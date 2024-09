Seltenes Schild mit Welle: Warum es jeder Autofahrer gern sieht Kaum jemand weiß Bescheid

Verkehrsschilder verwirren häufig und geben Rätsel auf. Digitale Schilder mit Wellensymbol kennt bisher kaum jemand. Wir verraten, was dahintersteckt.

Wie sieht das seltene Schild eigentlich aus?

Vielleicht hast du es schon einmal gesehen, aber nicht gewusst, was dir das Wellensymbol auf dem Schild sagen möchte. Das neue Verkehrsschild kommt digital daher und ist in dieser Form einmalig auf unseren Straßen. Im oberen Bereich siehst du eine Zahl, die sich in einem blauen Viereck befindet. Als geübter Autofahrer weißt du sicher: Es handelt sich hierbei um feste Vorschriften. Blaue Schilder mit Zahlen und weißen Kreisen geben als Richtzeichen bestimmte Richtungen oder Richtgeschwindigkeiten vor. Auch entsprechende Verkehrszonen lassen sich damit kennzeichnen. Was für die eigentliche Verwirrung sorgt, ist die grüne Wellenlinie, umrahmt von einem weißen Kreis im unteren Bereich des Schildes.

Was bedeutet das neue Verkehrsschild?

In Deutschland sind mehr als 600 Verkehrsschilder im Umlauf. Ganze 20 Millionen Schilder verwandeln unsere Straßen in einen Dschungel aus Vorschriften und Hinweisen. Beinahe ständig kommen neue Schilder hinzu und alte Verkehrszeichen haben ausgedient. Die „grüne Welle“ ist bislang nur wenigen Autofahrern aufgefallen. Die Bedeutung stellt tatsächlich eine positive Überraschung für dich in Aussicht.

Auf der oberen Tafel ist eine Geschwindigkeitsempfehlung angezeigt. Das Zeichen darunter kannst du wörtlich nehmen. Es bedeutet nichts anderes als eine grüne Welle. Des Rätsels Lösung: Dieses verwirrende Schild möchte dir sagen, dass du bei Einhalten der Geschwindigkeitsvorgabe an den kommenden Ampeln einer grünen Welle begegnen wirst. Damit heißt es: Freie Fahrt und du kannst die leidige Warterei an roten Ampeln umgehen.

Die folgenden Verkehrsschilder aus unserer Bilderstrecke, lassen das Rätselraten neu beginnen und auch der eine oder andere Lacher bleibt nicht aus.

Was bringt die digitale Welle wirklich?

So neu ist das Hinweisschild übrigens nicht. Auf der veralteten Version wurde ebenfalls auf die stressfreie Ampeldurchfahrt bei Einhalten einer bestimmten Geschwindigkeit hingewiesen, nur eben nicht in digitaler Form.

Nachdem das Video von @fahrlehrerlukas auf Instagram aufgetaucht ist, fallen unterschiedliche Kommentare. Einige User zeigen sich überrascht und begeistert zugleich. In Berlin, Dresden oder Leipzig haben Instagram-Nutzer schon die „grüne Welle“ erspäht. Wieder andere fragen nach dem Sinn und meinen, dass der Hinweis nur bei dicht beieinander liegenden Ampeln, die regelmäßig schalten, Wirkung zeigt. Auch wenn die digitale grüne Welle noch nicht überall angekommen ist und auf Befürworter trifft, sich an das Tempolimit zu halten, ist in jedem Fall ein positiver Wegweiser.

