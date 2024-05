LEGO stellt erstes Zelda-Set vor: 300 Euro für einen Baum aus Plastik

Endlich hat Nintendo sein erstes Set zu The Legend of Zelda von LEGO enthüllt. Der Deku-Baum ist bereits vorbestellbar und sogar in zwei Versionen aufbaubar.

Die Gerüchteküche rund um Nintendo steht derzeit sowieso nicht still, was vor allem mit der Switch 2 zu tun hat. Doch nun hat das japanische Videospielunternehmen gemeinsam mit LEGO sein erstes Set zu The Legend of Zelda vorgestellt und beginnt neben Super Mario und Animal Crossing eine weitere Reihe. Das Set „Deku-Baum 2-in-1“ bietet euch für 299,99 Euro die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Formen des Deku-Baums aus Plastik-Klemmbausteinen nachzubauen. Über den LEGO-Shop könnt ihr euch das LEGO-Set vorbestellen, das voraussichtlich am 1. September 2024 erscheint.

Anzeige

Im Video unserer familie.de-Kollegen bekommt ihr noch mehr Inspiration für euer nächstes LEGO-Set.

Das sind die 10 coolsten Lego-Sets

Zelda-Set von LEGO: Welche Deku-Bäume könnt ihr nachbauen?

Das erste LEGO-Set der Zelda-Reihe hat es in sich, da es zwei unterschiedliche Formen des Deku-Baums mit sich bringt. In The Legend of Zelda: Ocarina of Time trat der Wächter des Waldes zum ersten Mal in Erscheinung. Dies war besonders eindrucksvoll, da sich in ihm direkt der erste Dungeon des Spiels befand. Durch die aktuellen Spiele The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der Deku-Baum wieder etwas stärker vertreten, wenn es euch dort in die Verlorenen Wälder verschlägt. Beide LEGO-Versionen des Deku-Baums kommen mit eigenen Bausteinen und Miniaturen daher, mit denen ihr eure liebsten Momente der Spiele perfekt nachstellen könnt.

Anzeige

LEGO-Set „Deku-Baum 2-in-1“: Was bietet die Verpackung im Detail?

Nachfolgend erhaltet ihr einen detaillierten Überblick über die Inhalte des LEGO-Sets „Deku-Baum 2-in-1“:

insgesamt 2.500 Klemmbausteine

Deku-Baum aus zwei Zelda-Spielen nachbaubar

vier Miniaturen: Zelda und drei verschiedene Versionen von Link

weitere Miniaturen, wie Krogs oder Skulltullas

Links Haus aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time

abnehmbare Elemente des Deku-Baums gewähren Einblicke in sein Inneres

unterschiedliche Höhen: der Deku-Baum aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist 31 Zentimeter hoch, Deku-Baum aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist 33 Zentimeter hoch

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.