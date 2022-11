Fuß in Meter umrechnen: Bei einigen technischen Geräten werden die Maße für die Größe im anglo-amerikanischen Format angezeigt, zum Beispiel in Fuß oder Zoll. Wie groß und wie lang ist das eigentlich genau? Was kann man mit einem „Fuß“ als Maßeinheit anfangen und wie rechnet man das per Formel in Meter um?

Im folgenden Ratgeber erklären wir euch alles über das Größenmaß Fuß und zeigen euch, wie ihr Fuß in Meter umrechnet. Außerdem findet ihr eine Tabelle mit den wichtigsten Größenmaßen für Fernseher.

Fuß in Meter: So lang ist ein Fuß und so rechnet man ihn um

Im Internet gibt es etliche Seiten, die Fuß in Meter umrechnen und umgekehrt. Für einzelne Wert hilft das schnell weiter. Braucht ihr die Umrechnung aber öfter und wollt nicht immer euer Smartphone zücken, ist es besser zu wissen, wie das System funktioniert und welche Faustformel man verwenden kann. Außerdem hält Kopfrechnen die grauen Zellen fit.

Wollt ihr also Fuß in Meter umrechnen, multipliziert den „ft“-Wert mit 0,3048.

Ein Fuß (englisch „Foot“, abgekürzt „ft“) entspricht einer Länge von 30,48 cm bzw. 0,3 Meter. Bei der Umrechnung in Meter könnt ihr die Millimeter abrunden).

1 Meter entspricht einer Länge von 100 cm.

1 Meter ist damit 3,28 Fuß lang (100 cm geteilt durch 30,84 cm).

Wenn ihr Fuß in Meter umrechnen wollt, nutzt ihr einfach diese Faustformel: Multipliziert die Länge in Fuß mit dem Faktor 0,3. Das Ergebnis ist die (ungefähre) Länge in Metern.

Wenn ihr Meter in Fuß umrechnen wollt, multipliziert ihr die Länge in Metern mit dem Faktor 3,28.

Fuß in Meter umrechnen: Apps helfen

Arbeitet ihr hin und wieder mit fremden Formaten, helfen euch Apps bei der Umrechnung. Entsprechende Anwendungen sind leicht zu bedienen und kosten in der Regel nichts. Für Android und iOS eignen sich zum Beispiel diese Konverter-Apps:

Umrechner - Einheit & Währung Raphael Odermatt

Einheiten-Umrechner Jordan Jozwiak

Hier könnt ihr nicht nur Fuß in Meter umwandeln, sondern mit allen anderen erdenklichen Maßeinheiten spielen.

Fuß ist nicht das kleinste Maß im englischen System: Die nächstkleinere Einheit ist Zoll (Inch). Das entspricht im hierzulande gängigen metrischen System einer Länge von 2,54 cm entspricht. Zollangaben findet man hierzulande vor allem bei Fernsehern und Monitoren. Das nächstgrößere Maß ist Yard, das einer Länge von 91,44 cm entspricht, also ein bisschen weniger als 1 Meter. Das kennt man vor allem aus dem „American Football“, wo die Maße des Spielfelds in Yard angegeben werden. Das größte Maß im englischen System ist die Meile mit einer Länge von 1,609 Metern oder 1760 Yards. Hier noch einige weitere nützliche Umrechnungen:

1 Fuß = 12 Zoll

1 Fuß = 0,3048 Meter

1 Meter = 39,37 Zoll

1 Yard = 3 Fuß

1 Meile = 1760 Yards

Der Fuß wird häufig mit einem einfachen Strich ‘ abgekürzt, das Inch mit 2 Strichen '‘, z.B. in 3′ 15′‘. Ausgeschrieben heißt das 3 Foot, 15 Inch und entspricht einer Länge von 129,54 cm. Eine weitere Abkürzung für Fuß ist ft.

Wo wird Fuß noch verwendet?

Heutzutage wird fast überall das metrische System (1 Meter = 100 cm = 1000 Milimeter) verwendet. Da gilt als wesentlich unkomplizierter und weniger missverständlich. Die Maßeinheiten Fuß und Inch tauchen allerdings gerade im technischen Bereich immer noch recht häufig auf, zum Beispiel bei Fernsehern, Smartphones oder Tablet. Im folgenden findet ihr eine Tabelle mit den wichtigsten Größen für die Bildschirmdiagonale bei Fernsehern. Mehr zum Thema Größen bei Smartphones findet ihr übrigens auch in dem Artikel SIM-Karten-Größen im Vergleich: Micro, Mini, Nano, alle Formate.

Englisch (Zoll) metrisches System (cm) 75 Zoll 190 65 Zoll 163 55 Zoll 139 50 Zoll 126 48 Zoll 121 40 Zoll 101,9 32 Zoll 80,4

