Luxus für Musik-Fans: Für das Gitarren-Haus müsstet ihr tief in die Taschen greifen

Das eindrucksvolle Anwesen mit gitarrenförmiger Auffahrt erstreckt sich über 27 Hektar. Was darauf alles zu finden ist und wie viel es kostet, erfahrt ihr hier.

Purer Luxus für Musikfans

Das sogenannte Gitarren-Haus macht seinem Namen mit der Auffahrt in Form einer Gitarre alle Ehre. Es befindet sich am 7 Montagel Way, Alabama (auf Google Maps ansehen), und verfügt neben zahlreichen Schlafzimmern auch über eine Reithalle, ein Fitnesscenter und einen großzügigen Weinkeller.

Mit 27 Hektar ist es das größte Haus in Alabama. Allein die Wohnfläche liegt bei über 5.500 Quadratmetern. Das dekadente Herrenhaus hat 2017 zum ersten Mal den Besitzer gewechselt. Und das nicht auf dem herkömmlichen Weg, sondern durch eine Auktion, nachdem das Anwesen bereits drei Mal auf dem Markt war.

Aus der Vogelperspektive offenbart sich die Gitarren-Form am besten. (© Screenshot Giga / Google Maps)

Das Gitarren-Haus: In vier Jahren erbaut

Der Bau des Anwesens hat ganze vier Jahre gedauert. Europäische Kunsthandwerker und Künstler reisten dafür extra nach Alabama, um Stuck, Marmor, Kalkstein und dekorative Elemente in Handarbeit herzustellen. Bei seinem Entwurf ließ sich Architekt Bill Shepard von historischen europäischen Schlössern inspirieren. Und die Arbeit kann sich sehen lassen: Das Haus wirkt wie ein Palast.

Das Gitarren-Haus wird über das dekadente Foyer mit Deckengemälden und Kristallkronleuchtern betreten. Neben dem Haupthaus gibt es ein Gästehaus mit zwei Schlafzimmern, einem Büro und einer Werkstatt. Das Anwesen verfügt über allerhand Annehmlichkeiten:

15 Schlafzimmer und 22 Bäder

Garage für 12 Fahrzeuge

Fitnesscenter



Weinkeller für 2.000 Flaschen

170-Zoll-Leinwand



Poolbereich



Reitplatz

So viel kostet das Gitarren-Haus

Erstmals hatte der Besitzer Larry House das Anwesen 2003 zur Versteigerung angeboten, es aber aufgrund eines zu niedrigen Preises wieder zurückgekauft. 2011 scheiterte der zweite und 2015 der dritte Versuch, das Haus an den Mann oder die Frau zu bringen. Bei eigenen Investitionen von über 30 Millionen Dollar verständlich.

Dennoch wurde es im vierten Anlauf 2017 für einen Preis von 4,8 Millionen Dollar versteigert.

