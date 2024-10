Kurioses Straßenschild: Dieses Zeichen aus Japan ist in Deutschland unvorstellbar

Manchmal verstehen wir Straßenschilder in Deutschland schon nicht und wundern uns, was sie eigentlich mitteilen sollen. Wenn man dann im Ausland unterwegs ist, kann die Verwirrung noch größer werden. Wir gucken uns ein Beispiel aus Japan an!

Unklare Straßenschilder

Wer einen deutschen Führerschein hat, sollte die deutschen Straßenschilder kennen. Wer international mit dem Auto unterwegs ist, wird noch eine ganze weitere Reihe an Verkehrszeichen kennenlernen.

Anzeige

Oft gibt es viele gleiche und ähnliche Zeichen, manche sind aber völlig anders und die Bedeutung ist auf den ersten (und vielleicht auch auf den zweiten) Blick nicht zu erkennen. Wenn wir uns dieses Schild aus Japan ansehen, kommt man ohne Erklärung nicht von selbst auf die Bedeutung.

Straßenschild bezieht sich aufs Hupen

Eine pilzartige Form auf der linken Seite und zwei Blitze, die auf der rechten Seite nach oben und unten zielen. Dieses japanische Verkehrszeichen macht auf etwas aufmerksam, was in Japan eigentlich aufgrund der Ruhestörung verboten ist: das Hupen.

Anzeige

Wer weiß bei diesem Schild schon, worauf es sich bezieht? (© Public Domain)

Anzeige

In vielen Ländern der Welt gehört es zum Alltag im Straßenverkehr dazu, die Hupe regelmäßig zu nutzen. In Deutschland ist eher die Lichthupe beliebt, normalerweise wird in Japan weder das eine noch das andere genutzt.

Wir finden diese Schilder auch nicht gerade hilfreich.

Ausnahmeregelung

An bestimmten Stellen im asiatischen Staat, an denen dieses Schild angebracht ist, ist es ausnahmsweise erlaubt zu hupen. Das ist etwa vor Tunneln der Fall, um zu warnen, dass man in diesen einfährt. Auch bei Überholvorgängen auf unübersichtlichen Straßen ist die Nutzung der Hupe erlaubt.

Dies gilt insgesamt für gefährliche Straßenabschnitte, diese werden dann mit diesem Schild gekennzeichnet. Auch in anderen Ländern gibt es Straßenschilder, die für Verwirrung sorgen. In Tschechien erinnert eins an die kroatische Flagge, in Belgien könnte man vermuten, dass Autos explodieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.