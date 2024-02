„King Kong“-Filme: In dieser Reihenfolge solltet ihr die Blockbuster schauen

Die „King Kong“-Filme faszinieren schon seitdem der erste Teil der Reihe in 1933 erschien. In welcher Reihenfolge ihr die Filme am besten schaut, erfahrt ihr hier.

Los ging die Geschichte um den riesigen Affen im Jahr 1933 mit „King Kong und die weiße Frau“. Durch den großen Erfolg des Schwarzweißfilms konnte die Filmfirma RKO damals noch im letzten Moment vor dem Bankrott gerettet werden. Es folgten einige Fortsetzungen sowie Neuverfilmungen und Neuinterpretationen. Der neuste Streich aus dem Kong-Universum folgt am 29. März 2024: Dann erscheint „Godzilla x King Kong: The New Empire“ im Kino und schließt an den 2021 erschienenen Film „Godzilla vs. Kong“ an. Damit handelt es sich also um ein Crossover aus dem Monsterverse. Passend dazu lohnt es sich, nochmal tief in die Reihe einzutauchen und die Vorgänger anzuschauen.

Nicht nur King Kong zählt zu den großen Monstern der Filmgeschichte. In unserem Video könnt ihr die gigantischsten Monster-Fights sehen:

Die 5 gigantischsten Monster-Fights

Die richtige Reihenfolge der „King Kong“-Filme

Original, Remake oder Neuinterpretation: Da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Wir geben euch alle Infos zu den „King Kong“-Filmen, wie sie zusammenhängen und in welcher Reihenfolge ihr sie schauen solltet.

„King Kong“ im Monsterverse

King Kong ist nicht das einzige große Monster, das in der Filmgeschichte sein Unwesen treibt. Zum Monsterverse gehören auch Godzilla, die MUTOs („Massive Unidentified Terrestrial Organism“), King Ghidorah und Rodan. Welche Filme zum Monsterverse zählen, zeigen wir euch hier.