LEGO-Steine sind schon längst nicht mehr nur zum kreativen Bauen oder für Kinder da. Immer wieder werden Sets veröffentlicht, die bestimmte Fan-Herzen höher schlagen lassen. Nachdem es unter anderem bereits Konstruktionen für Zurück-in-die-Zukunft-Fans und Fußball-Anhänger gab, kommen bald K-Pop-Enthusiasten in den Genuss eines Sets der südkoreanischen Boyband BTS. Fans dürfen sich freuen: Es wird von allen sieben Mitgliedern eine Figur geben.

Das BTS-Set trägt die Modellbezeichnung „LEGO Ideas 21339 BTS Dynamite“. Es wurde am 16. Februar offiziell vom dänischen Konzern mit einem Teaser angekündigt. Das Set ist seit dem 1. März erhältlich. Der Preis liegt bei 99 Euro.

LEGO BTS Dynamite (21339) jetzt bestellen: Das kostet es

Wer die Seite aufruft, kann sich schon einmal ansehen, wie Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook im LEGO-Format aussehen. Seit Anfang März kann man es bestellen. Es ist erst ab dem 1. März 2023 verfügbar. Der Preis liegt bei 99,99 Euro.

Das BTS-Dynamite-Set ist das erste Set für eine K-Pop-Band. Vor dem BTS-Modell gab es bereits einen LEGO-Bausatz zu eine Musikvideo: 2016 veröffentlichte man eine Konstruktion, bei dem es um „Yellow Submarine“ von The Beatles ging. Neben den 7 BTS-Mitgliedern im LEGO-Format gibt es auch etwas zu bauen. So könnt ihr Szenen der Hit-Single Dynamite nachstellen und nachspielen. Laut Ankündigung wird das Modell auch beweglich sein, sodass ihr die Boyband tanzen lassen könnt.

LEGO IDEAS 21306, The Beatles, Yellow Submarine Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2023 12:38 Uhr

So sieht die Verpackung des Sets aus:

Das BTS-Set mit allen 7 Band-Mitgliedern als Mini-Figur. (Bildquelle: LEGO)

Weitere Bilder findet ihr auf der Seite zum Modell im LEGO-Online-Shop.

LEGO: BTS-Set zum Video „Dynamite“

Das Set beinhaltet einen Plattenladen, Palmen, einen Basketballkorb und eine bemalte Wand, die man schon aus dem Video-Clip zum Song kennt. Es wird aus 749 Bauteilen bestehen. Zudem wird es einige Aufkleber geben, die auf die Steine gepackt werden müssen. Das Video wurde bei YouTube inzwischen über 1,6 Milliarden Mal aufgerufen. Das LEGO-Modell stammt aus dem „Ideas“-Programm, bei dem kreative Bastler ihre eigenen Ideen einreichen können. Hier sind JBBrickFanatic und BangtanBricks die Designer.

Das BTS-Dynamite-Set wird zunächst exklusiv bei LEGO verkauft. Bei anderen Sets hat es in der Regel rund 3 Monate gedauert, bis sie auch in anderen Läden angeboten wurden. Die Verpackung zeigt eine Altersempfehlung von „18+“. Das heißt nicht, dass das Set nicht für Jugendliche nicht geeignet ist. Stattdessen will LEGO damit einfach auch eine erwachsene Zielgruppe ansprechen.

