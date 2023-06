Google hat das Pixel 7 und Pixel 7 Pro vor einigen Monaten auf den Markt gebracht. Mittlerweile sind die Preise für die Smartphones massiv gefallen. Bei MediaMarkt gibt es die Handys zu absoluten Bestpreisen.

Google Pixel 7 (Pro) im Preisverfall

Update vom 23. Juni 2023: MediaMarkt verkauft die Pixel-7-Smartphones im Rahmen der Mehrwertsteueraktion deutlich günstiger: Pixel 7 Pro für 696,64 Euro (bei MediaMarkt anschauen)

(bei MediaMarkt anschauen) Pixel 7 für 511,77 Euro (bei MediaMarkt anschauen) Der Rabatt wird im Warenkorb abgezogen. Weitere Angebote findet ihr hier: Lesetipp MediaMarkt: Mehrwertsteuer-Aktion mit massig Top-Deals gestartet

Originalartikel:

Google hat das Pixel 7 und Pixel 7 Pro im Oktober 2022 in Deutschland auf den Markt gebracht und dafür 649 Euro und 899 Euro verlangt. Doch die Zeiten sind schon lange vorbei, denn mittlerweile sind beide Pixel-Handys viel günstiger zu haben. Aktuell solltet ihr bei Amazon reinschauen, denn dort wurde der Preis nicht nur massiv gesenkt, sondern ihr bekommt auch die Pixel Buds Pro kostenlos dazu. Für 565 Euro bekommt ihr das Pixel 7 (bei Amazon anschauen) und für 775 Euro das Pixel 7 Pro (bei Amazon anschauen).

Allein die Pixel Buds Pro (Test) haben aktuell einen Wert von 170 Euro, sodass ihr effektiv für das Pixel 7 unter 400 und für das Pixel 7 Pro (Test) knapp über 600 Euro zahlt. Und mit den Pixel Buds Pro bekommt ihr auch noch hervorragende Kopfhörer dazu, die ich fast täglich nutze.

Was macht das Pixel 7 (Pro) so besonders?

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht Abonniere uns

auf YouTube

Mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro hat Google die nächste Ausbaustufe seiner eigens entwickelten Smartphones veröffentlicht. Sie wurden an vielen Stellen noch einmal deutlich verfeinert. So liegen die Handys besser in der Hand, haben mit die besten Kameras auf dem Markt, bieten einzigartige Software-Features und erhalten lange Updates. Für Normalos würde ich dabei das Pixel 7 empfehlen. Wer viel und gerne fotografiert und den Zoom braucht, der sollte zum Pixel 7 Pro greifen.

Ich persönlich nutze seit über einem Jahr das Pixel 6 Pro und sehe aktuell noch keinen Grund umzusteigen. Das hatte ich bisher noch bei keinem anderen Handy. Nach 6 bis 12 Monaten kam immer das Gefühl auf, dass ich was Neues brauche. Die Pixel-Handys haben das abgestellt, auch wenn ich mich auf die Neuvorstellungen immer freue und gespannt bin, was ich davon softwareseitig für mein Handy bekomme.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.