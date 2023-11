LEGO Star Wars fast 30 € günstiger: Ahsokas beliebtes Jedi Shuttle zum Black Friday stark reduziert

Das „Tanos T-6 Jedi Shuttle“ der Serie „Ahsoka“ hat euch richtig gut gefallen? Amazon bietet euch zum Black Friday ein besonderes LEGO-Angebot!

Die „Star Wars“-Serien und -Filme bestechen neben der opulenten Geschichte und den besonderen Figuren auch mit vielen eindrucksvollen Raumschiffen. In der Serie „Ahsoka“ (verfügbar bei Disney+) kam besonders das Schiff der Protagonistin, das „Tanos T-6 Jedi Shuttle“, häufig vor. Das entsprechende LEGO-Set „Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle“ gibt es jetzt via Amazon mit einem Rabatt von 38 Prozent zu haben, also für lediglich 46,20 Euro und somit für beinahe 30 Euro günstiger als der reguläre Handelspreis.

LEGO 75362 Star Wars Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle-Set, baubares Raumschiff mit 4 Minifiguren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2023 16:11 Uhr

Bedenkt, dass dieses Angebot im Rahmen des Black Fridays zur Verfügung steht. Wartet also nicht zu lange, solltet ihr bereits für geraume Zeit über den Kauf dieses LEGO-Sets von Ahsokas Raumschiff nachdenken. Darüber hinaus ist das Set auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, wenn euch noch etwas Besonderes für einen großen „Star Wars“-Fan fehlt.

Das „Tanos T-6 Jedi Shuttle“ aus LEGO: Was bietet euch das Set?

Gerade das Raumschiff „Tanos T-6 Jedi Shuttle“ erkennen Serienliebhaberinnen und -liebhaber sicher auf den ersten Blick. Zusätzlich dürft ihr euch auf besondere Miniaturen freuen, mit denen ihr eure Lieblingsmomente aus der Serie nachstellen und in Szene setzen könnt. Was das LEGO-Set sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in folgender Liste: