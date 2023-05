Die Abkürzung von Kubikmeter sollte den meisten aus der Volumenrechnung in der Schule noch bekannt vorkommen. Hier erfahrt ihr, wie ihr Kubikmeter richtig abkürzt.

Mit der Maßeinheit Kubikmeter drückt ihr das Volumen oder anders den Rauminhalt von dreidimensionalen Körpern aus. Wenn ihr also von einem Kubikmeter sprecht, meint ihr damit das Volumen eines Würfels mit je einem Meter Kantenlänge in Breite, Länge und Höhe. Das führt uns auch schon direkt zur Abstammung, denn Kubik stammt vom Lateinischen cubus ab, was übersetzt Würfel bedeutet. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was die Abkürzung von Kubikmeter ist. Wir verraten es euch: Wenn ihr zukünftig Kubikmeter abkürzen wollt, dann macht das mit dem Einheitszeichen m³ des Internationalen Einheitensystem (SI).

Lässt sich Kubikmeter noch anders abkürzen?

Neben der oben bereits erwähnten Abkürzung m³ wird mancher von euch auch die heutzutage noch oft gebräuchlichen Abkürzungen cbm oder m^3 kennen. Bei diesen Abkürzungen handelt es sich um veraltete oder nicht normgerechte Versionen, die durch m³ ersetzt wurden. Diese veralteten Schreibweisen rühren daher, dass man beim Schreiben mit einer Schreibmaschine oder den ersten Computern die 3 nicht hochstellen konnte und aufgrund der fehlenden Darstellbarkeit stattdessen cbm oder m^3 nutzte. Wir empfehlen euch an dieser Stelle die Verwendung des Einheitszeichens m³ aus dem Internationalen Einheitensystem (SI). Übrigens lässt sich Kubikmeter auch mit Meter hoch 3 ausdrücken und um bei euren Freunden ein wenig anzugeben: Ein Kubikmeter Wasser wiegt übrigens knapp eine Tonne.

Wie lässt sich Kubikmeter in andere Einheiten umrechnen?

Neben Quadratmeter und weiteren Einheiten lässt sich auch die metrische Volumeneinheit Kubikmeter in andere verwandte Einheiten umrechnen. Weiter unten findet ihr die Umrechnungsfaktoren für beispielsweise Kubikdezimeter, Kubikzentimeter und einige weitere.

Kubikkilometer: 1.000.000.000 m³ = 1 km³

1.000.000.000 m³ = 1 km³ Kubikhektometer: 1.000.000 m³ = 1 hm³

1.000.000 m³ = 1 hm³ Kubikdezimeter: 1 m³ = 1.000 dm³



1 m³ = 1.000 dm³ Kubikzentimeter: 1 m³ = 1.000.000 cm³



1 m³ = 1.000.000 cm³ Kubikmillimeter: 1 m³ = 1.000.000.000 mm³



