winkel verstellen. An der Wand wird die Halterung ohne Bohren befestigt, drei starke Wandhaken liegen bei. Die halten bis zu 2 kg. Wird die Halterung dann nicht an der Wand benötigt, kann sie auch als Ständer eingesetzt werden – praktisch.

Dreh- und verstellbar – sehr sinnvoll. (Bildquelle: Amazon)

Klingt auf den ersten Blick alles sehr gut, doch was sagen bisherige Kundinnen und Kunden von Amazon zur Smartphone-Dusch-Halterung von Lamicall? Fast 500 von ihnen haben bereits eine Bewertung abgegeben und verteilen im Schnitt 4,5 von maximal 5 möglichen Sternen. Ganze 73 Prozent der Käufer geben sogar gleich die volle Punktzahl, 14 Prozent noch immer 4 Sterne. Unterm Strich: Kein Mist, sondern taugt tatsächlich was.

Wer also gerne warm oder auch kalt duscht, nicht aber auf sein Handy dabei verzichten will, der kommt um dieses geniale Teil nicht drumherum.

